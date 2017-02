Port-au-Prince, Pétion-Ville, Carrefour, Delmas, Croix-des-Bouquets, Petit-Gôave, Cayes, Jacmel, Gonaïves, Cap-Haïtien, pour ne citer que ces villes, organisent leur propre carnaval en ce mois de février 2017. Le calendrier des fanatiques est surchargé : 17 et 18 pour la commune de Carrefour, 26 à 28 pour les Cayes et Port-au-Prince. La ville des Gonaïves retient la période allant de 17 à 19 pendant que les communes de Jacmel et de Pétion-Ville choisissaient la date du 19. Le président Jovenel Moïse avait proclamé la ville des Cayes comme le lieu d’accueil du carnaval national avant même d’avoir prêté serment officiellement. C’est l’une de ses premières décisions comme chef de l’État. Comme s’il s’agissait d’une priorité nationale.

Un arrêté présidentiel a été publié dans le journal officiel Le Moniteur en date du 15 février 2017 avec la liste des noms des personnes constituant le comité chargé d’organiser le carnaval national. Ce comité dispose de moins de 15 jours pour accomplir sa mission, ce qui laisse présager un important problème de planification au plus haut sommet de l’État. Que peut-on attendre d’un comité d’organisation de la plus grande festivité populaire haïtienne en moins de 15 jours? Qu’avait planifié le ministère de la Culture pour 2017 ? Est-ce une façon pour la présidence de démontrer l’inutilité de ce ministère? Si un comité peut réussir le carnaval en 15 jours, pourquoi avoir un ministère qui s’en occupe sur toute une année ?

Quelle est la vraie structure chargée d’organiser le carnaval national : le comité présidentiel ou le ministère de la Culture? Quel est le niveau de collaboration entre les deux ? Un président qui prône le renforcement institutionnel peut-il décider du lieu du carnaval sans avoir consulté les institutions compétentes en la matière ? Au moment où le président prend sa décision de réaliser le carnaval aux Cayes, le ministère de la Culture et la mairie de Port-au-Prince devaient être sur le point de terminer avec la planification du carnaval de Port-au-Prince. Au moment où il publie le décret désignant les membres du comité d’organisation, la planification du carnaval devait être terminée si les institutions compétentes fonctionnaient correctement. À partir de cette seule décision, on n’en finirait pas de soulever des points qui montrent l’état alarmant du déficit institutionnel haïtien qui explique largement le sous-développement économique.

Bien avant la mise en place du comité organisateur du carnaval présidentiel, la mairie de Port-au-Prince avait déjà institué un autre comité afin de réaliser le carnaval de Port-au-Prince, prévu exactement aux mêmes dates. Quelle coordination existe-t-il entre ces deux comités? Sans doute aucune. Au contraire, c’est la confrontation ouverte entre la mairie et la présidence. Nous avons, à plusieurs reprises, mentionné dans cette chronique que l’échec de coordination entre les secteurs vitaux d’un pays peut, en grande partie, expliquer son inefficacité économique, donc son sous-développement.

Pourtant, le pays tout entier attend l’arrêté présidentiel désignant le nouveau Premier ministre. C’est l’installation du nouveau gouvernement qui lancera le signal de la reprise du fonctionnement normal de l’État et des activités économiques. Dans l’intervalle, aucune grande décision économique ou politique ne sera prise tant dans le public que dans le privé. Mais le président Moïse prendra, semble-t-il, plus de 15 jours avant de pouvoir arrêter son choix.

Cela crée la perception que quand il s’agit de faire la fête, Haïti se révèle être curieusement très efficace. Mais quand il s’agit de prendre des décisions qui engagent son avenir, les obstacles s’érigent en montagne de ronces. Le professeur et écrivain américain Jared Diamond nous enseigne justement que les nations qui survivent et prospèrent sont celles qui se montrent solidaires et efficaces au moment de prendre les décisions importantes concernant leur avenir. Tout le contraire de ce qu’a fait Haïti ces dernières années.

Un gaspillage économique

Sur le plan économique, février est un mois quasiment gâché. D’abord, le 7 était décrété férié en raison des festivités liées à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président. Ensuite, viendront s’ajouter les trois jours du carnaval national : 27, 28 et le premier mars. Trois jours de congé sur un mois de 28 jours et quatre jours fériés au total quand on y ajoute le premier mars. Sur le budget national 2016-2017 de 122 milliards de gourdes, l’État haïtien table sur des recettes totales de 77 milliards de gourdes, soit des recettes mensuelles moyennes de 6.4 milliards de gourdes et des recettes journalières moyennes d’environ 292 millions de gourdes.

Ce montant est très proche de celui de 290 millions de gourdes obtenu en considérant les recettes de 5.8 milliards de gourdes du mois de février 2016, et en les divisant par les 20 jours ouvrables dudit mois. En somme, les quatre jours de congé liés aux festivités représenteraient un manque à percevoir maximal de 1.2 milliard de gourdes pour le Trésor public. Il s’agit d’une borne supérieure puisque tout le montant ne sera pas perdu. Du côté de la Direction générale des impôts (DGI), on va probablement reporter la collecte des impôts aux prochains mois. Mais pour certaines activités, ce sera une perte totale.

Parallèlement au manque à percevoir, les festivités engendrent des dépenses publiques importantes. Pour la prestation de serment du président Moïse, celui-ci avait demandé de plafonner les dépenses à un million de dollars américains, si l’on se fie aux déclarations du porte-parole de la commission de transition, M. Lucien Jura. L’un des porte-paroles du carnaval de Port-au-Prince a fait état d’un budget prévisionnel de deux millions de dollars américains. La quotepart de l’État ne dépasserait pas les 20 millions de gourdes, selon les données disponibles. Pour sa part, le maire de la ville des Cayes espère recevoir un montant de 85 millions de gourdes du Trésor public. Les montants pour les autres villes ne sont pas encore connus. Mais l’État dépensera vraisemblablement plus de 200 millions de gourdes pour les festivités du mois de février.

On comprend que le manque à percevoir peut dépasser le montant dépensé par l’État pour réaliser les festivités. Mais le grand public tend à négliger cet aspect puisqu’il constitue un coût implicite qui n’exige pas vraiment de sortie de fonds. Il faut remarquer également qu’il s’agit de jours de congé payé pendant que des recettes ne sont pas collectées. Tout le pays et le commerce chômeront. Rien ne sera produit au niveau du territoire national.

Pour mettre ces informations en perspectives, il convient de rappeler que la Banque mondiale prévoit un taux de croissance économique négatif de 0.6 % pour l’année fiscale 2016-2017. La nouvelle équipe au pouvoir devrait donc démarrer son quinquennat par des efforts de rattrapage en vue de faire mentir ces prévisions alarmantes. La relance du grand Sud reste encore à planifier.

De façon générale, on peut s’interroger sur la motivation des autorités municipales à organiser des carnavals au lieu de penser à instaurer une méthode de gestion efficace de leur commune et à élaborer et mettre en œuvre un plan de développement local. S’achemine-t-on vers un scénario où chaque commune organisera son propre carnaval, vers une République du carnaval ? À part la bamboche, que tire vraiment le simple citoyen de l’organisation du carnaval ? Évidemment, les artistes et les dirigeants qui en profitent en voudraient davantage. Mais qu’en est-il de la République dans son ensemble ?

Il convient de rappeler également que dans cette République des cigales qui se régale de la réalisation de carnavals à gogo, il n’y a pas de fonds pour financer l’unité de dialyse du plus grand centre hospitalier public, ni pour équiper les écoles nationales. Faute de budget, le Centre de surveillance sismique est paralysé. Ce centre disposait, au début du mois de février 2017, de seulement cinq stations installées à travers le pays. Les autres équipements pour les six autres départements ne sont pas encore installés. Pourtant, pour fonctionner correctement, le centre n’a besoin que de 6 à 7 petits millions de gourdes par année.

Comparé au budget annuel des carnavals, il s’agit d’une pitance que le secteur privé qui participe activement au financement des festivités carnavalesques pourrait supporter. Mais très peu d’hommes d’affaires et de dirigeants haïtiens s’intéressent aux grands enjeux du développement national qui requiert une réflexion scientifique approfondie et des actions sur le long terme. La société haïtienne est beaucoup plus encline à chanter et à danser plutôt qu’à penser le développement national qui est une question de travail assidu.

Trois jours de congé de carnaval constituent une exagération dans un pays si pauvre en attente de décollage économique. Pourquoi ne pas les déplacer en week-end, soit du vendredi au dimanche? Au maximum, le pays pourrait chômer seulement le lundi suivant le carnaval. Les festivités pourraient bien se terminer également le dimanche à minuit pour permettre au pays de fonctionner convenablement le lundi. Mais dans l’état actuel des choses, on ferait bien de répéter avec l’artiste Roosevelt Saillant (BIC) dans sa meringue carnavalesque de 2017 : Aba kanaval !

Thomas Lalime et le nouvelliste