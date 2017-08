Frantz Duval Redacteur en chef du Nouvelliste

Le président Jovenel Moïse a bien appris de ses deux plus proches prédécesseurs, le feu René Préval et Michel Martelly. Il crée des commissions par-ci par-là. La dernière en date est la commission innovation et insertion professionnelle des jeunes, forte de 24 membres installée au Palais national le 9 août en cours. Cette commission est peut-être la réponse du chef de l’Etat au départ massif des jeunes pour l’Amérique latine et les Antilles.

Après quelque six mois au pouvoir, on ne compte plus le nombre de commissions créées par le président Jovenel Moïse. Pourtant, ce ne sont ni les diagnostics ni les rapports qui manquent dans les domaines où vont travailler les commissions. On se rappelle le travail formidable qu’avait réalisé le groupe de travail sur la réforme du système éducatif créé par l’ancien président René Préval. Qu’avait-on fait du rapport de cette commission qui était dirigée par le recteur Jacky Lumarque ? Il faut aussi signaler le travail de la commission présidentielle sur la compétitivité de l'économie haïtienne et les nouvelles technologies de l'information et de la communication créée en 2009 par le feu président René Préval. Qu’est-ce qui a changé suite à la publication des rapports combien pertinents de ces deux commissions ?

On pourrait trouver beaucoup d’autres exemples qui montrent que les commissions ne sont pas toujours créées dans l’objectif de résoudre les problèmes identifiés, mais souvent pour les contourner. Si certaines commissions se révèlent utiles, d’autres ne le sont pas. A quoi sert une commission sur la jeunesse quand il existe déjà un ministère de la Jeunesse ? Que doit-on attendre de cette commission? Peut- être que cette commission regroupant des personnalités qui ont fait leur preuve dans d’autres secteurs va nous étonner. Ce serait une bonne chose pour le pays. Cela nous rendrait moins sceptiques aux commissions et aux Task forces qui, d’après les mauvaises langues, constituent une stratégie pour ne pas résoudre les problèmes identifiés. Peut-être que le président Jovenel Moïse va nous surprendre en donnant suite aux rapports des commissions déjà créées et celles qu’il compte installer dans les prochains jours.

Avec autant de commissions en six mois au pouvoir, Jovenel Moïse est bien parti pour faire mieux que ses prédécesseurs (Michel Martelly et René Préval en particulier) en la matière. A quelle fin ? Attendons voir ce que le chef de l’Etat fera avec le rapport de la commission sur la réforme du système de santé et des soins hospitaliers, celui de la commission sur la restructuration et le renforcement du Centre national des Equipements (CNE), celui de la commission sur les médias d’Etat dénommée Conseil national de coordination des médias d’État et de service public, celui de la commission de la modernisation des transports en commun, etc. On nous avait promis des états généraux sectoriels, on récolte de petites commissions.

Edito du Nouvelliste