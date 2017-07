Le premier “Rallye Frontière Libre 2017” se tiendra du 28 au 30 juillet. Son parcours cheminera de Port-au-Prince à Dajabon en République dominicaine, en passant par Mirebalais, Cap-Haïtien ou encore la route internationale et Elias Pinas. L’objectif de l'événement : faire du tourisme écologique, mais surtout attirer l’attention sur les Haïtiens qui vivent misérablement dans les zones isolées du pays mais également sur ceux qui vivent dans les zones frontalières, par exemple près de la route dénommée “route internationale”, longue d'environ 45 kilomètres.

Yves-Marie Chanel de Mediacom, entreprise initiatrice du projet, a indiqué que ce rallye permettrait, notamment à ses différents participants de faire du tourisme écologique avec un aspect social. “Il y a plus de 800 000 Haïtiens qui vivent sur la zone frontalière et ils sont complètement isolés [....] Certains enfants de ces zones ne parlent ni créole, ni espagnol”, souligne M. Chanel.

Comprenant une douzaine de véhicules, le convoi du rallye fera des pauses régulières permettant ainsi à ceux qui y prennent part d'accéder aux sites visés. Des véhicules composant le convoi, certains seront équipés de haut-parleur de manière à communiquer avec les participants et à leur donner des indications quand cela sera nécessaire.

Les modalités de participation au rallye étaient fixées à 120 dollars américains par personne, incluant une chambre d'hôtel au Cap-Haïtien et à Dajabon en République dominicaine. Mais l'activité a ensuite évolué ; et grâce au support des sponsors, des médias et à la contribution de la Mediacom, la majorité des gens qui participeront au rallye ne paieront ni l'hébergement, ni la nourriture, indique Yves-Marie Chanel. Afin de trouver les participants, des invitations écrites et des promotions sur les réseaux sociaux ont été lancées.

Outre la visite des différents points frontaliers, une soirée spéciale est prévue à le 29 juillet. Elle est conjointement organisée avec la Casa Latina et Roldan Teatro popular, une compagnie de danse dominicaine très impliquée dans la recherche folklorique et culturelle entre Haïti et la République dominicaine. Ce spectacle de danse binationale sera organisée en prélude à la journée de l'amitié, culturellement les deux pays y seront représentés. Le chanteur dominicain Alex Montero s’y produira ainsi qu’un DJ haïtien, qui fera danser le public au rythme du Compas.

L’effectif qui quittera Port-au-Prince est constitué d’une centaine de personnes parmi lesquelles une soixantaine du groupe Casa Latina. Alors que la première édition du “Rallye Frontière” n’est pas totalement accomplie, les organisateurs ont déjà en perspective la deuxième. Celle-là prendra un autre itinéraire car l’un des objectifs de l'activité est d’aider les Haïtiens à connaître la zone frontalière qui s'étend sur plus de 350 kilomètres.

Glorieuse Nelson source le nouvelliste