La sélection masculine de football des moins de 20 ans l’a emporté 1-5 (mi-temps 0-2), samedi après-midi 18 février 2017, face à St. Kitts & Nevis, dans le cadre de la dernière phase pour la coupe du monde de cette catégorie (Corée du Sud, du samedi 20 mai au dimanche 11 juin 2017), a observé l’agence en ligne AlterPresse.

Le match, retransmis en direct à la télevision en Haïti, s’est déroulé au Stade Ricardo Saprissa à San Juan de Tibas (Costa Rica).

Très tôt, dans la partie, à la 5e mn de jeu, les joueurs haïtiens ont ouvert le score par l’attaquant Jimmy Shammar Sanon. 19 minutes plus tard, à la 24e mn, le défenseur Brian Chevreuil marque un deuxième but pour Haïti.

Le score resta inchangé jusqu’au coup de sifflet final de la première mi-temps, par l’arbitre canadien Drew Fischer.

En deuxième période, à la 48e mn de jeu, le milieu Alessandro Campoy porte le score à 0-3 en faveur d’Haïti. Mais, les joueurs de St. Kitts & Nevis ont vite réagi pour marquer de la tête par l’un de leurs défenseurs Javier Sutton (1-3).

Malgré une apparence de fatigue chez les U-20 haïtiens [1], ils ont continué à mettre la pression et le danger dans le camp adverse, ratant plusieurs occasions franches de but.

Finalement, à la 86e mn de jeu, Jonel Désiré corse l’addition (1-4), avant que Ronaldo Damus inscrive un 5e but dans le temps additionnel (90e mn + 3).

Les joueurs U-20 d’Haïti ont bien débuté cette dernière phase des éliminatoires dans la zone de la Confédération des nations de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf).

Cette première bonne prestation a été obtenue, malgré des soucis administratifs récurrents (problème de financements des voyages des joueurs, alors que les fonds publics sont gaspillés dans des bamboches carnalesques intempestives) : les joueurs Denso Ulysse et Wilmont Oracius, retenus à Santo Domingo (apparemment pour une question de visas ?), n’ont pas pu faire le voyage à temps pour rejoindre les autres joueurs à Costa Rica.

Dans l’autre rencontre rencontre du groupe B, les joueurs U-20 des Etats-Unis d’Amérique ont baissé pavillon 0-1 devant leurs homologues de Panama, sur une réalisation de Leandro Avila Santamaria à la 37e mn de jeu.

Prochaines sorties dans ce groupe B de la Concacaf, le mardi 21 février 2017, à Costa Rica : Panama vs St. Kitts & Nevis à 3 :00 pm et Etats-Unis d’Amérique vs Haïti à 5:30 pm [rc apr 18/02/2017 18:00]

[1] Voici les joueurs qui ont été alignés, pour Haïti, ce samedi 18 février 2017, contre St. Kitts & Nevis :

Gardien : Isaac Rouaud No. 1 – Défenseurs : Odilon Jérôme (capitaine) No. 3, Emerson Georges No. 5, Brian Chevreuil No. 6, Fardyson Pierre No. 13 – Milieux : Kenley Dede No. 11, Ivenet Noël No. 14, Alessandro Campoy No. 15, Jonel Désiré No. 8 – Roberto Badgio Louima No. 10 (remplacé, à la 81e mn de jeu, par Richelor Sprangers No. 20), Jimmy Sanon No. 7 (remplacé, à la 62e mn, par Ronaldo Damus No. 9) – Entraîneur : Wilfrid Montilas.

