Bien avant l'élection de Donald Trump à la présidence américaine, j'avais posté une petite note sur ce forum pour dire aux Etats-Unis : "Soyez les bienvenus au Club des Républiques Bananières". La campagne électorale américaine nous révélait une Amérique traversée par une tendance lourde, celle du neo-maccarthysme et du neo-fascisme. Ce fut déjà effrayant.

Ce glissement vers l'autoritarisme ou dans la "démocrature " laissait tout de meme croire que le système americain des grands équilibres institutionnels allait tout réguler et agencer. Ce surprenant basculement dans l'absurde et l'extrême met à mal l'idéal démocratique et nous montre un système politique américain plus fragile qu'on ne le pensait.

Le système ne tenait debout qu'en raison d'un consensus citoyen et d'un pacte élitaire. Cela ne prend qu'un important segment frustré et revanchard de la société et un "Trump" pour tout remettre en question un beau matin et fissurer les fondements de la démocratie américaine. En fait, le système du jeu des équilibres n'était qu'un artifice. Montesquieu, dont se sont inspirés les Pères Fondateurs de la République étoilée, se reconnaîtrait à peine dans cette mise en oeuvre de ses idées.

Le président américain, bizarrement, est doté du pouvoir constitutionnel de tout faire et défaire d'un trait de plume ou d'un coup de tête d'un Trump. Les décrets présidentiels unilatéraux, voilà ce qui fait d'un président américain l'autorité la plus puissante et la plus dangereuse au monde. Puissante et dangereuse en ce sens qu'il s'agit de l'autorité discrétionnaire et des pouvoirs énormes attachés et légalement reconnus au président de la plus grande puissance économique et militaire du monde. Cette autorité a les moyens et l'influence qu'il faut pour anéantir la production rizicole en Haïti, déstabiliser les bourses mondiales et terroriser ses propres citoyens et ceux du reste du monde par de simples directives et de simples décrets....en toute impunité. Un tel président n'a de frein réel que les contraintes qu'il s'impose à lui-même. Il n'a d'humanité que celle que ses vues et sa vision du monde et du pouvoir lui permettent d'avoir. Les traditionnels contre-pouvoirs viennent de nous montrer leurs vraies limites avec l'avènement d'un Trump.

Le plus déstabilisant dans les derives actuelles aux États-Unis, ce n'est point les excès d'un Trump, mais plutôt les Tromperies dans lesquelles le système politique américain nous maintenait pendant si longtemps. Tout ne reposait pas vraiment sur les institutions. La clé de la viabilité du système se retrouve plutôt entre les seules mains de l'occupant de la Maison Blanche. Tout le reste n'est que paravent et compromis.

La démonstration nous est faite avec Trump que le basculement d'une "démocratie" dans la démence autocratique et crypto-fasciste n'est point le lot des jeunes démocraties à tradition caudilliste.

Daly Valet