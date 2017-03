Rene Préval

Chicago, le 7 mars 2017

CGCCHI070317

En ce moment historique où notre nation se trouve profondément consternée, je ne pourrais ne pas joindre ma voix à celle de la multitude pour saluer très respectueusement le passage sur terre d'un des êtres les plus extraordinaires que j'aie jamais connus.

Les mêmes qualités qui ont valu au Président Préval d'être, à deux reprises, l'homme du moment dans des conditions pour le moins éprouvantes, sont celles qui m'ont porté à l'admirer, à le respecter et surtout à croire en lui.

Grâce à cette fonction de Consul Général que je remplis depuis un certain nombre d'années, j'eus l'honneur et l'immense plaisir de côtoyer cet homme simple, honnête et attachant qui, d'entrée de jeu, me mit en confiance en faisant allusion aux liens familiaux qui existent entre nous deux. Je dois avouer que j'apprécie grandement mon humble fonction car elle m'a permis de découvrir ce valeureux compatriote, et de bénéficier de sa bienveillance.

Pour avoir tenu le coup et triomphé dans un environnement où la malhonnêteté, la traîtrise et la flatterie constituent les règles du jeu, pour être surtout demeuré égal à lui-même tout au long de son parcours, le Président René Préval s'est taillé une place honorable dans le coeur de ses compatriotes et dans l'histoire de la Nation Haïtienne. Mon pays se souviendra, à tout jamais, de cet homme aux manières simples qui changea à tout jamais la Première Magistrature de l'État en y apportant l'honnêteté, la fermeté et la frugalité. Quant à moi, je garderai le souvenir indélébile d'un être sensible, attentionné et attachant. Connu et admiré pour son laconisme, le Président René Préval a toujours su éviter les promesses excessives. Comme la majorité de ses compatriotes, j'ai toujours cru en lui, et je lui serai reconnaissant pour le restant de mes jours.

Au nom du Consulat Général d'Haïti à Chicago, j'offre toute ma solidarité à la famille toute entière. J'enjoins à tous mes compatriotes de se pencher sur le précieux exemple que fut le Président René Préval. La nation en a besoin pour faire face aux nombreux défis du présent et de l'avenir.

Lesly Condé

Consul Général