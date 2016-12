au BCEN

Maître André Michel, Yvon Feuillé et Marie Yolaine Gilles font le sale boulot.

Que les partis contestataires ne veulent pas revoir le PHTK aux commandes des affaires de la république, c’est une évidence. Mais ceci explique-t-il que, depuis déjà un mois, ils tiennent en otage l’opinion publique suite aux résultats préliminaires des élections du 20 novembre, qui, tout compte fait, reflètent pour le moins le verdict des urnes ?

Presque sans surprise aucune, les résultats préliminaires confirment l’idée selon laquelle, le 25 octobre 2015, les élections étaient bonnes. Avec relativement la même quantité d’électeurs, sensiblement une baisse du taux de participation et une nette régression de certains candidats qui valaient mieux il y’a de cela un an.

Les causes de l’échec des autres candidats à la présidence sont multiples et nous n’allons pas nous attarder là-dessus en ce moment. Toutefois, à ce carrefour crucial de la vie nationale, serait-il inapproprié de poser la question suivante : « Comment gagne-t-on une élection en Haïti ? ». Compte tenu des tractations, des manœuvres et des manipulations de toute sorte, après les résultats préliminaires, que peut-on attendre d’une élection ?

Il faut tout de même souligner, en matière électorale, dans un système démocratique, il n’est guère incongru de contester, au cas où, il y aurait des suspicions ou des doutes. Il n’est guère superflu de chercher, par les moyens tracés par la loi, la véracité des résultats. Mais, contester une élection obéit à des principes et des notions …

Depuis l’ouverture des contestations, qu’avons-nous constaté des partis contestataires ? Que cherchent-ils ? Maitrisant fort mal le système électoral et en particulier les différentes instances contentieuses, voire le centre de tabulation, les contestataires, tout au moins leurs représentants au CTV, affichent une attitude, hélas déloyale, et irrespectueuse vis-à-vis du peuple haïtien qu’ils prétendent défendre. Se réclamant du secteur démocratique, ils pensent détenir un boulevard devant eux, pour dire et médire, et par là, manipuler l’opinion, semer le doute dans l’espoir éventuel de discréditer les résultats définitif qui, à l’issue des derniers événements, sont désormais renvoyés pour le 3 janvier 2017.

Dès la première journée du processus de vérification, on sentait que les contestataires n’avaient pas contesté dans le but de s’assurer que les résultats correspondaient ou non à la réalité électorale. D’une part, par le comportement de Maitre André Michel et l’ex-sénateur Yvon Feuillé, il semble évident que bien loin de la volonté de contrôler, de vérifier, la stratégie se résumait à faire passer le temps, semer le doute et en dernier ressort, arriver à mobiliser « la rue » afin de boycotter le processus électoral si douloureusement en route de terminer.

D’autre part, la représentante du RNDDH madame Marie Yolaine Gilles, visitant à la va-vite le centre de tabulation le 26 décembre, sans tenir compte des véritables enjeux, à sa sortie lance aux medias présents sur les lieux des propos indignes d’une représentante de droit l’homme jouissant, apparemment d’une certaine crédibilité. Considérant que Marie Yolaine Gilles n’a passé que 30 minutes au CTV et que seulement 10 procès-verbaux ont été vérifiés en sa présence, elle a été peu honnête dans sa déclaration devant la presse. Le vrai théâtre, a mon avis, c’est l’orchestration de la grande campagne d’intoxication par le RNDDH et consorts.

Pendant que les juges, les techniciens du CTV travaillent assidument pour que les résultats définitifs soient prêts dans les meilleurs délais, les contestataires, aidés de certains organismes, dont une partie de la presse et le RNDDH, s’érigent en véritables fauteurs de désordres, utilisant la rhétorique du chaos dans les medias, question d’intoxiquer, s’ils le peuvent, l’opinion publique. Indiscipline, manque d’intérêt aux activités de vérification, les contestataires ne lésinent pas sur les moyens pour tenter de boycotter le processus électoral. Et n’était-ce pas la plume objective de Pascal ADRIEN, au centre de tabulation, l’opération deviendrait une occasion de justifier les agissements inutiles de Maitre André Michel et du Sénateur Yvon Feuillé dans les medias.

Somme toute, hormis les requêtes envoyées au BCEN respectivement par les candidats Jude Célestin et Moise Jean Charles, qui ont valu pour les 24 dernières heures une suspension des travaux, depuis la veille de Noel, tout se déroule avec un peu plus de méthode au CTV. Plus de procès verbaux sont traités par séance et les juges, je suppose, surtout ceux qui n’ont pas voté lors de la publication des résultats préliminaires, sont de plus en plus convaincus sur l’urgente nécessité de sortir le pays des griffes des manipulateurs, des perdants récalcitrants et des faux démocrates qui polluent l’air politique haïtien.

Les travaux suspendus avant-hier dans l’après-midi reprendront ce matin vers 10h, selon les propos de la présidente du BCEN, Madame Josette Dorcely.

Enfin, comme Shakespeare aurait pu le dire, après avoir entendu les déclarations de Marie Yolaine Gilles et consorts, je les assimile à une vaste plaisanterie ou il y’a eu beaucoup de bruit pour rien.

Junior LOUIDOR