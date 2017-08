Duckens Nazon

L’international Haïtien, Duckens Nazon fraichement transféré au Coventry City en D4 Anglaise, a inscrit son premier but sous les couleurs de cette formation contre Blackburn Rovers au premier tour de la Coupe de la Ligue Anglaise et a donné une passe décisive à la première journée de la League Two contre Notts Country. Impressionné, le coach Robins a livré son point de vue au Conventry Telegraph.

Malgré son but la formation de Conventry a été éliminée de cette coupe en s’inclinant (1-3) contre celle de Blackburn.

Soulignons qu’au premier match de son club, Duckens a offert une passe décisive et les Sky Blues ont remporté cette rencontre (3-0) contre Notts Country.

Suite à ses performances, l’entraîneur Mark Robbins a félicité le Grenadier pour ses débuts exceptionnels au Conventry.

« Il a exploité son plein potentiel. Sa course à la fin de la rencontre (face à Notts Country pour la passe décisive, NDLR) peut en témoigner, il a montré à tout le monde de quoi il était capable. Il était assez calme pour faire le bon choix en utilisant son intelligence, donc c’était vraiment un bon début pour lui. Il suit le rythme et il a puissance », a déclaré Mark Robins.

Esther Versiere source hpn