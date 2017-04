Le Consul d' Haiti à Chicago Lesly Condé

Chicago, le 16 avril 2017

CGCCHI160417

Distingués membres de la Congrégation,

Chers amis visiteurs,

Dear friends,

Chers compatriotes,

Frè m ak sè m yo

Je suis ravi d'être en votre compagnie dans la maison du Seigneur pour assister à cette historique messe de Pâques. C'est avec une fierté toute particulière que je vous transmets les très chaleureuses salutations du Consulat Général d'Haïti à Chicago.

Au nom de la Communauté Haïtienne de Chicago, je remercie encore une fois l'Église Notre Dame De La Paix et la Mission Catholique Haïtienne de l'Archidiocèse de Chicago qui sont toujours près de nous, et qui nous accompagnent en ce fier moment.

Je suis sûr que comme moi, vous appréciez tous la présence de Monseigneur Willy Romélus à ce moment précis de l'année. Si cette icône est parmi nous aujourd'hui, c'est grâce aux efforts de M. Harry Fouché. C'est sur son invitation que Monseigneur Willy Romélus est venu à Chicago. Pour cela, nous lui devons de sincères remerciements.

Pour ma part, j'eus l'immense privilège de collaborer pour la première fois avec Monseigneur Romélus en 1993. Il existe donc entre nous deux une cordiale relation que je chéris depuis un quart de siècle.

Le moment ne pourrait pas être mieux choisi pour accueillir une présence comme celle de Monseigneur Willy Romélus. Pour avoir passé toute sa vie à protéger et à défendre les plus vulnérables et les plus démunis, cet homme de Dieu personnifie l'esprit de Pâques, l'esprit de l'espoir et du renouveau.

Ladies and gentlemen,

I am very pleased to be with you in the Lord's house, and to attend this historic Easter Mass. My heart is filled with a special kind of pride as I convey to you the warmest greetings of the Consulate General of Haiti in Chicago.

On behalf of the Chicago Haitian Community, I must, once again, thank the Church of Our Lady of Peace and the Haitian Catholic Mission of the Archdiocese of Chicago. They are always with us, and with them, we share this proud moment.

We truly appreciate the presence of such an icon as Monsignor Willy Romélus as we celebrate Easter. Since Easter is a celebration of hope and rebirth, this man of God who has brightened so many lives brings us just what we need on this occasion. On behalf of my compatriots, I sincerely thank Mr. Harry Fouché who took the initiative of bringing Monsignor Romélus to Chicago.

Frè m ak sè m yo,

Se yon gwo plezi pou mwen poum avèk nou lan kay gran Mèt la. Ane sa a, nap selebre Pak la yon fason espesyal paske Monsenyè Willy Romélus ansanm avèk nou. Se yon gwo onè pou nou pou nap fete Pak avèk yon moun tankou Monsenyè Romélus ki pase tout vi l ap sèvi pwochen l. Nap di M Harry Fouché yon gwo mèsi paske se li menm ki responsab vizit Monsenyè Romélus la.

Poum fini, map remèsye Monsenyè Romélus pou prezans li. Map remèsye l ak tout kèm lan non pam ak lan non kominote a ki genyen anpil rekonesans.

Let me conclude by thanking Monsignor Willy Romélus with all my heart on my own behalf and on behalf of a deeply grateful community.

Je terminerai en remerciant Monseigneur Willy Romélus pour sa précieuse présence. Je le remercie de tout mon coeur; tant en mon nom propre qu'au nom de toute une communauté profondément reconnaissante.

Lesly Condé

Consul Général