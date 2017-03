Les SMS, les textos, sont devenus la norme dans la communication sociale. Ils font partie de notre quotidien et s’introduisent dans notre intimité, à toute heure et en toutes circonstances.

Mais cette omniprésence des courts messages et leur intrusion dans nos salons et dans nos chambres, ne seraient-elles pas une porte ouverte à l’infidélité ? Pour beaucoup le SMS constitue un moyen de communiquer acceptable et normal, y compris entre les personnes de sexe opposé. Mais pour Zack Carter, professeur en communication interpersonnelle à l’Université Taylor, le danger est réel de glisser peu à peu d’une relation distanciée, à une relation adultérine.

“Posez-vous la question : Si vous étiez à la maison, en l’absence de votre conjoint, inviteriez-vous une personne du sexe opposé dans votre chambre ? Probablement pas. C’est pourtant ce que vous faites, quand vous entretenez régulièrement des échanges par SMS.”

Le SMS peut donner l’illusion d’une distance et un sentiment de sécurité, mais la relation qui s’installe entre 2 personnes qui textent peut devenir très profonde, ouvrant parfois la voie aux sentiments.

Car le coeur de l’homme (et de la femme…) est tortueux par dessus tout (Jérémie 17:9), une conversation innocente peut déboucher sur plus, plus de sous-entendus, plus de moments équivoques, un coeur à coeur, et peut-être le début de l’infidélité.

La pente est en tout cas trop glissante pour l’ignorer totalement… L’infidélité débute bien avant une relation sexuelle, et les étapes préliminaires sont désormais très souvent les messageries textes.

Notre culture évolue et la définition même de la vie privée évolue avec elle. Elle doit s’étendre maintenant dans le virtuel. Préserver sa vie privée ne doit donc plus se faire uniquement dans le réel, mais également dans le virtuel. Limiter le plus possible les messages textes avec une personne du sexe opposé, pourrait constituer un bon garde-fou, pour préserver notre intimité et notre couple.

La rédaction

Source : Relevant Magazine