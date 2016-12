Marie Yolène Gilles

Dimanche 25 Décembre 2016 : Marie Yolène Gilles du RNDDH fustige la méthodologie de vérification des procès-verbaux adoptée par les juges électoraux. Comme une traînée de poudre, les déclarations de la militante des droits de l’homme se sont vite répandues sur les réseaux sociaux ainsi qu’à travers les médias traditionnels. Pour l’essentiel, Marie Yolène Gilles a assimilé la vérification à un théâtre ridicule auquel elle n’a pas jugé nécessaire d’assister pendant longtemps. Après seulement 30 minutes au CTV, elle a décidé de s’en aller, affirmant au micro des journalistes présents qu’elle n’y reviendrait plus, ne voulant pas cautionner et légitimer (par sa présence) cette farce des juges du BCEN.

Il faut rappeler qu’au Centre de Tabulation des Votes (CTV), le RNDDH a un statut d’observateur national. Dans ce cas, on comprend bien qu’aucune complaisance ne devrait caractériser son travail d’observation. Ceci est clair et ne souffre, par conséquent, d’aucune équivoque. Et on pourrait même dire que, théoriquement, la présence des observateurs est un gage de transparence qui participe de la vitalité de notre jeune démocratie.

Cependant, comment Marie Yolène Gilles peut-elle prétendre avoir évalué le processus de vérification après avoir passé seulement 30 minutes au CTV ? N’est-ce pas indécent ? Pour la vérité et pour l’histoire, en présence de Marie Yolène Gilles, le dimanche 25 Décembre 2016, suivant la retransmission en direct du processus à la télévision, seulement une dizaine de procès-verbaux a été vérifié. Est-ce un échantillon assez représentatif pour tirer une conclusion pertinente relative aux 1560 procès-verbaux faisant l’objet de vérification ? Les statisticiens en douteraient fort. Qu’est ce qui explique cette propension aux déclarations mensongères qui anime le RNDDH ? Sur le compte de quel projet obscur peut-on mettre ce crime de lèse-vérité ? Au service de quel secteur politique le RNDDH travaille-t-il ?

D’aucuns affirment que le RNDDH est un parti politique qui ne dit pas son nom. De ce fait, il serait très intéressé. Ce qui compromet sa crédibilité et l’incorpore au groupe des parties contestataires à part entière (Lapeh, Pitit Desalin, Fanmi Lavalas). Notre préoccupation n’est pas de dénigrer les membres de cette structure. Nous n’avons pas ce droit. Mais au nom de l’éthique de la vérité, nous avons le devoir de démasquer l’indécence, surtout lorsqu’elle se camoufle derrière le noble concept des droits de l’homme.

Jeudi 29 Décembre 2016 : à la surprise générale, Marie Yolène Gilles revient au CTV pour observer la même opération de vérification qu’elle a antérieurement affublé des épithètes les plus indignes (Théâtre, comédie, plaisanterie, perte de temps). Quelle incohérence ! Pourquoi revenir assister au processus de vérification quand on l’a déjà assimilé à une perte de temps ? N’est-ce pas inconsistant ?

Le moment est venu pour le RNDDH de présenter ses excuses à la nation. Dans une démocratie, le pluralisme d’idées est promu et accepté. La pensée unique n’a pas droit de cité. Ceci étant dit, ce n’est pas la divergence des vues qui nous dérange, mais l’incohérence et l’inconsistance. Et c’est au nom du bon sens que nous dressons ce réquisitoire incisif contre le RNDDH.

Après les déclarations de Marie Yolène Gilles le 25 Décembre 2016, on comprend fort mal sa présence au CTV aujourd’hui. Le RNDDH, veut-il prendre les enfants du Bon dieu pour des canards sauvages ? Nous autres, nous sommes amplement vigilants. Nous sommes citoyens au sens plein du concept, c’est-à-dire avec tout ce qu’il charrie d’engagement profond. Et c’est de ce lieu que nous interpellons la conscience des membres du RNDDH. Cessez le massacre ! Cessez d’être indécents ! Cessez d’être incohérents !

Et ce sera justice pour le peuple Haïtien …

Port-au-Prince, 29 Décembre 2016

Junior LOUIDOR