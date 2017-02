Assad Volcy/John Wesley Delva

Quant il y 12 ans de cela j’avais pris la responsabilité de me battre aux cotés de Moise Jean Charles, il n’était pas fréquentable aux yeux des « élites haïtiennes », pour ne pas dire la Société dans sa grande majorité. Des hommes comme vous, complexés par des années passées à l’université, le traitaient au contraire de « Dyòl Sirèt » venu troubler le sommeil des gens lettrés de la capitale. Moi, fier de mon poulain, je n’avais aucunement honte de le présenter comme une alternative fiable et viable pour le pays. Malheureusement, incapable de gérer sa notoriété, fruit d’une lutte collective, l’homme a totalement changé. En vérité, j’ai contribué à créer un monstre qui comme d’habitude s’acharne à vouloir la peau de celui qui l’a conçu.

Pour votre gouverne, je rappelle que Moise Jean Charles, fort de son immunité parlementaire qui le protégeait contre toutes arrestations et poursuites judiciaires n’as pas été le seul à être inflexible dans cette lutte. Il y avait d’autres leaders livrés à eux-mêmes qui ont bravé le danger. Volcy ASSAD en est l’un des principaux à avoir pris ses responsabilités, de manière active au front de la résistance populaire, au risque et péril de sa vie et celui de sa famille. L’histoire qui ne sera pas écrite par des fanatiques comme vous , le retiendra heureusement.

Je ne connais pas vos véritables motivations quand vous vous en prenez à moi, ces paroles grossières qui tendent à m’avilir ou me rabaisser mais qui, au contraire, en avilissent l’auteur, sont dignes d’un apprenti<< journaliste>> lyncheur qui fort heureusement à raté sa cible puisque mauvais tireur. Ces propos mettent à nu votre manque de jugement et de discernement. D’abord quand vous parlez de Volcy Assad, il serait plus crédible de ne pas utiliser ces genres de vocables « »Ti Grangou » »puisque tout le monde, sauf mes adversaires, va en rire car il ne correspond nullement à ma personnalité. Quand on est « »Souf Kout » » comme vous le prétendez, on ne fait pas marche arrière devant 500.000 billets verts juste pour mettre fin aux mouvements de protestations. Des émissaires de Michel Martelly sont venus me faire cette proposition au restaurant Rendez vous 33 juste pour un peu de silence. Je ne crois pas qu’à ma place vous auriez résisté.(Grangou nan vant pa dous). Eh oui j’ai refusé parce que je ne fais pas partie de cette catégorie d’hommes qui se laissent guider par » le ventre ». La république le sait. Je pouvais comme d’autres, en profiter pour me faire une santé économique.

Vous avez l’air un peu jeune, permettez-moi de vous dire que j’avais commencé à faire très tôt ce métier noble de journalisme à Radio Flanbo, une petite station communautaire dans ma ville natale ( à la mode à l’époque pour l’émancipation de la masse paysanne), à Fond des Nègres, en même temps correspondant du journal de résistance contre le coup d’Etat de 1991″ Libète. » »J’étais encore à l’école secondaire, mais j’en avais appris les rudiments élémentaires, sinon Jean Dominique ne m’aurait jamais accepté des années plus tard à ses côtés à Radio Haiti inter alors que j’étais à l’aube de ma vingtaine, soit en 1997.

Je dois mentionner également mon passage à Radio solidarité de Venel Ramerais. Une expérience d’un journaliste engagé mais toujours professionnel aux côtés des masses en face du mouvement GNB, vaste manipulation du secteur académique orchestrée par une grande partie de la presse et du secteur des Affaires et contre l’enlèvement de Jean-Bertrand Aristide par la suite, sachant que je m’étais fait virer un an plutôt de mon poste à Radio Télé Timoun à cause de mon souci d’objectivité.

Donc j’ai été à la bonne école. De la rigueur, de l’éthique, du sens de la vérité et de l’exactitude des faits, voilà ce que j’ai appris comme essence du journalisme en dépit de mon idéologie. J’ai fait très court juste vous rappeler que j’ai un parcours dans ce pays car je constate que par fanatisme, volonté de détruire ou simple envie de faire le buzz en s’attaquant à moi et à d’autres personnalités, vous n’avez même pas fait jouer votre curiosité intellectuelle ou journalistique pour aller au fond des choses.

C’est dommage pour un jeune journaliste dont j’avais commencé à apprécier le talent et l’engagement à travers certaines prises de position d’être tombé dans une telle démarche de dénigrement et de raccourcis faciles. Parler de moi comme quelqu’un qui chercherait des faveurs chez les « tet Kale »jusqu’à me considérer comme un « Souf kout »prouve une méconnaissance flagrante de ma personne. Depuis près de 20 ans( Preval 1 et 2, Aristide), je fréquente et contribue à construire des « Pouvoirs » en Haiti, je n’ai jamais cherché à m’enrichir, telle est la norme malheureusement dans mon pays.

Et vous savez que j’aurais pu faire comme beaucoup d’autres pourquoi vous avez peut-être du respect pour avoir « réussi ». La réussite économique personnelle n’a jamais été mon but ou ma motivation en politique même si j’admets qu’ici les gens intègres, qui font de la politique en vivant modestement leur vie sont surtout vilipendés tandis que les corrompus sont admirés. Pour ma part, je n’ai pas de relation spéciale ou obsessionnelle avec l’argent. Par éducation, j’ai appris à vivre avec peu dans la dignité et l’intégrité. Ce qui me donne toute cette liberté de parole. Je suis un livre ouvert et mon histoire dans la vie politique Haïtienne est la pour en témoigner. Tout compte fait, vous vous êtes trompé de personnage.

De traître vous me traitez! J’ai l’impression que vous faites exprès d’oublier mon attitude neutre pendant la campagne présidentielle ( aucun soutien à d’autres candidats malgré ma mise à l’écart ) et que je n’avais pas déclaré les hostilités en premier malgré, entre autres, le comportement autoritaire et antidémocratique du Secrétaire Général, la violence morale et psychologique dont j’ai été victime au sein de cette plateforme et que j’ai tout fait pour garder à l’interne. Par ex, seriez- vous d’accord du choix d’un chef de campagne à votre insu, sans consultation dans une structure politique en tant que responsable adjoint et membre fondateur? Eh bien c’était le cas avec Daly Valet en 2015 lors de l’élection présidentielle, un ami d’ailleurs contre lequel je n’ai absolument aucun problème. Je voulais juste attirer votre attention sur une question de principe et du respect de ses collaborateurs.

Cela doit être peine perdue puisque je ne me rappelle pas avoir lu, entendu votre désapprobation. Jusque-là, les médias n’étaient toujours pas au courant de ces frictions internes, pas avant que Moise ait décidé de m’attaquer ou me lyncher sur la place publique en me donnant un ultimatum juste au moment de mon départ en voyage à l’étranger tandis qu’il y avait possibilité d’en discuter de manière responsable. C’était un plan bien orchestré pour me pousser vers la sortie car les raisons avancées relatives à mon implication dans le choix du Ministre des Affaires sociales ne tenaient pas debout puisqu’aujourd’hui il n’a pas la même réaction vis à vis du DG de l’OAVCT choisi par le Sénateur Ricar Pierre, membre du directoire de la plateforme. Vous avez entendu un ultimatum obligeant Rica Pierre à choisir entre la Plateforme et l’OAVCT comme ce fut le cas pour moi? On évoque les principes quand cela nous derange mais quand cela fait notre affaire on ferme les yeux.

Seriez vous d’accord avec un Secrétaire général par lequel tout passe?

Accepteriez vous que l’argent de la campagne électorale soit gérée totalement par votre candidat et secrétaire général en toute opacité sans aucun rapport alors que que c’est toute la Plateforme qui est en cause? Je pourrais avancer encore bien d’autres faits et arguments mais l’élégance veut que l’on garde une certaine hauteur après tant de luttes menées ensemble pour construire ce mouvement aujourd’hui en pleine explosion à cause du leadership base sur l’égocentrisme d’un « Chef ».

En parlant de mouvement, je trouve que d’un coup vous y tenez comme la prunelle de vos yeux, savez-vous comment il a été créé? qui en étaient les initiateurs? Les combats qu’ils ont menés? Les sacrifices, les menaces, les victimes pour cette cause, etc. vous les connaissiez? Je vous signale que ce mouvement a pris naissance dans la résistance populaire contre le régime de Martelly et à ce moment la vous étiez peut être derrière un micro ou sur votre smartphone pour dénoncer sur les réseaux sociaux mais svp un peu de respect pour des gens comme moi et beaucoup d’autres qui se sont battus sur le béton face aux bombes lacrymogènes et balles réelles parfois.

Ma position quant à ce pouvoir est connue de tous, à moins que ce fanatisme inquiétant manifeste à l’endroit de Moise et à l’inverse cette haine, par naïveté peut-être, affichée contre moi vous empêche d’en prendre connaissance. Depuis la publication des résultats des élections, je n’ai raté aucune occasion de dénoncer les moindres faits et gestes jugés incorrects de Jovenel Moise. Si votre seul et unique but n’est pas de tenter de salir l’image d’honnêtes gens, je vous invite à lire tous mes textes publiés, soit sur ma page Facebook, soit dans les médias dont le Nouvelliste et Rezonodwes. Matraquage psychologique et lynchage médiatique, Jovenel Moise ne veut pas de trêve, Election présidentielle, nous en prenons acte sont mes principales publications. Le week end écoulé le Nouvelliste a publié mon texte sur la conjoncture.

Pour vanter les mérites de Moise Jean Charles vous évoquez quelque chose d’intéressant, idéologie . Ah oui vous avez dit idéologie! Je dois l’avouer que Moise et moi nous avons des divergences majeures car je fais toujours ce que je dis mais lui pas souvent. Par exemple, est-ce que les candidats de la droite et de la gauche peuvent avoir les mêmes patrons même occasionnellement?

Connaissez-vous un constructeur de routes en Haïti qui a raflé tous les contrats sous Martelly pour avoir financé sa campagne en 2010? Et bien c’est l’un des principaux sponsor de la campagne de Moise Jean Charles. Autre chose, les locaux qui avaient accueilli en 2015 la Plateforme Pitit Dessalines pendant un certain temps appartenaient à qui? Il s’agit bien des locaux du Journal Le Matin de Reginal Boulos que Moise Jean Charles accuse aujourd’hui de lui voler les élections. J’ai été l’un des rares au sein de la Plateforme à protester contre ce que j’ai appelé à juste titre le double jeu. Autant de réponses que vous auriez pu trouver sûrement si vous ne vous étiez pas laissé submergé par l’effet messianique que fait le leader sur vous et si vous aviez essayé au moins de mener une petite enquête.

Un domaine qui fait tellement défaut au métier de journalisme en Haïti. Cela vous aurait permis d’identifier les responsables politiques authentiques agissant dans la vie réelle en conformité avec les discours véhiculés dans les médias. Je ne suis pas un produit de communication politique, ni une posture, bien que j’admets qu’être vrai et transparent en politique ne donne pas toujours de bons résultats. Il faut savoir jouer un rôle, bref faire du cinéma. Mais malheureusement, non heureusement cela ne fait pas partie de ma personnalité.

Vous devez vous rappeler du fameux Professeur Gracien Jean devenu tristement célèbre pour avoir introduit dans notre vocabulaire le mot ADELANTE quand il devait cautionner l’accord de El Rancho pour sauver le mandat de Michel Martelly à ce moment en perte de vitesse. C’est ce monsieur qui a été invité par Moise pour réécrire le programme politique de Pitit Dessalines. Du coup, on est passé du « »Socialisme révolutionnaire au Socialisme rénovateur « » dans une même élection présidentielle , comme pour faire plaisir à cette même oligarchie qu’il prétend combattre parce que cette dernière estimait trop radicale la position de votre désormais idole. Il fallait dit-on assouplir les positions. Où étiez-vous passé? Parlons purement des principes qui régissent le fonctionnement de la Plateforme, disons sa charte, qu’est ce que vous en faites ? Du papier?

Nous parlons tous de démocratie, du respect des règles du jeu, le journaliste engagé et patriote sous la facette de laquelle vous vous présentez ne voit aucun inconvénient à ce que le Secrétaire général refuse de les appliquer en violant l’article art-9-2 stipulant que seul le congrès peut dissoudre la Plateforme pour en faire une autre structure? Ne craignez-vous pas qu’il viole aussi la constitution si un jour il accède à la magistrature suprême de l’Etat et ne pensez-vous pas qu’il faille des maintenant stopper toute cette tradition de Seigneur à la tête des partis politiques en Haïti? J »étais tout simplement gênant au sein de la plateforme parce que je demandais des comptes. Je me contente de m’arrêter là pour aujourd’hui.

PS: Au cas où vous sériez animé de bonne foi et auriez rattrapé le sens de l’objectivité ou d’éthique journalistique, je reste ouvert pour des échanges. Patriotiquement.

Volcy ASSAD Coordonateur de l’OTAN et jusqu’à date Secrétaire général adjoint chargé des affaires politiques de la Plateforme Pitit Dessalines.