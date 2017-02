Martine Moise

Je suis toujours fasciné par le naturel, la beauté qui se dévoile sans les fanfares du maquillage. Je redoute tout modèle de beauté se mesurant à l’aune européenne. Certains croient que les cheveux crépus sont moches. Donc, pour être belle il faut faire un tissage pour avoir de très longs cheveux. Et il parait que c’est à la lumière de cette beauté imposée HÉGÉMONQUEMENT (au sens Gramscien du terme) que beaucoup d’internautes ne cessent de critiquer l’actuelle première dame de la République. Si pour certains c’est un non-sujet, je pense tout au moins que cela est symptomatique d’un problème identitaire non moins sérieux. L’Haitien ne veut pas être haïtien. L’éminent sociologue haïtien Laennec Hubbon dans son livre « Le Barbare imaginaire » nous a bien décrit ce phénomène. L’auteur remonte jusqu’à l’Europe du XVIe siècle pour essayer de comprendre pourquoi Haïti a-t-il produit des zombis. Même après deux siècles d’esclavage, le maitre est encore présent car son discours continue de s’imposer à l’imaginaire collectif haïtien. Se croyant vraiment être barbare, l’haïtien cherche à s’identifier à l’ancien maitre qui se dit être civilisé. Bizarrement, même les intellectuels « progressistes », selon Laennec, se laissent emporter par la vague de ce discours dualiste : Barbare vs. Civilisé. C’est pourquoi, beaucoup d’entre eux, pour se faire accepter dans les cercles européens, ont dû renier certaines de nos pratiques culturelles.

Les cheveux et la façon d’habiller de la première dame dérangent parce que le maitre européen à façonner nos goûts au point d’en vouloir à notre beauté. Nous sommes laids, ils sont beaux. Nous sommes des barbares, ils sont des civilisés.

Aux victimes de ces critiques en général, à la premiere dame en particulier. je vous dis: "tenez ferme". Décoloniser certaines mentalités identifiant le naturel et le simple au barbarisme est une tâche non moins difficile. Malheureusement.

Claude Joseph