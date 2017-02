L'haïtien franchement, appartient à une espèce vivante spéciale qui échappe à toute catégorisation normale. C'est, sinon, un être mort dans l'âme, privé du sens de la hauteur, bétonné dans le ridicule et l'idiotie, enfin incapable d'avoir honte.

La honte c'est le minimun qui puisse rester comme réserve aux peuples du sud. Elle est, comme dirait Fanon, un sentiment révolutionnaire. Elle porte en elle l'énergie débordante de la raison subversive. Et bien, l'haïtien perd cette faculté depuis la dâte des calandres grecques, celle d'avoir honte.

Cette espèce vit en ce sens comme un résigné, et donc incapable de vomir l'anormal, de rejeter l'arbitraire...il vit honteusement dans une ambiance constante de docilité. Tel est l'atavisme de la colonisation. En effet, on lui donne du choléra. Il l'accepte docilement. D'ailleurs un haïtien ( sans honte) ministre de Martelly avait déculpabilisé les principaux coupables. On lui impose un président. Il finit par l'applaudir. On détruit son riz, et il en rit. On tue ses cochons, il n'en dit rien. Le prix de l'essence augmente, il s'en fout. Les taxes et les impôts grimpent, Il ne s'en aperçoit même pas. Pas d'électricité, gentiment, il s'achète des bougies. Pas de routes, il se conforte dans le trafic moto. Il n'a pas un logement décent, il cherche aisément son refuge sous une tente. Il Il n'a pas d'emplois, il joue au domino ou se remet à la providence divine. Il cherche des réponses divines à des problèmes que les hommes leur causent. Il est dans un monde d'enchantement. Dans sa résignation, il cherche toujours un palliatif. Son espace de rêve ne peut prendre qu'une mouche. Des dirigeants volent son argent, s'enrichissent sur son dos, il leur voue au contraire un culte d'adoration. L'haïtien, rit, danse, chante quand il faudrait tempêter et tempête quand il faudrait danser, rire et chanter. L'haïtien encense son bourreau et porte une haine pathologique( expression chère à Jean Zigler dans la Haine de l'occident) à ses bienfaiteurs. Il est incapable de démasquer les mécanismes de violence symbolique qui l'étranglent. Il est dans un état somnanbulique perpétuel.

L'Haitien sombre en outre dans le vaniteux du paraitre. Il disparait dans les choses profondes et apparait dans les fantaisies, les banalités. Regardez comment, il préfère s'éterniser sur l'accoutrement que porte une première dame que de s'intéresser à un président élu inculpé de corruption et de blanchiment d'argent. Il descend au Champs-de-Mars juste pour photographier les pieds malades de la première dame, au lieu de revendiquer qu'un président élu soit au dessus de tout soupçon. C'est un être en plus d'être"cadavérisé"( néologisme), fourvoyé dans une docilité primitive, mais plongé dans un comique grotesque. Franchement ce n'est pas cette espèce, avec un tel génotype d'aliéné, qui a fait 1804, cette bataille ô combien acharnée menée contre l'Occident impérialiste.

Néanmoins, l'haïtien est, semble t-il, là pour longtemps dans cette passivité léthargique. Car, l'élite intellectuelle qui devrait mobiliser son énergie révolutionnaire est aussi acquise. Autrement dit, les "soi disant intellectuels"du pays sont des réactionnaires dont leurs idées ne font que promouvoir le statut quo. Ils sont ce que Gramschi appelle" des intellectuels organiques" dont leur rôle est de défendre les intérêts des forces dominantes au mépris flagrant des revendications authentiques des masses. Ils n'ont aucun engagement patriotique. Leur engagement s'étend à leur petite sphère privée. Ils sont les principaux défenseurs de la continuité et de la conservation de l'ordre capitaliste bourgeois. Ils sont tout simplement des affamés incapables de penser au delà de leurs tripes. On les repère dans la société civile du moins à l'église, à l'école, notamment dans les médias. Ces intellectuels sont des vendus qui marchandent leur micro, leurs idées et leur savoir pour un poste ministériel, une voiture d'occasion, un visas etc. Ce sont ce que je nomme: des prostitués du savoir. Je garde encore en mémoire ce leader d'opinion qui eut à dire que tout ce que mon patron veut, je le veux aussi. Ce type est tout simplement minable.On ne peut refaire l'histoire s'il y a pas une prise de conscience collective. Mais celle-ci est loin de naître avec ces fripouilles dont l'âme vaut une boite de sardines.

Enfin l'Haïtien, rebelle, stoïque qui nous a donné cette terre est mort depuis bien des lustres. Mais l'espèce qui allait s'ensuivre n'est qu'une espèce d'épouvantail humain. Des morceaux d'hommes sans conscience, sans idéologie, sans valeurs, sans hauteur, sans profondeur... Indignes de l'humanité... Enfin... Enfin... Enfin j'attends ce jour où le combat pour le changement sera réel. Le jour où l'on pourra restituer à l'Haïtien son humanité consciente. J'attends ce jour où vraiment on pourra compter sur de vrais hommes pour combattre. Je voudrais être bien comme Manuel revenir pour apporter de l'eau à ma terre déserte. Mais hélas! John Wesley DELVA