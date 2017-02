Bregard Anderson

Cher Jean Monard,

A un moment où la toile s’enflamme et où tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Télé Caraïbes sont partagés sur la question, il est à la fois élégant et surtout de bon ton que je te présente des excuses.

Avec ma candeur et ma bonhomie habituelles, j’ai voulu être fairplay, c’est-à-dire fournir à tous les groupes musicaux la possibilité de promouvoir leurs activités et d’avoir une certaine visibilité, c’est donc sans malice que j’ai reçu à mon émission un invité censé parler de son gala d’anniversaire. D’ailleurs, son accompagnateur, tout aussi surpris que moi de ses interventions, a rappelé que tel n’était pas le but de leur présence en ces lieux…

Je tiens à te redire que je reconnais que des propos déplacés à ton endroit ainsi qu’à l’endroit d’une consoeur ont été prononcés.

La liberté de la presse est aujourd’hui garantie mais elle a été acquise au prix fort! L’histoire de la presse haïtienne a été écrite du sang de nos confrères et consoeurs. J’en conviens qu’il est de la responsabilité de nous tous de veiller à ce que ces acquis soient sauvegardés, renforcés, dans le respect des valeurs individuelles et républicaines

Cher collaborateur et journaliste senior, ton ami T’exprime ses sincères regrets d’avoir causé toute cette controverse.

Breg !