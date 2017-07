Monsieur le président c’est avec un cœur meurtri , un visage oublié et une plume effacée que je vous écris depuis demeure anonymée pour attirer votre attention sur la disparition à petit feu du secteur culturel haïtien, notamment le secteur cinématographique qui est le plus affecté. Le but principal de ma requête c’est pour vous demander de pencher sur le cas du cinéma Triomphe qui a été réparé depuis plus de deux ans mais jusqu’à présent sa réouverture est dans l’impasse, pourtant cela pourrait être bien considérer comme une relance pour ce secteur si noble qui est bien le cinéma haïtien.

Dans notre pays on a la culture de l’oubli et du mépris. Souvent on n’a aucun problème de voir disparaitre des choses qui nous sont très chères et qui rendent service à la société. Je me souviens de ces années ou les parents tenaient la main de leurs enfants pour aller regarder des films haïtiens au cinéma. Je me souviens de ces années ou les acteurs haïtiens étaient des superstars et des modèles pour la jeunesse haïtienne. Je me souviens que le cinéma haïtien était le secteur offrant le plus d’opportunité et d’avenir meilleur aux jeunes haïtiens, notamment ceux qui le faisaient. Aujourd’hui on risque de perdre tout ça, si on ne prend pas en compte les problèmes graves confrontés par ce secteur qui risquent de le disparaitre à tout jamais.

Je ne suis pas l’acteur haïtien le plus populaire et surtout pas le plus influant si ma plume ne veut rien dire pour vous, vous pouvez toujours la considérer comme une plume perdue et qui garde toujours ses importances, comme un vieux dicton grec des années 500 av JC.

Il fut un temps ou le cinéma haïtien avait donné l’espoir à beaucoup de jeune comme moi, et changé la vie de plus d’un. Le cinéma était un loisir privilégié pour toutes les familles haïtiennes. Mais depuis quelques années on ne voit plus de salle de cinéma dans le pays. Grâce au pouvoir de Martelly on a pu avoir encore une fois une jolie salle moderne qui est bien ciné-triomphe situant au centre-ville. Endroit idéal considéré comme le bastion de la culture haïtienne. Mais on se demande pourquoi après toutes ces années triomphe reste encore fermer alors que tous les travaux sont déjà achevés. Des rumeurs disent que le problème sur la réouverture de triomphe se trouve entre l’état haïtien et la BRH, alors entant que président qui est le garant de la bonne marche des institutions je vous demande de pencher sur le cas Triomphe dont sa réouverture peut relancer le cinéma haïtien.

Cette lettre je sais que vous ne la lirez pas , mais entant qu’acteur haïtien je continue de l’être jusqu’au jour ou tous les acteurs ou encore les artistes haïtiens qui se sont longtemps livrés dans la quête du succès sans aucun espoir de gagner même du pain quotidien trouvent une amélioration . Si malgré toutes ces privations je continue à évoluer dans le cinéma c’est parce que je suis un homme d’espoir et croyez-moi les autres acteurs haïtiens ne sont pas différents. Et c’est cet espoir qui me pousse à vous écrire aujourd’hui. Je suis mal placé pour parler pour ceux qui ont fait des choses extraordinaire dans le cinéma haïtien dans le temps, mais suis bien placé pour vous dire combien c’est frustrant et révoltant lorsqu’on considère les potentiels des jeunes comme moi et des producteurs qui multiplient des efforts pour produire mais ne trouvent aucun espace pour étaler leurs œuvres au public haïtien privé depuis belle lurette de son droit de se divertir ou plus précisément son droit d’aller au cinéma.

Un pays ne peut pas fonctionner sans cinéma, un pays sans cinéma est un pays sans vie. Un peuple si grand comme nous ne peut pas être privé de son droit d’aller au cinéma. Monsieur le président aujourd’hui il est plus que nécessaire de penser et de décider sur le cas du cinéma Triomphe. Ce problème doit être résolu le plus vite possible . Le peuple ne peut plus attendre alors c’est l’heure de passer à l’action !!!

Triomphe est une salle de cinéma elle doit être mis à la disposition du cinéma haïtien mais pas à aux politiques.

Recevez monsieur le président mes salutations patriotiques.

Victor N Maignan acteur haïtien

