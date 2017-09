Clarens Renois

Le président a publié le budget ? Dommage ! Jovenel n’écoute que Jovenel. Le président se ferme sur lui même, fier de ses incertitudes, il joue solo. Point barre. Mais il faudra qu’il se mette un jour à écouter Moise. Sans jeu de mot.

Moise, c’est le peuple celui pour qui et en faveur de qui Jovenel est sensé diriger. Si le peuple descend dans la rue, il ne faut pas toujours y voir une malice politicienne. La question du budget est sans doute un prétexte, mais c’est un des facteurs de la crise profonde que connaît Haïti. Il y a une réalité (misère, chômage, désespoir) insupportable que nos dirigeants doivent admettre. Le peuple haïtien vit avec ses inquiétudes, ses doutes et ses peurs. Il a besoin d’être entendu, rassuré. Cependant, il déteste l’arrogance, le mépris et l’insensibilité de ses élus qui, une fois investis, lui tournent le dos.

CR2017