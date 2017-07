Quand quelqu’un décide de faire quelque chose en commençant là où il devrait le terminer, on dit de lui qu’il met la charrue avant le bœuf. Les activités que la présidence de la république d’Haïti à travers son chef Jovenel Moise, est en train de mettre en œuvre dans le cadre de ce qu’il appelle « Karavàn chanjman » correspondent parfaitement à cette expression.

Le président de la république a été élu à la faveur non seulement de circonstances liées à une conjoncture politique morose mais surtout typiques à la jeune démocratie haïtienne de ces presque quatre dernières décennies caractérisée par des crises électorales parfois très violentes et trop peu de candidats avec un programme et projet de société clairement définis. De Aristisde à Martelly en passant par René Préval et nos présidents provisoires, tous ont eu un slogan paradoxale et des promesses enfermées dans une phrase presque comme celle qui a valu à Jovenel Moise cette popularité désormais présidentiable et présidentielle : Mete solèy, tè ak rivyè yo ansanm pou kapab mete manje nan asyèt pèp la epi mete lajan nan pòch li.

Le président élu avait donné peu d’explications tout au long de sa campagne sur comment, avec quoi et sur quelles périodes il comptait mettre ces trois éléments de la nature ensemble. Le simple profane pourrait, s’il avait l’occasion de poser une question, demander si le président voulait faire de la poterie avec de la terre cuite au soleil. Le moins profane dirait que le président consulterait les forces vives de la nation pour déterminer les priorités sectorielles régionales et nationales avant de lancer des projets aussi onéreux que grandioses pour faire participer le peuple dans la définition des plans de mise en œuvre de sa vision.

Consultation : C’est le maître-mot dans de pareilles circonstances. La consultation du peuple à travers des états généraux sectoriels a été une promesse sinon la seule vraie promesse de campagne du président qui a fait l’unanimité au sein de la société.

En engageant le pays dans ces dépenses faramineuses pour des projets qui au premier regard ne peuvent agir sur les besoins structurels du pays, le président de la république se pose en urgentiste forcené affichant le même comportement qu’un acteur humanitaire agissant dans le cadre du « life saving » avec un financement dont l’échéance est fixée d’avance.

Si on devait établir une liste des déclarations et promesses presque fantasques du président de la république depuis sa prise de fonction, on serait amené à croire qu’Haïti est juste une petite commune de quelques milliers d’habitants où il suffit d’ouvrir quelques centres de demande et de réception de pièces d’identité, d’augmenter le budget rectificatif pour payer quelques dettes des secteurs éducatifs et diplomatiques ou se lancer dans des projets d’urgence pour le mettre sur les rails du développement durable. Même si ces projets ont leur raison d’être, ils ne devraient pas être le cheval de bataille d’un quinquennat durant lequel on attend beaucoup des trois pouvoirs de l’Etat.

La multiplication des promesses du président depuis son investiture représente désormais un accroc au renforcement institutionnel sur lequel il avait beaucoup parlé pendant sa campagne. Aucun ministère ni service technique ne semble être impliqué ou responsabilisé dans les projets de la « Karavàn ». Le président est devenu en même temps stratège et chef d’opérations. Il est ministre, maire, directeur général, ingénieur agricole, ingénieur hydroélectrique et tutti quanti. L’on peut légitimement se demander si le pays dispose d’un gouvernent fonctionnel.

Pourtant il est logique de croire que la tenue des états généraux sectoriels était la meilleure méthode pour arriver à la mise en œuvre de projets et programmes tels que ceux dont la présidence essaye de faire atterrir à travers le Karavàn chanjman. Car il ne suffit pas de s’endetter pour mettre en œuvre des activités qui vont avoir des effets de campagnes sans penser à comment maximiser leurs impacts sur le long terme. Je ne dis pas que le président n’a pas tout cela dans la tête mais justement cela ne doit pas rester dans la tête d’un président car même s’il a une vision-sa vision du développement du pays, celle-ci doit être traduite et exécutée à travers un plan participatif où les secteurs prioritaires seraient ciblés et les institutions impliquées. Le développement du pays tout entier bénéficierait de ces Karavàn si les activités étaient décidées à travers des consultations avec les secteurs et les forces vives de la nation.

À travers ces consultations, nous aurions des discussions franches, constructives, sérieuses, responsables sur la situation sociale, économique, sécuritaire et politique du pays. Sur son histoire, sa souveraineté, son comportement et relations avec les autres pays et instances internationales. Ces discussions et consultations seraient dirigées par des personnes issues des différentes couches de la population. Elles se solderaient par un pacte de gouvernabilité et une proposition de révision globale de la constitution. Le pacte de gouvernabilité contiendrait des pactes de gouvernance dans tous les secteurs suivant les prévisions de la constitution en vigueur. Ce pacte serait finalement soumis à un référendum sur sa mise en application.

Par exemple, le secteur agricole si important et sur lequel le président a bien voulu mettre les premiers sous, devrait avoir un plan de gouvernance assorti d’accords avec les différents intervenants dans le secteur pour la relance, le renforcement et la préservation de notre agriculture. Aussi, les importateurs des denrées agricoles devraient accepter de baisser leurs importations de céréales de quelques pourcentages par ans sur 10 ans pour qu’à l’horizon de 2027, l’agriculture et les agriculteurs locaux puissent commencer à se replacer sur les lignes de front du secteur agricole local voire régional.

Parallèlement, ils devraient investir dans la culture des denrées retenues lors des discussions ou dialogues sectoriels. Ils devraient appuyer le renforcement du secteur syndical des agriculteurs afin de mieux identifier les interlocuteurs et de maintenir des relations constructives tout au long du processus.

Le gouvernement devait prendre des mesures pour créer des incitateurs d’investissement et un cadre de régulation des prix des denrées agricoles, de formation et d’alphabétisation des agriculteurs et renforcer les infrastructures de communication routière, les moyens de transports et des hubs agricoles dans les différents départements.

Dans le domaine de l’éducation : nous devrions prendre des mesures concrètement révolutionnaires pour que les élèves et les universitaires que nous formons, instruisons et éduquons puissent réellement élever la nation. C’est choquant de constater comment notre système éducatif n’a fait que créer des disparités et des éléments de discrimination entre les enfants, les jeunes et les adultes avec des conséquences désastreuses sur l’avenir des individus et du pays dans tous les secteurs sans distinction. Celui qui s’exprime en français par exemple est appelé intellectuel et prend ses distances de celui qui ne s’exprime pas en français. Notre système éducatif a autant de vitesses que de groupes d’intérêts. Les congréganistes ont leurs écoles, leurs programmes, leurs livres. Les riches non-congréganistes ont les leur et l’état fixe pour la masse paupérisée. Devait-il en être ainsi dans un pays réconcilié avec lui-même, dans un pays sans problèmes tribaux, dans un pays d’une seule langue?

Le président Moise pour permettre au pays de bénéficier quelque chose de son quinquennat doit revenir sur sa méthodologie de gouvernance en utilisant les institutions dans lesquelles le peuple se reconnait. Il faut du courage pour admettre avoir brulé l’étape la plus importante dans la mise en œuvre d’un programme, celle de la consultation des bénéficiaires, en l’occurrence le peuple haïtien à travers les différents secteurs de la vie nationale. Si non nous regretterons cinq ans après de voir la charrue vide par ce que placée devant le bœuf, il aura tout mangé dedans.