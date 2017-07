Les jeunes Grenadières ont enregistré une deuxième victoire vendredi soir en battant (7-0) la Dominique au stade National Sylvio Cator au second match de la première phase éliminatoire de la coupe du monde FIFA U20 France 2018.

Sans difficultés, les Haitiennes ont remporté ce duel. Nephtalie Lorthe a ouvert le score, Nerilia Mondésir s'offre un doublé pour rejoindre Sherly Jeudy en au classement des buteuses.

Melchie Daelle Dumonay a aussi marqué un doublé et rejoint les autres en tête du classement des buteuses avec 5 buts pour deux matches disputés. Roseline Eloissaint et kerlidad Lamour ont chacune inscrit un but pour compléter l'ardoise de l'équipe locale.

Impatiente, la sélection nationale méconnaissable sur le terrain dans un match sans saveur manquant de gestes techniques, une défense déstabilisée, le coach Cowsky aura du pain sur la planche à la prochaine rencontre.

En levée de rideau, le Cuba a pulvérisé (10-0) l'Anguilla mais détient toujours la deuxième place avec 6 points et une différence de buts (+20).

Les Haitiennes joueront leur troisième match contre le Cuba dimanche soir et les deux pires formations de cette compétition (Anguilla et Dominique) s'affronteront pour boucler ce premier tour.

Le classement de présente comme suit:

1-Haiti: 6 points (+26)

2-Cuba: 6 points (+20)

3- Dominique : 0 point (-17)

4-Anguilla: 0 point (-26)

Esther Versière - hpn