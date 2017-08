Sur un total de 136 licenciés en droit qui postulaient à l’école du barreau de Port-au-Prince, sept d’entre eux satisfont aux exigences des évaluations orale et écrite de cette prestigieuse école. Cette étape, une fois franchie, ces élèves-avocats suivront pendant six mois la formation obligatoire qui sera sanctionnée par une évaluation finale et qui permettra aux récipiendaires de prêter serment comme avocat afin d’effectuer le stage nécessaire pour boucler la boucle.

Les normes établies par le Conseil de l’Ordre, pour accéder à l’école du barreau, permettent de freiner la médiocrité au sein de la corporation dans l’exercice de la profession d’avocat. Il n’en est pas ainsi pour la plupart des autres barreaux établis dans le pays. Il n’est un secret pour personne que la multiplication des écoles de droit à travers le pays et les conditions dans lesquelles la plupart d’entre elles fonctionnent justifient la formation au rabais dispensée depuis de nombreuses années. Le niveau exécrable de ces écoles de droit correspond à la faible performance des jeunes licenciés en droit sur le marché du travail. L’exemple du barreau de Port-au-Prince devrait être suivi par les autres barreaux pour éviter la prolifération des avocats médiocres dans ces barreaux.

L’exemple de l’enseignement du droit dispensé à la Faculté de droit des Gonaïves devrait interpeller le Conseil de l’université. Si cette école permet à un grand nombre d’étudiants de différentes régions du pays d'y suivre des cours, les conditions d’apprentissage et le personnel enseignant ne répondent pas nécessairement aux conditions modernes de transmission du savoir. L’école de droit des Gonaïves, dans sa gestion, son orientation et son mode d’organisation, n’existe que dans la cité de l’Indépendance comme centre universitaire ayant pour mission de transmettre le savoir.

Les états généraux de l’Université d’Etat d’Haïti qui doivent se dérouler dans les prochains mois seront l’occasion de poser le problème de l’université dans toute sa profondeur. Les problèmes d’ordre administratif et académique seront, sans aucun doute, débattus. Les ateliers, les assises et les forums permettront de cerner toutes les difficultés auxquelles fait face la principale université publique du pays et de trouver les solutions appropriées. La réforme de l’Université d’Etat d’Haïti doit marquer un tournant non seulement dans son mode de fonctionnement, mais aussi dans sa mission qui consiste à guider le pays sur la voie du progrès économique, social et politique.

Lemoine Bonneau Editorial du Nouvelliste