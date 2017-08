Frantz Duval Redacteur en chef du Nouvelliste

Il y a 40 ans, un 16 août, Elvis Presley, première superstar du rock'n' roll, est mort dans sa salle de bain. Avec plus d'un milliard d'albums écoulés, Elvis est considéré comme l'artiste ayant le plus vendu de disques de l'histoire de la musique. En 2016, le magazine Forbes l'a classé 4e au classement des célébrités mortes produisant le plus de revenus, avec un million d'albums vendus cette année-là pour 27 millions de dollars rapportés, nous rapelle l'Agence France Presse...

D’où venait le succès du King ?

Sa voix unique et son style particulier, mélange de rhythm and blues, de country, de gospel et de blues, lui ont permis de franchir les barrières ethniques et sociales de l'époque. Ses célèbres mouvements de bassin lui vaudront le surnom de "Elvis the Pelvis", lui qui est devenu un objet de fantasme pour de nombreuses femmes grâce à son charisme et son sex-appeal. Son apport au monde de la musique a été tel que les plus grands, des Beatles aux Rolling Stones, ont été inspirés par ses chansons, écrit l’Agence France Presse.

Fruit de l'union d'un chauffeur de camion et d'une couturière, Elvis Presley est né le 8 janvier 1935 dans une petite maison de Tupelo, dans le Mississippi. En 1948, il déménage à Memphis, où il décroche son bac avant d'enregistrer son premier disque à 19 ans et de devenir instantanément une star. La musique de ce jeune rebelle, dont le déhanché suggestif faisait s'étrangler de rage les conservateurs, passait outre les divisions d'un Sud encore soumis à la ségrégation raciale. "Pour beaucoup d'Américains blancs, le plus grave était qu'il prenait la musique noire pour la rendre populaire", explique Ted Harrison, auteur de deux livres sur le chanteur, cité par l’AFP.

Dans un tout autre registre, Dener Ceide est de passage en Haïti pour présenter sa dernière composition, « Sele Bride ». Il sera en conférence de presse ce jeudi.

Ticket, qui fait sa une du jour avec celui qu’on avait découvert avec le Tabou Combo, présente Dener Ceide comme un concentré de la musique haïtienne.

« Après des débuts dans la musique évangélique, Dener est devenu compositeur pour le compas, offrant des hits à des groupes comme Harmonik, Disip, Klass et Zenglen, avant de collaborer avec les artistes internationaux Lauryn Hill, Inner Circle et Yolanda Adams. Aujourd’hui, il présente au public son propre son et projette même de faire un clin d’œil au rabòday. Dener Ceide est définitivement au cœur de la musique haïtienne et il veut la faire avancer ! », écrit Daphney Valsaint Malandre pour Ticket.

Avec « Sele Bride », l’artiste se démarque du compas et sert un son aux couleurs de nos chansons traditionnelles, influencé par les musiques du monde. Ce ne sera sans doute pas la dernière composition de cette trempe que l’on recevra de l’auteur-interprète qui ne craint pas d’explorer d’autres horizons musicaux. « Je n’ai pas peur de prendre des risques », affirme le compositeur qui préfère initier et endosser lui-même certaines créations tout en extériorisant le produit des mille et une influences qui l’ont aidé à modeler son art.

Dener découvre en ce moment le rabòday. « M bezwen konprann sa k rabòday la », lâche, enthousiaste, le compositeur qui avoue aimer le rythme tout en déplorant la faiblesse du contenu des productions dans cette tendance. « C’est un rythme entraînant qu’on ne peut pas laisser partir à la dérive. Je pense que les musiciens de la tendance compas, et tous les autres musiciens haïtiens d’ailleurs, ne devraient pas le regarder de haut », insiste l’artiste qui voit le rabòday dans un standard international. S’agit-il d’un rythme qu’il inclurait dans une de ses compositions ? Bien sûr, répond-il sans longue réflexion.

De Elvis Presley à Dener, chacun à l’aune de son succès, les musiciens se doivent de mélanger, d’innover, d’essayer. Elvis avait osé avec réussite. On ne peut qu’espérer autant des compositeurs inspirés de la musique haïtienne.

En ces temps où l’on se pose tant de questions sur l’avenir du compas, il est sans nul doute venu l’heure pour les enfants de Nemours de regarder autour d’eux comme le génial maestro avait su le faire pendant toute sa carrière.

Edito du Nouvelliste