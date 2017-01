Kervens Belfort

Un an jour pour jour après avoir vaincu Trinidad en barrage pour la Copa America Centenario, les Grenadiers ont une nouvelle fois pris le meilleur 4-3 ap aux dépens des Soca Warriors pour se qualifier pour la prochaine étape des barrages pour la Gold Cup 2017.

Ce sont pourtant les Trinitéens qui posent leur première bandrille au stade Ato Bolton en ouvrant le score par Winchester dès la 1ère minute de jeu. Cueillis à froids les hommes de Jean-Claude Josaphat répliquent 19MNS plus tard par Derrick Etienne (1-1)(20e). Mais ce soir la Winchester trinitéenne marchant bien redonait l'avantage à Trinidad 2-1 (25e).

Belfort Kervens fils utilisé à sa position de prédilection égalise 6 mns avant la pause 2-2 (39e).

De retour des vestiaires les deux formations se font plus vigilants en défense et plus rien n'est inscrit jusqu'au terme de la rencontre qui se termine sur un nul 2-2.

A 2-2 la qualification serait dans la poche pour Haiti si le protocole n'avait prévu qu'en cas de tout nul il y aurait prolongation. Il fallait donc passer par les prolongations.

C'est au 2e temps des prolongations que les Grenadiers mirent le pied sur l'accélérateur. Belfort Kervens Fils réussi le doublé en donnant l'avantage à Haiti (111e) mais Winchester reussi un triplé pour égaliser une nouvelle fois (3-3, 113e). Mais lorsque Andrew Jean-Baptiste réussi le but du KO pour Haiti (4-3, 117e) les trinitéens n'ont pas eu le temps de nous rattraper. Haiti s'impose 4-3 et remporte le triangulaire en inscrivant 8buts en 2 matchs. Elle attend le barragiste qui representera l'Amerique Centrale pour la derniere etape des barrages.

Score final

Ato Bolton Stadium

Haiti 4-3 Trinidad

Derrick Étienne Jr 20e

Belfort K. Fils 39, 111e

Andrew Jean-Baptiste 117e

Winchester 1e 25e 113e T&T