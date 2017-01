Lesly Manigat

Permettez, chers amis, que je laisse la parole au professeur Leslie Manigat...sur les grands dossiers d'actualité. Nul ne saurait mieux dire les choses que le regretté professeur par ces temps de déchirements et de tiraillements. Merci mon ami Alexandre Legrand d'avoir exhumé des archives ces mots du professeur. (Voir vidéo

Lesly Manigat - Une volonté d'être esclave from Radio Television Caraibes on Vimeo.

.Je ne sais si Guy Philippe est ange ou diable, innocent ou coupable. Je sais qu'il a commis des erreurs, et même trop d'erreurs et de fautes graves. Je sais surtout qu'il est Haïtien comme moi, qu'il a le meme âge que moi, qu'il est de Jérémie comme moi et que, comme Commissaire de police à Delmas, il a contribué à me sauver la vie en décembre 1997 quand

"ils", ces fameux " ils", avaient décidéde m'assassiner en raison de mes analyses politiques critiques de journaliste à l'émission "Vision 2000 à l'écoute" sur le 99.3 FM.

Je ne peux que souhaiter que Guy Phillippe puisse sortir blanchi de toutes les incriminations et accusations dont il fait l'objet en Haïti et ailleurs. Je lui suis éternellement reconnaissant.

À Vision 2000, j'avais dénoncéet combattu l'accord Préval-Albright en 1997. C'était une abdication de souveraineté. Cet accord demeure une anomalie, un accroc au regard de la Constitution. Notre drame, c'est que la justice haitienne n'existe pas. Elle est à édifier.

Je suis triste...très triste. C'est très dramatique d'être proche des lieux et milieux de pouvoir en Haïti et d'avoir de profondes convictions. W ap mèg nan tèt...

M pran yon ti konje sou Facebook. Le temps de recadrer mes priorités.

N a pale yon lòt lè. A demain, si demain....

Aux compatriotes de conviction et aux citoyens forgeurs d'avenir, je dis : tenez bon !

Daly Valet

7 janvier 2017