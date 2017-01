Réginald Boulos

Le BCEN a tranché. Le CEP a statué. Les résultats définitifs confirment la victoire de Jovenel Moise. Si elle est indiscutable, il faut néanmoins se rappeler que seulement 21 % de la population a participé au vote. Le peuple est fatigué de ces 30 ans de transition, allant d’élections à élections, transition qui n’a jamais apporté le changement réel auquel il aspire.

Si les perdants se doivent de ne pas tomber dans l’amertume, les gagnants ne peuvent non plus faire preuve de griserie. En fait, dans notre pays de corruption, de contrebande, de pauvreté absolue, il n’y a ni perdants, ni gagnants. Mais plutôt le besoin, la nécessité, l’obligation de tous les haïtiens de se mettre ensemble pour tenter de gagner la bataille pour une éducation de qualité, des soins de santé décents, des emplois durables avec des salaires adéquats, un environnement reconstruit, et une agriculture qui donne à manger a tous ses enfants.

Le rôle de Jovenel est de faire preuve de leadership rassembleur, sans parti pris, sans dette à qui que ce soit, sinon son engagement envers le peuple haïtien.

C’est sur son bilan qu’il sera jugé; ce sont les résultats qui feront de lui un grand président.

Je suis convaincu qu’il a la volonté et la capacité d’étonner tous ceux qui n’ont pas voté pour lui ou qui n’ont pas voté tout simplement. Pour avoir travaillé avec lui dans l’effort de construire la fédération des chambres de commerce de 2005 à 2009, j’ai la ferme conviction qu’il cherchera à rassembler tous les Haïtiens autour d’un projet d’inclusion, de transformation et de progrès.

Je lui souhaite de toujours rester fidèle a ses principes et à sa vision.

Reginald Boulos

4 janvier 2017