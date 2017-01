Pierre Raymond Dumas Journaliste et Ancien Ministre de la Culture

Nébuleuse conjoncturelle, la formation hétéroclite qui a fait élire Jovenel Moïse, benjamin de la politique haïtienne, a, une nouvelle fois, fait la démonstration de son rayonnement – pas son implantation – national et de la vitalité de ses tentacules au niveau des maires et du Parlement. Sidération générale. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l’attelage improbable a tenu bon dans le ciel pollué de notre enfer politique. C’est un cadeau empoisonné qui est offert à «Nèg Bannann» : un pays en lambeau et menacé par l’explosion sociale, bâti sur du sable mouvant. C’est également une victoire à la Pyrrhus au regard des résultats définitifs : scoré très bas, inquiétant même. Quels enseignements tirer de la fin de ce chemin de croix ? Il y en a au moins trois. Puisqu’il faut un verdict, rendons-le. «Coup d’Etat électoral» ou suicide politique ? …

Premièrement, au pays de Papa Dessalines, les vieux courants lavalassiens ne font plus recette. C’est si horrible … Si criant ... Dans un environnement toujours effervescent, Haïti qui a changé est un pays fatigué et ruiné par tant de pouvoirs et de dirigeants néfastes, de crises, d’errements et de gâchis. Las des deux mandats ratés de Jean-Bertrand Aristide, déçu par dix ans à temps plein de Ti René. Marassas d’occasion. Peut-être parce qu’ils étaient des «hommes sans qualités», au point de se tromper et se trahir mutuellement. Bravaches, ils n’ont pas été à la hauteur. Au sommet de leur gloire, ils se gargarisaient de «kan-pèp» et de «participation populaire» pour mieux dissimuler et se dissimuler qu’ils ont capitulé sur les terrains de la lutte contre la pauvreté, l’impunité, la corruption et le banditisme. On peut même dire que notre situation de crise avancée, bien que de nature structurelle, a été aggravée par leurs mauvais choix. Cela a engendré un désenchantement général et une désaffection populaire pour la politique traduits dans les faibles taux de participation aux élections contestées ou frauduleuses réalisées sous ces deux présidences. Mais, plus que tout, libéraux ou non, les Haïtiens, écœurés par le mensonge et la manipulation comme par la médiocrité et la violence, n’en peuvent plus de l’absence flagrante de «l’autorité de l’Etat» dont le rétablissement nous avons été promis pompeusement par Ti René, pardon, par le président René Préval. Bien avant le terrible séisme du 12 janvier 2010, l’image du pouvoir, sous la menace étrangère, était dans un tel état de disgrâce qu’il ne pouvait disposer d’aucune porte de sortie pour se reproduire. Car le mécontentement de la population était profond. Nul ne l’ignorait. Par ailleurs, on n’a pas assisté donc au renforcement des institutions de la société civile et de l’Etat de droit qui est une composante essentielle du processus de démocratisation. Rien, malheureusement, n’a marché comme prévu.

S’ajoute, peut-on le nier ? Une différence de taille. Grâce à l’appui de riches contributeurs du secteur privé, d’un grand nombre de nouveaux élus (parlementaires et magistrats), des ressources étatiques mises à sa disposition sous la présidence de Michel Joseph Martelly, à l'attrait de son image personnelle, et profitant du discrédit hyper-médiatisé de bon nombre de ses principaux concurrents, tiraillés par des contradictions et un passé lourds, le candidat têtu et infatigable du PHTK, flanqué de son épouse, a donné la mesure de son talent d’orateur et de débateur en déployant des trésors d’énergie, de patience et de dialectique, à force de travail et d’assiduité. Allègrement. On n’a pas voté ni avec enthousiasme, mi massivement «Nèg bannan lan» qui en partie est autant un produit de marketing politique qu’un effet remarquable d’image ! Cependant, ce sont ses principaux compétiteurs qui ont été largement sanctionnés. Et la division de l’opposition anti-tèt kale, exacerbée par des égos surdimensionnés, n’a fait qu’accroître le nombre d’électeurs pour qui le renouvellement du personnel politique commencé avec ce Martelly si «Sweet», pardon sulfureux mais aussi si prodigieux en promesses (ne l’oublions pas) a tôt fait de devenir un facteur de séduction.

De plus en plus inexorable, notre déclin économique a été un adversaire coriace du courant lavalassien qui est aujourd’hui un champ de ruines dans ses deux principales variantes – Aristide et Préval -, mais aussi son prodigieux éclatement de scorpion qui finira par l’enterrer de bout en bout sans un véritable sursaut. L’esprit de clan et l’intérêt personnel l’ont emporté sur les trois «roch dife : justice, transparence et participation» (slogan hurlé à s’en casser la voix). Résultat : le voilà devenu un courant décrié. Plus décrié que jamais.Si délicatement bavards, les haïtianologues le tiennent – Lavalas ! - pour une idéologie née de la misère et de l’ignorance haïtiennes, surtout du ressentiment de la populace devant ses tribulations. Soit ! Mais où voit-on après tant d’années de luttes fratricides, de crimes en tous genres, d’oppositions hystériques, de déshonneur que la misère haïtienne, exploitée lavalassement, aille diminuant ? Vieillissante et contestée, la fratrie des lavalassiens emblématiques qui continuent de ramer à contre-courant porte autant de responsabilités dans le naufrage du pays que le reste de la classe politique issue de l’après-1986, avec lequel se confond son histoire tumultueuse et catastrophique. Palmarès peu édifiant !

Deuxième enseignement de l’irruption à grand fracas de Jovenel Moïse sur la scène nationale : ni ange ni démon, le président Martelly et son Premier ministre Lamothe, secondés par le ministre du Commerce et de l’Industrie et ministre de l’Economie et des Finances Wilson Laleau, avaient mis l’accent sur les réformes économiques et les questions d’investissement, de micro-parcs, d’agro-industrie, de croissance, de tourisme, d’entreprenariat, de développement agricole, d’éducation pour tous, etc. Peur d’être confondus avec leurs prédécesseurs ? Vrais défis nationaux susceptibles de créer des emplois ? Volonté de moderniser le pays ? Ce serait aller un peu vite. Les trois questions marquèrent en tous cas une rupture par rapport aux régimes et aux discours programmatiques d’obédience titidienne et prévalienne. Voici venu le temps du quatrième âge pour cette classe politique dont l’archaïsme en matière économique est proverbial. Lassée des expériences «anti-économiques», des magouilles politiciennes et des faillites, la population dans ses diverses composantes a été fascinée par ce courant d’air rose qui a fait mouche dans l’opinion publique et à travers la diaspora. L’époustouflante mutation technologique que nous sommes en train de vivre bouleverse aussi notre intelligence du monde. C’est le début de la fin d’une époque toxique. Epouvantable. Sans rien de positif, à plusieurs égards.Un agonie trépidant.

Cette victoire donne raison au président Martelly pour son choix surprenant mais judicieux, son plus difficile combat. Contre lui-même et son petit milieu étouffant, mais aussi contre tous ceux qui pensent que tout est joué. Comment laisser le pouvoir ? Comment tirer devant l’Histoire, la révérence la tête haute ? Convoitises et rivalités agitaient le cercle fermé des prétendants. En vérité, personne, sauf le ministre de l’Economie et des Finances Wilson Laleau pour qui Jovenel Moïse a paru la solution la plus digne et la plus conforme à l’intérêt national, trouvait réaliste son idée. Voilà qui ressemble à un coup de poker … C’est donc aussi de la part du tombeur de Mirlande Hyppolite Manigat du calcul, du réalisme et, certainement pas de la magie puisque tout sera encore plus difficile après le départ de Privert avec la plupart des segments de la société et de l’appareil d’Etat, notamment avec le Parlement, instance chicanière par excellence. Il y avait deux autres candidats dans cette primaire informelle, dans la course à la succession : le tonitruant sénateur Edwin Daniel Zenni et l’obscur entrepreneur Steeve Kawly. Pathétiques et cocasses, les témoignages de leur déconvenue abondent. La réalité, en effet, était à l’opposé : parti de rien, sans nom, novice en politique, indépendant, Jovenel Moïse, victime des stéréotypes, n’avait pas une apparence correspondant au rôle qui lui échoit. C’est là un autre rêve «irréaliste» à la Martelly. Devant le chef d’Etat sortant, qui a frôlé le désastre, les perspectives étaient noires. Liée en grande partie à l’amateurisme de son entourage, la fin piteuse de son mandat n’est plus un rêve. Un cauchemar plutôt. C’était compter, enfin, avec ce fait récurrent : le problème de couleur. C’est d’autant plus vrai que le coup a marché jusqu’ici. Pour quel résultat en fin de compte ?

Au vrai, tout cela - «Haïti is open for business – n’était, assez largement que velléités, propagande, fariboles. Mais c’était - c’est ! – la voie à suivre. Il s’écoulera des décennies avant qu’une économie compétitive et florissante à part entière ne voit le jour chez nous mais c’est précisément parce que tous les autres modèles se sont révélés désastreux qu’une telle perspective est devenue incontournable, une bouée de sauvetage. Changer la nature du système économique sur tous les plans demeure l’un des défis majeurs des Haïtiens. Pendant ses cinq années de pouvoir, cinq années de manifestations et de blocage, Michel Joseph Martelly, dans un mélange des genres qui dit bien son esprit provocateur et ses ambiguïtés, a fait des faux pas, a pris des décisions politiques hasardeuses à cause de son inexpérience et de son orgueil démesuré. Au prix de quelques contorsions et marchandages. Un comble. L’opposition, il faut le reconnaître, tapageuse et «stérilisante», ne le servit pas : à l’agitation parlementaire, aux manifestations de rue, aux scandales de corruption, se sont ajoutées les turbulences électorales.Connu pour ses poussées fréquentes de violence politique et d’insécurité, Haïti comme nation éclatée ne pourra survivre que si elle se réforme en profondeur afin de suivre le chemin de la croissance économique. Mais comment ? Avec qui ?

Troisièmement, et c’est le résultat positif des précédents constats. En faisant la jonction entre le socle programmatique de la présidence tèt kale et d’un courant beaucoup plus innovateur, Jovenel Moïse qui n’est pas homme à baisser les bras a fait la différence par rapport à ses compétiteurs, qui étaient d’un ennui de carême, en majorité produits et figures des pouvoirs lavalassiens, déconnectés au fond des vrais problèmes des catégories démunies. Moins éclatante que d’habitude, son arrivée au pouvoir nourrit encore davantage les imaginations. Sur les épaules de cet homme de moins de cinquante ans (26 juin 1968), un illustre inconnu ou presque il y a quelques années encore, apparu sur l’échiquier politique haïtien en 2015, repose l’avenir immédiat d’Haïti. Contrairement à son premier poursuivant qui a joué les timides dont la politique des alliances (avec des partis et des personnalités en perte de vitesse) n’a porté pas des fruits, le principal handicap a toujours été son mutisme, ce jeune entrepreneur disponible et dynamique se sait capable. Avec la prétention d’être né pour le succès.

C’est sur l’usure et le discrédit assommant des partis et plateformes de toujours, sur la nouveauté et la jeunesse fougueuse de son tribun au programme accrocheur et un brin moderniste que le PHTK a construit son succès. Après tant d’années de plomb, le cycle lavalassien s’est consumé lentement mais de plus en plus. Il n’en reste aujourd’hui que des résistants incendiaires et nostalgiques. Relayé par des milliers de «zombies» de l’année dernière, Jovenel Moïse, non sans surprise, a gagné parce que ce qui demeure du socle électoral adverse – lavalassien et consorts – ne lui permet pas de s’imposer. Pour devenir président de la République d’Haïti – la première femme haïtienne élue démocratiquement -, Maryse Narcisse avait bien besoin de la résurrection de militants qui ont boudé les urnes depuis des lustres et disparu ainsi des intentions de vote. On peut appliquer aussi le même constat à Moïse Jean-Charles qui a fait peur. En somme, il s’agit plus d’un vote (par défaut) de rejet en bloc des politiciens traditionnels que d’un vote – en tout cas pas massif – d’adhésion au PHTK. C’est la vérité. Quel triste résultat ! Dans une Haïti morcelée, la vague qui l’a porté n’a pas été un flot torrentiel (lavalas). Ce marathon électoral a laissé des traces boueuses. Les dégâts sont considérables et multiples.

Le grand échec de son prédécesseur et parrain qui a soufflé le chaud et le froid sur cette poudrière qu’est notre pays a été d’avoir dirigé en bagarreur sectaire, et son successeur va connaître là sa première épreuve. C’est sur ce terreau de l’exclusion et de l’autisme que prospèrent tous les agitateurs professionnels et opposants de circonstance qui ne vont pas se priver de mettre des bâtons dans les roues de ce gagnant trop enthousiaste. Comme on le sait, l’exercice du pouvoir est sans rapport avec la conquête du pouvoir. Cette question recoupe celle de la stabilité. Une des conditions pour rassembler et réformer le pays est de rompre clairement avec le passé et ses recettes perverses. Ce lendemain de farouche compétition électorale marquera pour le nouveau président l’heure du choix. A tout le moins d’un choix crucial, le premier de son quinquennat : son attitude par rapport à l’opposition. Même si le PHTK et alliés disposent de belles têtes pour gouverner. Dans le climat d’animosité qui domine aujourd’hui ? Avec bon sens et souci du bien commun, nos dirigeants finiront par admettre que la paix sociale, pré-requis au progrès économique, n’est possible qu’à partir du moment où tous les courants de la société ont voix au chapitre.

Désormais c’est dans le feu de l’action qu’il doit faire preuve de sa capacité à établir un style de gestion consensuel, de son esprit constructif d’ouverture et de son accessibilité. Mais sa tâche sera infiniment commentée par une presse de plus en plus tatillonne, espiègle, clivante, baveuse même. Ainsi, Haïti constitue, de tous temps, un pays ingouvernable. Désabusés et fatalistes, les Haïtiens de tous bords semblent en être de plus en plus convaincus. Pas seulement les Haïtiens, d’ailleurs. Tous les malheurs du monde haïtien et des chausse-trapes habituelles l’attendent, notre 58ème président. Inévitablement. Au fond, c’est la principale question qui se pose : quel genre de président pour l’Haïti post-Privert ? Quelle chance réelle de succès avec si peu de marge de manœuvres ? Est-ce que Jovenel Moïse, contrairement à Michel Joseph Martelly qui a une sensibilité d’adolescent, pourra gérer avec le souci de la paix sociale et du bien général ou pas la dynamique de l’après-pouvoir qui représente à proprement parler la passation constitutionnelle du pouvoir ? Ce n’est pas facile chez nous. Rien n’est jamais rassurant chez nous. Et le nouveau président le saura rapidement, dès son investiture. On n’en doute pas.

