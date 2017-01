Yves Lafortune

Présentation du Prof. Yves Lafortune

INTRODUCTION

En Haïti, le rapprochement des concepts « Nouveau management » et « Développement économique » apparait comme une perspective lointaine, au regard des contraintes majeures auxquelles fait face l’administration publique haïtienne depuis un certain nombre d’années. En effet, tous les diagnostics effectués, à date, par les chercheurs d’horizons divers aboutissent au constat selon lequel l’administration publique peine encore à trouver sa voie dans l’inscription manifeste d’une modernité adaptée aux besoins et exigences de l’heure. Et ceci, même lorsqu’il est pris en compte les efforts consentis en vue de rationaliser les actions et décisions dans cette sphère organisationnelle.

Conçu à l’aune de deux défis majeurs que doit relever cette administration, le sens de l’État et les politiques publiques qui font appel à la responsabilisation effective de tous les acteurs haïtiens engagés à des degrés divers dans le processus visant l’atteinte de certains résultats conformément aux objectifs fixés, cette présentation à l’Université de Long Island aura offert, une fois de plus, l’occasion à tous ceux et à toutes celles qui ont en commun le souci d’une meilleure gestion du bien public de prendre part aux débats en se consultant et en partant ensemble en quête des solutions.