Le Président de la République Jovenel Moïse, accompagné du Premier M Ministre, Dr Jack Guy Lafontant, a rencontré, le samedi 29 Avril, au Palais National, le Président de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), M. Gianni Infantino, autour du futur du football et de la position d'Haïti dans la région.

Lors d'une conférence de presse conjointe entre le Chef de l'Etat et le Président de la FIFA, tenue, en présence entre autres de la Ministre des Sports, Mme Régine Lamur, du Président de la CONCACAF, M. Victor Montagliani, du Président de la Fédération haïtienne de Football, M. Yves Jean-Bart, le Chef de l'Etat a salué la visite en Haïti du Président de la FIFA et sa récente élection à la tête de l'organisation.

« Nous sommes contents et nous félicitons la FIFA d'avoir accepté d'accompagner le football et le Gouvernement haïtiens à travers son programme d'assistance aux associations membres, notamment dans la formation des éducateurs et la fourniture du matériel d'entrainement et de formation », a martelé le Président de la République qui a profité de l'occasion pour remercier l'organisation pour l'aide apportée aux fédérations sportives nationales après les nombreuses catastrophes naturelles auxquelles a fait face Haïti en 2004, 2008 et 2010. Le Président Jovenel Moïse a salué le support important de la FIFA en billets d'avion, accordé aux équipes nationales pour leurs déplacements à l'étranger.

Le Chef de l'Etat a également souligné l'importance accordée au sport par l'Etat haïtien qui a accru, durant ces 6 dernières années, son assistance. Il a rappelé entre autres la multiplication des infrastructures sportives un peu partout à travers le pays. Le Président Jovenel Moïse a cependant rappelé la nécessité pour le football haïtien de continuer à bénéficier de l'expertise et de l'assistance de la FIFA, en vue de finaliser les infrastructures sportives construites et d'aider Haïti à obtenir les certifications internationales pour ces parcs et mini-stades, suivant les critères de l'International Football Association Board de la FIFA.

Le Président de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), M. Gianni Infantino, a, pour sa part, salué l'accueil réservé par les autorités haïtiennes et la grande passion de football des Haïtiens. Il croit qu'en canalisant et en structurant le talent et la passion du football chez les jeunes, les résultats seront exceptionnels en Haïti.

« On a, au sein de la FIFA, une responsabilité vis-à-vis du football. On a pour mission de développer ce sport. Si nous travaillons ensemble, Fédérations nationales, CONCACAF et FIFA, nous pouvons y arriver. Haïti a donc mon plus grand soutien, notamment dans le projet de construction d'un grand stade de football dans le pays. On va y travailler ensemble », a souligné M. Infantino qui a continué par vanter sa décision de faire passer à quarante-huit (48), le nombre d'équipes participant à la Coupe du Monde de Football. Cela doit, selon lui, conduire à faciliter la participation de plus de pays à la plus grande compétition sportive internationale du monde.

Le Président de la République, Jovenel Moïse, promet que l'Etat continuera à apporter des subventions directes à toutes les fédérations sportives nationales en Haïti. Conscient des difficultés auxquelles sont confrontés les clubs à travers le pays, et en dépit des grosses urgences auxquelles devra faire face le pays, le Chef de l'Etat continue de soutenir le programme du Gouvernement consistant en une subvention de deux à trois fois l'an, via les fédérations, à tous les clubs masculins et féminins de D1 et de D2 du pays.

EJ/Radio Métropole Haïti