A la suite de la publication de l'article "Sous-traitance : Fernando Capellan est pour l'augmentation du salaire minimum" en date du 27 juin 2017, l'entrepreneur dominicain a tenu à apporter certaines précisions.

Fernando Capellan

Cette lettre est une réponse à l'article publié hier, 28 juin dans Le Nouvelliste, en particulier pour répondre à une certaine perception générée par le titre de l’article qui a présenté mon entrevue.

Mes commentaires étaient pour renforcer le fait qu'un examen périodique des salaires, à travers un processus institutionnel du CSS, soit le bon lorsque l’on considère une augmentation du salaire minimum, au lieu des grèves et des manifestations violentes et des demandes non fondées.

Comme je l'ai indiqué, l'inflation est une référence pour l'examen et l'ajustement éventuel au salaire minimum. Cependant, Haïti a besoin d'une politique prévisible qui met le salaire dans le secteur de l'assemblage et du vêtement au niveau approprié pour maintenir en vie la dynamique actuelle de création d'emplois.

Aujourd'hui, notre position est d'attendre que le conseil ait rencontré toutes les parties concernées et qu'il prenne pour Haïti la bonne décision, que notre entreprise respectera. Mes commentaires n'ont pas été faits pour, de manière sensationnelle, approuver ou désapprouver une augmentation spécifique du salaire minimum, mais seulement pour approuver le processus qui mènera à cette décision conjointe et convenue entre toutes les parties impliquées.

De plus, il est important de souligner que dans de nombreux pays, le secteur de l'assemblage a été utilisé comme un tremplin fondamental pour contribuer à lancer leurs économies. C'est pourquoi le salaire minimum de ce secteur tend à être égal ou inférieur à celui des autres pour lui permettre de jouer un tel rôle. En Haïti, c'est l'inverse qui se produit car l’assemblage est plus élevé que dans la plupart des autres secteurs.

En conclusion, il est important de souligner à tous qu’un processus équitable, pacifique et institutionnel pour examiner les salaires est nécessaire afin de sauvegarder l'opportunité temporaire et spéciale qu’a Haïti aujourd’hui.

Merci d'aider à rectifier l'impression laissée par la présentation de mon entrevue.

Fernando Capellan