Kesnol Lamour

Né à Carrefour le 29 septembre 1986, Kesnol Lamour a grandi à Petit-Goâve. Fils unique, mais orphelin très tôt, il a été élevé par sa tante NorciliaBenêche, alias Sémérite. C’est dans la cité soulouquoise (notamment à l’École Nationale Borno Lamarre) qu’il a fait ses études primaires. Pour ce qui est de ses études secondaires, il a fréquenté le Lycée Faustin Soulouque et le Lycée Anténor Firmin. Il a étudié le Journalisme à l’Institut de Communication et des Relations Publiques. À la Faculté d’Ethnologie (Université d’État d’Haïti), il a entrepris des études de premier cycle en anthropo-sociologie. Actuellement, avec l’appui de l’Agence Universitaire de la Francophonie, il fait à distance un Master 2 en Communication et Marketing (Université Mohammed Premier d’Oujda, Maroc).

Talentueux chroniqueur sportif, il a commencé sa carrière en 2005 à la Radio Notre Dame de Petit-Goâve. Puis, il a roulé sa bosse dans plusieurs autres stations de radio de sa ville d’adoption, particulièrement Radio Men Kontre et Radio Télé Contact. En 2006, il a quitté Petit-Goâve pour pouvoir poursuivre ses études universitaires dans la capitale, mais sa passion pour le sport l’habitait encore. Ainsi, en 2007, il a signé un contrat avec Radio Etoile. De 2009 à nos jours, il est engagé à titre de journaliste sportif au sein de la Radio Télévision Caraïbes. Avec RTVC, « c’est un pacte d’amour qui tend vers l’éternité », a-t-il martelé. Le jeune commentateur sportif est devenu l’idole de toute une génération. Il fait école. Sa façon de commenter les matchs de foot réussit à capter l’attention des adolescents du pays. En témoignent les différents jeunes qui de plus en plus font du Kesnol Lamour par l’entremise des vidéos postées sur Youtube et ailleurs.

Fervent catholique, Kesnol Lamour a fait partie de la chorale ayant pour nom «Pèlerin d’espérance». Habité par une immense joie de vivre, il est un passionné du Compas, spécialement admirateur du groupe Djakout #1. Très bon cuisinier, il aime préparer le riz, les légumes, les jus de Grenadia et de Corossol. Il sait très bien jouer au foot. Il a débuté au sein du club local « École des doués » de Petit-Goâve. Il est l’un des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de football de l’Association Haïtienne de Presse Sportive (ASHAPS). D’ailleurs en 2011, il a reçu le titre de meilleur joueur de l’Ashaps. Célibataire, il n’a pas encore d’enfants. Il est une personnalité très appréciée. Chaleureux et même trop cool, ses slogans font souvent les délices de l’auditoire : « Yo k pou pè », « Evreeeeee », « Nègboul la epi dan », etc.

Kesnol Lamour a le sens de la communauté. Il est resté très attaché à son quartier d’enfance (Chabannes). Parfois, il supporte financièrement l’équipe « Florida FC de Chabannes ». Il donne aussi son appui au groupe Rara « Florida Band ». Il est un passeur, un très bon accompagnateur. Il encadre d’autres jeunes qui sont en train de se frayer un chemin dans le domaine du journalisme sportif. On peut aussi retenir son plaidoyer auprès du parlement haïtien pour qu’il y ait de véritables lois sur le sport haïtien.

Contributeur à l’ouvrage collectif réalisé en guise d’hommage à la commune de Petit-Goâve (voici le lien vers le texte : http://classiques.uqac.ca/contemporains/Dorce_ricarson/anthologie_petit_goave/anthologie.html), il est « de ceux qui pensent que, par le biais du sport, on peut enseigner des notions telles que la persévérance, la maîtrise de soi, le respect de l'adversaire, la tolérance … ». Mais, le sport est pour lui une arme à double tranchant : « Le sport n’est pas qu’un facteur intrinsèque de paix, d’éducation, d’intégration… Il est aussi un appareil idéologique très puissant. Il peut se transformer en un nouvel opium du peuple envahissant l’ensemble du milieu pour assurer l’hégémonie d’une certaine oligarchie locale ». Que Kesnol Lamour arrive à révolutionner le champ du journalisme sportif en Haïti ! On y croit à fond !

Ricarson DORCE