Jessy Colimon

Le Dr Jessy Colimon Adrien, professeur de pédiatrie à l’Université d’État d’Haïti (HUEH), ancien responsable de service pédiatrie de l'HUEH, a été installé ce jeudi comme nouvelle directrice exécutive du plus grand centre hospitalier du pays en remplacement au Dr Maurice Fils Mainville.

Le Dr Maurice Fils Mainville a passé cinq ans à diriger l’HUEH qui, au cours de ce temps, a connu crise après crise. Le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP), Lauré Adrien, qui a procédé à l’installation, explique que les autorités sanitaires ne pouvaient rester sans rien faire.

« Nous sommes conscient des défis auxquels fait face l’hôpital général. L’hôpital a eu dans le temps la réputation d’être l’endroit où l’on peut trouver les meilleurs soins, l’institution où travaillent les meilleurs spécialistes du pays. Nous avons l’impression que cette réputation a tendance à s’effriter… En tant que responsable nous ne pouvons rester les bras croisés à comptabiliser les problèmes », a déclaré le Dr Lauré Adrien dans son discours d’introduction. Avant de déléguer tout le pouvoir à la nouvelle directrice, le DG du MSPP a remercié le directeur sortant qui, dit-il, a su gérer l’institution sanitaire.

Pour avoir travaillé depuis toujours à l’HUEH, la nouvelle directrice dit connaître les multiples défis auxquels fait face l’hôpital. Elle promet d’y remédier. « L’HUEH dans sa triple mission de soin, de formation et de recherche est l’hôpital de référence dans la pyramide des soins. Et les enjeux sont grands pour desservir la population. Pour être fonctionnel, il a besoin de ressources humaines en quantité et en qualité et aussi d’intrants pour améliorer ses conditions d’accueil », a affirmé Jessy Colimon Adrien reconnaissant que les conditions de travail sont difficiles et les moyens financiers limités.

« L’hôpital doit être propre et l’équipe soignante doit être présente. Ce sont ces nombreux défis que nous devons relever car tous les services ont des priorités », a-t-elle ajouté, soulignant qu’elle compte déjà sur la participation de tout un chacun pour l’aider. Selon elle, c’est une tâche difficile mais pas impossible.

Dans son discours, le directeur sortant a expliqué que durant tout son passage il a milité et travaillé pour que l’hôpital puisse remplir convenablement son rôle, à savoir sa fonction de soins tertiaires, sa fonction de formation et sa fonction de recherche. Une mission qui lui a été difficile d’accomplir en raison de manque de moyens. « L’hôpital a des problèmes récurrents, chroniques faute de moyens », a-t-il rappelé au Dr Jessy Colimon Adrien avant de lui souhaiter bonne besogne.

Edrid St Juste source le nouvelliste