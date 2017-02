Raquel Pelissier

Plusieurs personnalités ont salué la performance de la jeune Raquel Pélissier, qui est sortie seconde lauréate du concours de beauté Miss Univers qui a réuni des représentantes de nombreux pays dans le monde. Parmi ces personnalités, le Questeur de la Chambre des députés Gary Bodeau, dans une lettre adressée à Mlle Pélissier, exprime sa fierté face à cette performance qui replace Haïti sous les feux des projecteurs.

LETTRE OUVERTE DU DÉPUTÉ GARY BODEAU A RAQUEL PÉLISSIER, SECONDE LAURÉATE MISS UNIVERS 2017

Ma chère compatriote,

​En ma qualité de Député du Peuple, j’éprouve un immense plaisir à vous adresser ce billet pour vous informer de cette grande fierté patriotique qui a submergé le pays lorsque vous étiez sous les feux de la rampe, admirée par des millions et millions de téléspectateurs rivés sur le petit écran regardant, se dérouler dans une atmosphère de suspense, la dernière phase du concours Miss Univers 2017. Ce fut une soirée palpitante de séduction, d’ostentation. Une soirée glamour, scandant le pouvoir de l’éternel féminin à travers les hourras et les vivats fiévreux d’une assistance électrisée par le charme et la beauté. Les jeunes spectateurs haïtiens qui ont suivi la cérémonie solennelle en direct se sentent encore fiers de vous. Les plus vieux se sont souvenus de ce qu’ont été les moments historiques du succès de Claudinette Fouchard au Miss World SugarPageant en 1960.

J’applaudis avec force ce succès international qui restera un motif d’exemple pour les jeunes qui sauront désormais, chacun dans les domaines dans lesquels ils excellent, que la persévérance, la détermination, le désir d’aller de l’avant sont la clé du succès.

Comme pierre angulaire de la société moderne, la jeunessejouit d’une légitimité historique qui la pousse au centre de toutes les batailles socio-politiques pour la survivance des valeurs républicaines, de la bataille contre la pauvreté et le triomphe des idéaux de progrès et de croissance économique. Et l’événement historique du dimanche 29 janvier 2017 aura la vertu de fouetter son orgueil et de montrer que rien n’est impossible sous les cieux.

Raquel, votre succès sur la scène du Mall of AsiaArena, Philippines, spectacle vu par des millions de téléspectateurs de par le monde, va certainement stimuler la Jeunesse, en perte de valeurs et de repères moraux, la pousser à assumer ses responsabilités face aux divers défis auxquels fait face le pays actuellement, comme l’aggravation de la crise économique, la dégradation de l’environnement, la recrudescence de la corruption, les faiblesses des structures étatiques, de même que le déficit d’institutionnalisation.

Votre extraordinaire performance suscite beaucoup d’espoir. Elle projette une autre image de notre pays, battant en brèche les clichés traditionnels de misères, de chaos et de violences qui ont toujours constitué la toile de fond des articles de journaux et des travaux d’experts qui se sont penchés sur la question d’Haïti.

Je te salue humblement et présente mes chaudes félicitations en mon nom propre et au nom de toute la population de ma circonscription électorale et au nom de celles et ceux qui partagent mon opinion sur ce succès historique dont le pays en vérité avait tant besoin.

​​​​​​​​​Gary Bodeau