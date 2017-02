Cette chanson date de 1977, environ. Dur temps pour le respect des droits. Nous étions au temps des privilèges. Coupé Cloué , un artiste hors du commun mais également un homme de son époque, faisait l'apologie de la domination du mâle... "Fanm pa kòmande" disait-il!

Cette chanson m'est tout de suite venue à l'esprit quand j'ai entendu les propos du porte-parole de la PNH, rappelant aux jeunes filles d’éviter de pénétrer dans les "Chanm gason", sous peine, pensé-je, d’être pénétrées elles-mêmes, de force.

L'inspecteur et porte-parole de la PNH qui fait, par ailleurs, un travail remarquable, a dérapé malencontreusement lors de ce point de presse qui visait à informer

Ceci arrive assez souvent quand un acteur public sort de son texte et improvise sur un sujet délicat, comme le VIOL. Un DÉLIT CAS, non résolu, en plus, de viol collectif qui fait les manchettes depuis plus de deux semaines.

M. Desrosiers, selon moi, n'avait aucune intention malsaine, dans sa sortie, peut-être, mal calculée. Il voulait probablement dégager la balle dans le camp des parents et des jeunes filles qu'il a nommés dans son intervention. Mais comment responsabiliser une victime d'un crime dans lequel elle n'a aucune responsabilité?

Le VIOL, qu'on se le dise, atteint toutes les catégories de femmes dans la société haïtienne. Riches. Pauvres. Mondaines. Religieuses. Femmes. Fillettes. Belles. Moches. Handicapées. Ingambes. Le VIOL, ce n'est pas une question de mauvaises attitudes féminines mais de mauvaises habitudes masculines.

Le VIOL , M. l'inspecteur, est non seulement, très répandu,mais il est également un des crimes les moins punis dans notre pays." Plus de 25% des filles agées entre 18 et 24 ans ont rapporté avoir subi des abus sexuels".

Cette impunité a pour cause principale la posture de la police et de la société , en général, qui les stigmatisent plutôt que de les assister convenablement. Après le calvaire du VIOL, le chemin de croix de la dénonciation. Et quand elles se croient au bout de leur peine, elles font face à des agents, qui par leurs propos et leurs comportements, les clouent au pilori, ressuscitant les douleurs des plaies du VIOL, encore ouvertes et saignantes...

M. Desrosiers, vous et l'institution que vous représentez, faites un travail colossal, avec des moyens limités afin de garantir notre sécurité et nous vous en remercions. Mais la police nationale a du rattrapage à faire pour se mettre à la hauteur de la tâche complexe qui est la lutte contre la violence faite aux femmes.

Une étude réalisée en 2012, par la CEDEF*, rapporte que "plus de la moitié des victimes d'agressions sexuelles... ayant essayé de les signaler à la PNH se sont plaintes que les agents ont tenté de les en dissuader, en minimisant l'acte subi". Sans le vouloir , vos déclarations, quoiqu'elles ne visent pas le même but, renforcent cette attitude machiste et paternaliste envers les femmes au sein d'une institution censée les protéger.

Vous avez suggéré aux jeunes femmes de bien se comporter. Vous déplacez le viol vers la catégorie des conséquences. Le crime devient un acte déclenché par le "mauvais comportement" de la victime. Or , nous savons pertinemment, grâce aux nombreuses enquêtes sur le VIOL des femmes, qu'il s'agit d'un acte d'appropriation arbitraire du corps de la femme ou de la jeune fille ou même de la fillette.

Le VIOL, souvent, est utilisé comme arme politique. Les périodes de tensions sociopolitiques coïncident avec la recrudescence des agressions sexuelles. Le corps des femmes devient un champ de bataille. Amnesty International rapporte qu'en février 2007, 50 cas de viols sur des femmes et des filles ont été signalés, seulement, en trois jours, dans la seule région métropolitaine.

Radhika, rapporteuse spéciale pour l'ONU et chargée de la question de la violence contre les femmes, déclare :" la période ayant suivi le coup d'État militaire contre Aristide, 1500 cas d'abus et d'agressions sexuelles ont été recensés". En 2004, l’"Opération Bagdad" a vu de nombreux gangs répéter ce comportement. Des recherches ont conclu que " le taux de viol chez les filles résidant à Port-au-Prince, au cours de cette période, était de 19000/100000".

Je vous invite, M.Desrosiers, à revoir ce rapport , publié en 2006, intitulé :" Étude approfondie de toutes les formes de violences à l’égard des femmes". C'est une étude intéressante qui établit le diagnostic des causes exposant les filles et les femmes à la violence. " les attitudes de tolérance, les propos justificateurs figurent", évidemment, sur la liste. Les mots causent, des fois, des maux irréparables, surtout l'orsqu'ils sont émis par ceux-la qui sont placés en tête de liste pour nous protéger.

Le devoir de la PNH, vous le savez mieux que moi, est de permettre aux victimes de trouver réparation. Vos agents sont en première ligne dans le parcours des victimes qui souhaitent obtenir réparation. L’Unité de lutte contre les violences faites aux femmes (ULCVFF) de la PNH pourrait être dynamisée et redistribuée dans les différentes zones plus à risque. La ministre Claude, lors de la présentation du plan révisé de lutte contre la violence faite aux femmes du ministère à la Condition féminine , le 24 janvier dernier, a dit vouloir mobiliser les ressources pour mettre fin aux actes de violences de genre... Alors prenez-la aux mots...

Les hommes et femmes qui font partie de la PNH sont des produits de la société qu'ils prétendent protéger. Ce sont des professionnels dont on ne doit pas négliger la formation afin de les rendre plus efficaces et plus aptes à accomplir cette tâche. Les policiers cadres et les simples agents de la police doivent être sensibilisés à ce phénomène et être documentés, connus et étudiés par tous les organismes qui interviennent dans la vie des femmes. Une collaboration étroite s'impose. La PNH doit éviter d’être un obstacle, pire un complice.

En définitive , M. l'inspecteur Desrosiers, je vous laisse avec le témoignage d'une victime, tiré d'un document d'Amnesty International , titré : "Ne leur tournez pas le dos; la violence sexuelle contre les filles en Haiti":

"Avoir été violée fait de vous une personne sans droits, rejetée par la société, désormais. C'est comme si j’étais violée chaque jour car chaque jour quelqu'un me rappelle que j'ai été violée et que je ne suis rien"...

*Comité sur l’élimination de la discrimination à l'égard des femmes.

Aly Acacia source le nouvelliste