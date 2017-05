Cine Triomphe

Dans le cadre du Festival de cinéma Nouvelles vues d’Haiti, j’ai découvert hier 27 mai 2017 sur les réseaux sociaux, la photo de la projection du film « Cousines » plusieurs fois primé, réalisé par Richard Sénécal mettant en vedette certains parmi les meilleurs acteurs haïtiens aux cotés de deux monuments Jimmy Jean Louis et feu Roland Dorfeuille-Pyram.

Une photo de la projection d’un Film, rien d’étonnant en soi ! Pas s’il s’agit d’une projection sur la façade extérieur d’un bâtiment qui est censé accueillir la projection et les cinéphiles à l’interieur de ses amphithéâtres. Alors vient la question d’un observateur externe : Pourquoi ils ne projettent pas à l’intérieur ? Par ce que c’est fermé. Et si on entre dans les détails il y aurait au moins une dizaine de « Par ce que ».

En agissant ainsi, les organisateurs de ce Festival ont astucieusement envoyé un message d’indignation et de protestation contre la fermeture sans explication du ciné Triomphe et d’autres cinés-théâtres de la capitale Port-au-Prince et contre l’absence généralisée de salle de cinéma dans les autres villes et communes du pays.

C’est également une demande d’explications aux personnes mises au pouvoir qui ne peuvent désormais être appelées autorités car elles ont failli à leurs responsabilités et laisser l’appât du gain dans la crasse obscurcir leurs esprits. Comment ne pas s’indigner quand un Festival de Cinéma est quasiment obligé de s’organiser dans les rues alors que des millions de dollars ont été empochés, dilapidés au nom de la rénovation, réparation, construction de salles de cinéma ?

Le Festival de Cinéma Nouvelles Vues d’Haiti est organisé au même moment que le célèbre Festival de Cannes, festival de Cinéma organisé depuis des décennies en France. C’est un momentum important car nos dirigeants puisqu’ils ont les moyens de s’abonner aux chaînes de télévision étrangères, regardent sûrement les défilés des réalisateurs, des acteurs, des artistes, des journalistes et des médias de partout sur le tapis rouge du Palais des Congrès de Cannes. De Robert Pattinson à David Lynch, De Marion Cotillard à Omar Sy, de Maitre Gims à Thierry Ardisson les générations du monde culturel et du showbiz se croisent, s’embrassent et s’entretiennent pendant plusieurs jours autour du cinéma.

J’imagine nos dirigeants devant leur cinquante-six pouces, blottis sur des sofas gigantesques loin, très loin du vacarme généré par ceux pour le bien-être de qui ils sont censés agir, en train d’admirer cet évènement et ce beau monde, regrettant qu’ils ne peuvent pas y assister car possibilité il n’en existe aucune.

Pendant qu’à Cannes le beau monde va et vient prenant selfie et twittant sur le tapis rouge, à Port-au-prince, les festivaliers font ce qu’ils peuvent pour montrer qu’ils jouent leur partition et comprennent leurs rôles dans la perpétuation de l’histoire et de la culture par le cinéma.

Ils ont compris et cela depuis des lustres, que le cinéma joue un rôle clé dans l’éducation et la solidification des racines culturelles d’un peuple, qu’il est clé pour la gestion de la vie familiale, qu’il est capital dans le processus de « sociabilisation » de la jeunesse, des enfants et surtout dans le processus de la transformation et de la continuation de la société à travers la transition intergénérationnelle.

Batman, superman ou Mc Giver qui sont des personnages fictifs sont rejoués par des jeunes afin de perpétuer les exploits de ces héros de la télé lesquels doivent refléter l’âme du citoyen américain. Il n’est point besoin de rappeler les nombreux films réalisés sur les guerres, les mouvements sociaux, les dirigeants politiques, les scientifiques, les intellectuels, les activistes et les changements qui ont façonné et construit les histoires des pays occidentaux. L’Éthiopie, La chine, l’Inde, les Emirats arabes-unis, des pays d’Afrique anglophone et francophone ont saisi l’importance du cinéma dans la société et emboitent le pas à leurs homologues des pays occidentaux.

Pourtant nous, pays dont l’indépendance est vieille de plus de deux siècles, choisissons le chemin contraire à travers la fermeture systématique des espaces culturels du pays, une politique de ghettoïsation des quartiers et des villes, l’armement des masses, la contre-éducation au profit de la politique sombre et sale.

Nos dirigeants applaudissent, cherchent à rencontrer Raoul Peck quand ils entendent que ses films sont nominés. Pourtant Raoul Peck fait un cinéma engagé, un cinéma de conscience et surtout un cinéma de l’éducation. Mais nos dirigeants qui se disent patriotes et revendiquent l’héritage de nos pères fondateurs n’ont jamais mis en œuvre un projet de cinéma de notre histoire avec le célèbre réalisateur. En réalisant « I am not your negro », il a sorti des tiroirs l’un des plus brillants esprits parmi les intellectuels noirs américains qu’Hollywood et d’autres secteurs aux Etats-Unis avaient mis de côté. Les films Sometimes in April sur le génocide de 1994 au Rwanda et Lumumba sur la vie et l’assassinat du leader indépendantiste congolais, participent de son projet d’éducation et construction des sociétés en proie au racisme, à la trahison mais aussi la quête d’une fondation durable et harmonieuse de pays victimes du colonialisme d’exploitation fatal au développement endogène. Assistance mortelle quant à lui est une radiographie des conséquences de nos incompétence sen tant qu’haïtiens, des causes de notre présence en enfer et les bénéfices- richesses que les autres peuvent tirer de cela.

En recevant des prix pour ses films, Raoul Peck auraient aimé que ce soit pour avoir réalisé des films sur notre histoire passée et actuelle, sur des personnages de notre pays, sur notre culture. Malheureusement l’environnement n’est pas propice à cela et on peut se demander si un dirigeant l’a déjà approché à propos de ce sujet. Et pourtant, combien notre histoire si riche de peuple pourrait inspirer des films extraordinaires et rendre fiers nos enfants de génération en génération !

Il est temps que les animateurs de nos institutions publiques et privées apprennent à se regarder dans le miroir, à se raisonner à écouter les critiques, les cris de colère et d’indignation des activistes du secteur du cinéma. Il est temps qu’ils aient honte dans leur Home Theater ou d’attendre leurs voyages en République dominicaine, aux USA et au Canada pour se rendre au cinéma.

La projection de Cousines sur la façade externe de Triomphe doit avoir l’impact escompté dans le processus de « désaveuglement » de nos responsables.

En projetant le film sur la façade de ce bâtiment-cinéma, ils demandent des comptes aux autorités politiques, aux responsables de la culture, de l’éducation, des affaires sociales, de l’économie, du commerce et de l’industrie car le cinéma c’est tout cela et par-dessus tout une quête identitaire pour la survie d’un peuple à travers la connexion intergénérationnelle pour perpétuer le langage et l’identité par l’image.

Frantzcy Bazelais