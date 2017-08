Wesline Louis

Après avoir été retenue comme la seule arbitre haïtienne à participer aux 8èmes Jeux de la Francophonie, l'arbitre assistante Wesline Louis qui a dirigé de nombreux matchs, a obtenu l'unique médaille pour Haïti à cette compétition.

Grâce à ses compétences et son savoir faire sur le terrain pendant différentes rencontres internationales, elle a fait ses preuves qui lui a valu une médaille d'or à la finale Maroc VS Côte d'Ivoire.

Soulignons qu'Haïti termine à la 32eme place au même titre que le Burundi, les Comoros, Monaco, la Mauritanie, l'Ukraine et le Vanuatu avec zéro médaille glané pendant les huitièmes jeux de la Francophonie

Pour remercier toutes les personnes qui l'ont soutenue, elle a publié une lettre ouverte dont voici le contenu intégral.

JEUX FRANCOPHONIE 2017

ABIDJAN, CÔTE D'IVOIRE

MWEN FEL ANKO

En 2013 à Nice (France), j'étais en finale qui a vu la victoire du Congo-Brazzaville face au Maroc (2-1)

En 2017 MWEN FEL ANKO pour avoir rempli la fonction d'arbitre assistant au cours de la finale côte d'ivoire vs Maroc (1-1) et qui a donné la victoire aux Maroc sur tirs au but (6-7).

Je me souviendrai toujours de mes 14e et 46e rencontres internationales et surtout mes 7e et 13e prestations aux deux jeux de la francophonie.

Jemets chacun en défit de me dire qui, de la communauté francophone, l'a fait avant moi. Pas même mon coach car en terme de succès le bon elève Wesline Louis a dépassé le coach Rosnick GRANT.

Publiquement je tiens à le remercier et je ne trouve pas de mot pour le lui dire M E R C I.

Les grognes de Rosnick GRANT dans les vestiaires après les matches sont parfois mal venues et mal comprises. je réalise que le coach n'est pas nommé pour plaire à ses poulains mais pour développer leur capacité malgré eux et j'en ai fait l'expérience.

Messieurs Coissi Toussaint Dogbe et Ralph Kernizant sont aussi partie prenante de mes succès. Je leur dis merci. Un coucou à mes proches et mes collègues qui s'inquiètent toujours pour moi quand je suis à l'oeuvre sur un terrain.

Un mot spécial à la presse sportive haïtienne qui visiblement soutient les initiatives de la CONA pour valoriser l'arbitrage et surtout donner aux femmes l'opportunité de se faire valoir.

Les autorités qui ne m'ont pas traité comme il faut, Haïti était en direct dans plus d'une centaine de pays. Les journalistes présents n'ont pas dit Wesline Louis de la CONA ni de la FHF voir la CONCACAF, mais D'HAÏTI.

Cela m'étonnerait que je ne sois pas disponible pour 2021 au Canada. J'exhorte mes poursuivants et qui auront la lourde responsable d'y être de se mettre au travail dès ce soir car le temps passe vite et les moindres détails peuvent faire une grande différence.

Cote d'ivoire vs Maroc est déjà du passé. L'avenir dira le reste...

Esther Versière source Hpn