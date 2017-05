Herby Widmaier

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris à mon réveil, ce matin du 27 avril 2017, à Las Vegas où j’assistais à la Convention des Broadcasters (NAB), la mort de Herby Widmaier, fondateur de Radio Métropole, musicien exceptionnel et avant-gardiste dans le contexte des années cinquante en Haïti.

Notre amitié a commencé durant les répétitions dominicales du groupe mythique Ibo Combo qui se tenaient au club Shango de l’hôtel Ibo Lélé, à l’époque où j’ai dû fortuitement remplacer à la guitare mon ami Alix (Tite) Pascal qui venait d’être atteint d’une balle à la colonne vertébrale. Moment douloureux où, d’une part, je voyais mon ami, hier encore débordant d’une telle vitalité, désormais condamné à vivre en fauteuil roulant. Et où j’ai dû, d’autre part, trouver les ressources nécessaires pour combler ce vide en reproduisant les riffs et accords sensibles sur lesquelles reposait la subtilité des interprétations musicales du groupe.

Herby, accompagné le plus souvent d’André Romain, passait me chercher chez moi à Pétion-Ville, à la rue Villate, et me ramenait également à la maison à l’issue des répétitions. Ces séances se déroulaient en toute convivialité et Herby avait des idées qui sortaient des sentiers battus en combinant des expressions jazzy avec des pointes d’harmonie du Bossa Nova, très en vogue à cette époque.C’est ainsi qu’est née la « Valse Compas »,cette composition hybride que nous avions ainsi baptisée, mélodie dansante débutant en 4/4 pour se métamorphoser en alternance en un pont 6/8, et ainsi de suite jusqu’au coda. Herby en est l’artisan et le pari a valu le coup. C’était, pour l’époque, une initiative audacieuse mais l’expérience en valait la peine.

J’ai également eu le privilège, au cours d’un récital tenu dans le cadre d’une soirée à New York, d’accompagner Herby à la guitare, avec Jacky Duroseau au piano, Ferdinand Dor à la contrebasse et Antoine Osselyn à la batterie,dans l’interprétation d’une de ses compositions à succès intitulée « Demain Marie », morceau qui avait fait un malheur dans la «Big Apple».

Je rencontrais également Herby dans la salle d’enregistrement du studio–théâtre de Radio Haïti, situé à l’époque à l’étage du magasin « Step Over » sur la Grand-Rue de Port-au-Prince, non loin de la rue Bonne Foi. Il était souvent accompagné de Jacky Bellande,un fou de la musique américaine, membre d’un groupe de vocalise dirigé à l’époque par Herby. Les discussions musicales duraient des heures autour des techniques de chant et de la façon la plus pratique de faire des prises de sons de la meilleure qualité possible sur des magnétophones Ampex à multipistes en mono et en mode analogique, seule technique disponible à cette époque, bien évidemment.

Puis, je suis parti pour Chicago afin d’entamer des études en électronique et, pendant un certain temps, nous nous sommes très peu vus,sauf durant les grandes vacances d’été en Haïti. Il m’avait fait part du projet de la Radio Métropole et nous avions convenu, à mon retour au bercail, de la possibilité de rejoindre la structure technique avec Toto Sinai et Roland Dupoux.

Herby avait aussi et surtout le don et le flair de choisir son équipe de collaborateurs et de les mettre en condition de produire en toute relative liberté, en indiquant les limites et les indices à observer. C’est ainsi qu’il a eu la dextérité de s’adjoindre une superbe équipe de talents expérimentés tels que Bob Lemoine, Marcus Garcia, Philippe Jean-François, et René Toussaint, pour ne citer que ceux là. Sans parler des superbes animatrices telles que Aline Lacombe, Cécile Charlmers, Kethy Claire, Iveline Sokol, Ketly Jean-Poix et Micheline (Mimi) Widmaier, l’épouse d’Herby.

Dans le domaine de la radiodiffusion, initialement AM (Amplitude Modulation) et par la suite FM (Fréquence Modulée), Herby a sans aucun doute innové en ajoutant sur les ondes et sur le cadran des récepteurs une nouvelle expression artistique, une touche neuve dans la programmation et une sonorité différente qui ont fait école et dont la génération des nouveaux « broadcasters » s’est incontestablement inspirée.

En matière musicale, Herby avait un talent exceptionnel, confirmé en devenant un excellent chanteur au cours de sa participation dans l’orchestre de Issa EL Sahieh. Pour preuve, écoutez Herby dans son interprétation de « Haïti », composition de Marcel Sylvain. Il était également un excellent compositeur dans une fourchette de mélodies à l’américaine. Il était sans conteste un « crooner » n’ayant rien à envier à un Franck Sinatra, un Mel Torme ou Lou Rawls de Chicago…

Herby était aussi un excellent arrangeur, il avait de magnifiques idées qui sont restées enfouies dans son tiroir faute de temps pour les enregistrer. Il m’avait proposé d’éditer, un jour, une bande originale du chœur « Les Starlettes » dont il était le directeur musical durant les années 50.

Salut l’artiste et l’entrepreneur avisé que tu as été et qui a marqué son époque dans la musique et la radiodiffusion en Haïti. Dors en paix et que la terre te soit légère.

Mes condoléances émues à la famille Widmaier et à toute l’équipe de Radio Télé Métropole.

Fritz Joassaint source le nouvelliste