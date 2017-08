Aujourd'hui 8 août, cela fait exactement 3 ans que les 12 mesures étaient publiquement annoncées, 4 mois après ma prise de fonction au MENFP. Elles correspondaient en 2014 à l’urgence de bousculer, compléter voire adapter les programmes du MENFP face à l'éternel échec scolaire à chaque publication des résultats des examens et cela depuis plus de 20 ans. Qu'en est-il ? A date, même si, par exemple, plus de 50,000 enseignants des secteurs public et privé ont déjà reçu leur Permis Provisoire d'Enseigner (PPE) selon le MENFP et même si 3 évaluations nationales (2015, 2016, 2017) dès la 4e année fondamentale ont été réalisées, beaucoup reste à faire pour changer les pratiques. L’analyse de ces résultats et la mise en oeuvre du plan de formation des maîtres élaboré avec le nouveau socle de compétences requis, sont plus qu’urgentes. Si aujourd’hui l’attention du grand public est davantage portée vers les moins de 10% qui finissent par accéder au Bac, ces réformes visent aussi et surtout les 90% rejetés plus tôt par le tri injuste d’un système éducatif qui doit poursuivre sa transformation, incluant la rénovation du secondaire avec les options de formation technique et professionnelle. Et dire, qu’il faudra tôt ou tard s’aligner sur les 12 ans de scolarité (hors préscolaire) avant l’université (Déclaration d’Incheon, 2015) au lieu des 13 actuels.