La sélection féminine U17 à laissé lundi 17 juillet le pays à destination de Minnesota pour participer à la USA cup qui se déroulera aux États-Unis du 18 au 29 juillet prochain.

1278 équipes venant de 19 pays et de plus de 20 États américains participent cette année à la USA CUP à Minnesota qui sera un grand spectacle. Les équipes de Manchester et de Bayern seront aussi de la manifestation.

Elles resteront aux Etats-Unis une semaine après la compétition pour pouvoir s'entraîner grâce à une courtoisie du Gouvernement des USA qui offre le séjour pour la période du 23 au 29 Juillet.

Les filles profiteront de ce stage car elles ont de grandes ambitions pour la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA dont la 3eme Phase se joue en Haïti en Octobre prochain du 16 au 23 octobre.

Le groupe retournera au pays le 30 Juillet prochain.

Horaire des matches:

Mardi 18 juillet :5h45 PM

Mercredi 19 juillet 11h30 AM

Jeudi 20 juillet 10h45 AM

Esther Versière hpn