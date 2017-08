Marie Yvanne Larrieux

Avec beaucoup de tristesse nous vous annonçons le décès de Marie-Yvanne Larrieux-Buchanan survenu le 24 août 2017 à Montréal, à l'âge de 75 ans.

Fille du Dr Jules Larrieux et de Mme France Jeannot, Marie-Yvanne est née au Cayes, Haïti, et a vécu à Montréal dès l'âge de 13 ans. Après ses études, elle a entrepris une carrière d'infirmière pendant laquelle elle a travaillé à plusieurs hôpitaux de Montréal en particulier l'hôpital général juif. Marie-Yvanne avait une personnalité joyeuse et tous ceux qui ont croisé son chemin ont été touchés par sa générosité et sa compassion, qualités qui ont fait d'elle une infirmière hors-pair et une mère de famille incomparable.

Marie-Yvanne fut précédée dans l'au-delà par son mari Boyd Buchanan en 2005 après plus de 40 ans de mariage.

Elle laisse dans le deuil:

Ses enfants : Bernard Buchanan, André Buchanan, Patrick Buchanan (Jennifer Faulkner), Diane Buchanan-Eades (Gwilym Eades)

Ses petits-enfants : Ashlee, Deven, Kendra et Nadine

Ses Beaux-frères et belles-sœurs: Marcelle Taylor, Rachel Buchanan, Shirley et Donald Smith

Sa tante: Mme Germaine Chenet Jeannot, Mme Edmond Larrieux

Ses neveux et nièces: Reginald, Patricia, David (June), Richard, Jacqueline, Donald Jr.

Ses cousins : Mme Janyne Day Meade et famille, M et Mme Robert Larrieux et famille, M. et Mme Jean-Daniel Heurtelou et famille, M. et Mme Franck Jeannot et famille, M. et Mme Patrice Talleyrand et famille, M. Michel-Henri Jeannot et famille, M. Joseph Jeannot Jr ; M et Mme Maguid Nashid et famille, Dr Jean-Joseph Condé, Mme Manon Paquin et famille, M. et Mme Maxime Jean-Bart et famille, Dr. et Mme Gérard Amysial et famille, M. et Mme Lesly Mombeleur et famille, M. et Mme Didier Jeannot et famille, M et Mme Hans Jeannot et famille, Dr et Mme Hans Larsen et famille, M et Mme Jules-Edouard Jeannot et famille, M et Mme Harold Elie, M et Mme Rene Larrieux, Mme Maryse Larrieux et famille, Mme Nicole Larrieux et famille.

Ses autres parents et alliés: Familles Larrieux, Faulkner, Pereira, Baratteau, Saint-Dic, Boutin, Gentillon, Lubin, Lafontant, Douyon, Allen, France, Alexandre, Valère

Ses amis-proches: Mme Rosette Michel, Mme Jeanne Obas, Mme Rosette Raphael, Mme Marie-Carmel Condé-Prevost, Mme Rosette Armand, Mme Bernadette Olivier, M et Mme Robens Olivier, M et Mme Dudley Ford et famille, M. Ed Stefani, Famille Campbell

La famille recevra les condoléances le vendredi 1er Septembre de 16 h à 21 h au Centre Funéraire Côte des Neiges, 4525 Côte-des-Neiges Rd, Montréal, QC H3V 1E7. Les funérailles auront lieu à la chapelle du Centre Funéraire le samedi 2 septembre à 10 heures.

Tous ceux qui connaissaient cette femme merveilleuse sont invités à nous rejoindre pour célébrer sa vie. Vos sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation Jacques Bouchard, à La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC ou à La Fondation Canadienne du Rein.

http://www.dignitequebec.com/centre-funeraire-cote-des-neiges/fr-ca/index.page