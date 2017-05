Herby Widmaier

Quand mon téléphone ce matin-là a sonné pour m’annoncer la mort d’Herby, je me suis laissé tomber sur ma chaise en disant avec une grande tristesse et beaucoup de nostalgie : lui aussi, il est parti sans s’excuser comme les autres. Comme si avec mes reproches je pouvais le faire revenir…Je me suis laissé gagner par une profonde affliction qui amène à mon esprit cette réflexion d’Antoine de Saint-Exupéry qui dit : « Rien, jamais, en effet, ne remplacera le compagnon perdu. On ne se crée point de vieux camarades. Rien ne vaut le trésor de tant de souvenirs communs, de tant de mauvaises heures vécues ensemble, de tant de brouilles, de réconciliations, de mouvements du cœur. On ne reconstruit pas ces amitiés-là. Il est vain, si l'on plante un chêne, d'espérer s'abriter bientôt sous son feuillage.

Ainsi va la vie. Nous nous sommes enrichis d'abord, nous avons planté pendant des années, mais viennent les années où le temps défait ce travail et déboise. Les camarades, un à un, nous retirent leur ombre. Et à nos deuils se mêle désormais le regret secret de vieillir. » S’arrêter trop longtemps sur cette citation nous amènerait à écraser trop de larmes et nous empêcherait de nous rappeler combien l’œuvre d’Herby est puissante, vivante et immortelle. Pourtant je n’ai pas évolué dans le sillage d’Herby grand musicien, cinéaste, chanteur présentateur qu’il était…

Je n’ai jamais travaillé à Radio Haïti ni à Radio Métropole, toutes deux créations des Widmaier. La première qu’Herby a bricolée avec son père Ricardo Widmaier. Oui, à cette époque en Haïti on bricolait surtout les émetteurs et il fallait être un as en électronique, en broadcast pour fabriquer son transmetteur et, à cette époque, on parlait des grands en radiodiffusion comme de Ricardo et d’Herby Widmaier, d’Edouard Gentil, de Camille Desmangles, de David Hartt, d’Ernst Colimon, d’Anacréon, de Brown et de Fritz Michel.

Moi à cette époque, adolescent, j’étais fasciné par la chose électronique, je fabriquais des postes récepteurs rudimentaires à galène (galène : sulfure naturel de plomb, d'un éclat métallique, utilisé comme détecteur dans les premiers récepteurs.) Je fabriquais des récepteurs à galène pour capter toutes les radios, elles n’étaient pas aussi nombreuses mais Radio Haïti avait une bonne programmation, les meilleurs présentateurs, une bonne présence, une bonne sonorité et une touche technique exemplaire. C’était phénoménal avec une antenne verticale et des câbles de radiation installés sur le toit du magasin Le Chat Botté à la Grand-Rue.

Les Widmaier maitrisaient la problématique de radiofréquence avec les studios situés au même endroit que les émetteurs, tel était le cas de toutes les autres stations d’alors. J’écoutais également Radio Haïti sur les ondes décamétriques des 31et 49 mètres, l’indicatif d’appel était 4VRW et 4VHW R pour Ricardo et H pour Herbert. À la grande cassure, à la séparation forcée d’Herby de Radio Haïti, c’était très dure, pour lui, m’avait-il confié un jour, me parlant de son passé, car c’était le produit, c’était l’ouvrage du père et du fils Widmaier. Mais a quelque chose malheur était bon car sans cette déchirure on aurait jamais découvert le talent, le leadership, le génie, la dimension universelle d’Herby Widmaier. Herby a inauguré en 1970 Radio Métropole avec une équipe, ayant à sa tête Bob Lemoine, comme directeur de programmation. Il apportait un nouveau souffle dans le monde de la radiodiffusion, du professionnalisme, de l’art, de l’esthétisme, de l’innovation surtout de la passion. Des voix bien travaillées, bien placées, une programmation propre et moderne, une révolution avec des jingles, les identifications et les publicités chantées avec des voix justes.

En 1970, avec Herby Widmaier une autre radio était née. L’homme atteint au fil des années une dimension expansive. Un peu plus tard après mon diplôme en électronique, mon passage au Conservatoire National d’Art Dramatique et quelques autres études et expériences, bien entendu, je suis devenu directeur de Radio Port-au-Prince et c’est là que je vais commencer à côtoyer Herby puisque Antoine Hérard le propriétaire de Radio Port-au Prince (Mon patron) était le parrain de Radio Métropole. J’étais fort surpris de voir Herby Widmaier en compagnie de son inséparable ami et collaborateur Roland Dupoux venir réparer ou faire des mises au point de temps à autre au transmetteur de Radio Port-au-Prince.

L’intéressante histoire : un jour, par malheur on avait une grave panne notre reactor choke était parti dans notre émetteur AM Collins. A cette époque, on ne trouvait pas les pièces de rechange dans les vitrines des magasins. Il fallait commander et là on en avait pour six mois. Désespoir : nous étions « off the air ». Après deux semaines, j’ai reçu un appel téléphonique de David Hartt de Radio Lumière qui me demanda quel était le problème, je lui ai expliqué que c’était le AC reactor choke qui était endommagé, il m’a répondu qu’un transformateur de l’EDH pouvait faire le travail temporairement et qu’il en avait un de disponible, que je pouvais le faire chercher à Radio Lumière. Le seul inconvénient c’est que j’aurai un petit grondement au cours des émissions. Et c’était Herby Widmaier qui m’avait expliqué au téléphone comment le disposer. Et c’est encore Herby Widmaier qui avait commandé le choke et l’avait installé pour nous après six mois.

Herby faisait aussi acte de courage. Quand les Médias d’Etat se mettaient à faire de la publicité, il était le seul, sous la dictature, à dénoncer cette concurrence déloyale à travers une note de presse.

De même je ne saurais oublier la pétition faite, encore à l’instigation d’Herby, contre les publicités abusives venant de l’étranger diffusées par la chaîne de télévision privée de l’époque.

Il était bien avant 1986 l’instigateur de L’Association des Médias haïtiens. On se réunissait dans les restaurants. Il nous disait que nous devions rester soudés, solidaires.

Un fait remarquable au lendemain du 7 février 1986 au retour de Jean Léopold Dominique. Herby m’a appelé au téléphone pour me dire d’inviter Jean à une réunion de l’association. J’appelle Jean, il m’interrogea d’un ton soupçonneux pour s’assurer que c’était vraiment Herby qui m’avait demandé de le faire, j’ai répondu affirmativement, il m’a demandé l’adresse, je lui ai dit d’attendre, que j'aller me renseigner auprès d’Herby. Ce dernier m’a dit qu’on allait l’avoir chez toi à Radio Anilles car c’est plus neutre. Et le jour de la réunion, j’ai assisté à un événement sans précédent : l’accolade historique de Herby Widmaier et de Jean Dominique de Radio Haïti Inter.

Après la mise à sac de nos émetteurs AM à l’issu d’un coup d’État échoué en 1989. Nous étions trois victimes : Radio Haïti Inter, Radio Métropole et Radio Antilles International. J’avais dû commander un nouvel émetteur le mien étant irréparable. Comme les techniciens du fabricant tardaient à venir, Herby Widmaier me proposa de venir avec Roland Dupoux installer le nouvel émetteur de Radio Antilles International sans rémunération.

Il y a des hommes, des titans, des bâtisseurs de citadelles qui ne meurent pas. Leurs œuvres sont si puissantes, si vivantes si perpétuelles.

Les empreintes d’Herby Widmaier ne perdront jamais la notion de leur pérennité ni de leur unicité, ni de leur originalité parce qu’elles sont sur ses progénitures, héritage sacré de Richard, de Mushi, de Joël et de l’équipe de qualité de Radio Télé Métropole.

Repose en paix Herby, mon ami, car tu as mené le bon combat.

Jacques Sampeur source nouvelliste