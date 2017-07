Moise Jean Charles

La classe politique haïtienne subit une mutation silencieuse. D’une part avec les vrais débats qui s’imposent mais également avec les leaders des partis et des particules qui s’agitent, se contredisent et qui veulent se payer, entre autres, une crédibilité dans le discours tout en utilisant le verbiage. Etant entendu qu’ils n’ont pas d’offres politiques à proposer dans un contexte où le reformatage de cette classe politique peine à trouver des leaders rompus par la connaissance de la chose publique haïtienne.

Il est à souligner que les partis politiques d’après 2006 n’ont jusqu’ici pas fait leurs bilans et les principales têtes d’affiche politique ne se questionnent pas sur la temporalité de leurs agissements et actions. Comme quoi, le devoir de se remettre en question n’est pas une règle de vie ou un critère pour s’autocritiquer. Donc, le fourre-tout politique, les actualités médiatiques dites politiques sont la politique parce que tout est politisé.

Parlant d’actualités, la sortie de M. Moise Jean Charles (MJC) de cette semaine est révélatrice de cette compréhension détournée de la critique de l’action gouvernementale ou de l’action d’un gouvernement en général. Le seul fait de vouloir être le premier opposant du président Jovenel Moise ne confère pas à MJC cette liberté de faire subir à l’opinion publique ce supplice chinois qu’il baptise les 17 fautes de Jovenel. Loin de faire l’exégèse de ce qu’il appelle 17 fautes, force est de comprendre que ce politicien revendicatif et vindicatif ne tire les enseignements de son échec électoral récent. Son déni compulsif de la réalité de sa propre réalité et celle du pays le compromettent d’aborder le débat politique actuel avec un argumentaire digne d’un homme d’état qui travaille ses dossiers et qui peut être conseillé. Claude Joseph a bien fait de se questionner sur la capacité de MJC d’être coaché ou tout justement d’avoir l’humilité d’apprendre ce qu’il n’a pas forcément compris sur les finances publiques haïtiennes, la problématique des entreprises et organismes publics, les relations d’Haïti avec les institutions financières internationales etc…

Moise Jean Charles est-il le seul à être dans cette situation catastrophique ?

Même s’il se complait dans ses approximations, il y a lieu de dire que son cas n’est pas isolé et anecdotique. Notre système sociopolitique regorge de Moise Jean Charles et cela à tous les étages. Devra-t-on les condamner ?

Je fonde à penser qu’aujourd’hui une masse critique importante de développeurs (politiques, entrepreneurs, scientifiques, professeurs) est disponible à l’intérieur qu’a l’extérieur du pays pour penser les filières pratiques d’un renouveau haïtien, d’un pays qui prend les raccourcis des rendez-vous manqués du siècle dernier et s’arrache une place au 21ème siècle montant. La vérité est que le règne de l’amateurisme est à son comble. Les leaders politiques que nécessite Haïti désormais devront se résigner à penser c’est à dire à comprendre, réfléchir et agir dans l’intérêt collectif. Il faut inventer la vie politique.

Je veux positiver en faisant des intoxications médiatiques et les diverses interventions des derniers jours de nos politiciens et leaders d’opinion de tout acabit un point de rupture pour entamer ce devoir d’autocritique et d’inscrire les actions, malgré les sensibilités, dans le temps long. A ce moment là, l’imposture et la facilité érigées en règle sociale n’auront plus pignon sur rue dans cette Haïti républicaine rêvée même par les menteurs sincères.

Gérard Junior Mathieu