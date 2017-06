Après la 15e journée disputée ce weekend, l’AS Sud’Est, le Fica, l’AS Mirebalais, et le Racing Club Haïtien rejoignent le Real Hope et le Racing FC Gonaïves qui ont composté leur qualification pour la course au titre de champion de la série d’ouverture du championnat national de première division masculine.

Avec un entraîneur déterminé, le Racing Club a réalisé l'exploit en battant (1-0) l'Eclair AC au stade national dimanche pour prendre sa qualification pour les play-offs.

Wilfrid Montilas a disputé 8 rencontres avec le Vieux Lion, a gagné 5 rencontres contre 2 nuls. Il a réalisé l'extraordinaire en qualifiant l'équipe " jaune et bleu" pour les play-offs en se positionnant au 6e rang du classement.

Le Real Hope de son côté, garde son leadership en étrillant (4-0) le FC Petit Goave lors de cette journée.

Les résultats au complet

Real Hope – FC Petit Goâve 4-0

(Bicou Bissainthe 22e, Renel Cinéus 50e, Nerlin Saint Vil 76e, Dumel Blaise 85e)

AS Capoise – AS Mirebalais 1-1

(Ginot Sénat (ASC); Steeve Germain (ASM)

Don Bosco – Ounaminthe FC 1-1 (Kerlins Georges (DON); Yvenet Noel 40e (OFC)

America – Cavaly AC 2-1

(Charles Pierre Ronald 30e, Orilus Hilaire 85e (AME); André Amy 8e (CAV)

Racing Club Haïtien – Eclair AC 1-0

(Djouby Guerrier 77e)

Racing FC – Juventus 2-0

(Jean Junior Odilès 24e, Jamesly Daniel 77e)

AS Sud’EST – Baltimore SC 2-0

(James Jacquet, Louima Louinord)

Tempête FC – FICA 0-0

Classement

1- Real du Cap: 28 points (+8)

2- Racing FC: 28 points (+6)

3- AS Sud’Est: 25 points (+7)

4- FICA: 24 points (+4)

5- AS Mirebalais: 24 points (+3)

6- Racing Club Haïtien: 21 points (+3)

7- Tempête FC: 21 points (+1)

8- Juventus des Cayes: 20 points (-2)

9- Petit-Goave FC: 20 points (-5)

10- Ouanaminthe FC: 19 pts (+1)

11- Baltimore SC: 19 points (0)

12- Don Bosco: 16 points (+1)

13- Cavaly AS: 16 points (-3)

14- America des Cayes: 16 points (-7)

15- Eclair AC: 13 points (-9)

16- AS Capoise: 12 points (-7)

Esther Versière HPN