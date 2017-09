Peterson Chery

Peterson Chery une personne très calme, studieux et passionné du journalisme a vu la planète bleue un 15 novembre. Sa mère l’a enfanté à l’hôpital Sainte Catherine de Cité Soleil, un vendredi. Il est le dernier fils d’une famille de quatre enfants. Peterson a passé une bonne partie de son enfance dans la capitale.

Malgré la mort de son père depuis l’âge de trois ans, sa maman a bataillé du bec et des ongles pour faire l’éducation de son fils.

En classe de primaire, il a fréquenté les frères du Sacré-Coeur de Port-Au-Prince. Après ses études primaires, il a passé une bonne partie de ses études secondaires au Lycée Toussaint Louverture, avant de boucler la boucle au Lycée Jacques 1e de la Croix-des-Bouquets, en 2009.

Après ses études classiques, Peterson a avoué qu’il faisait face à un déficit d’orientation professionnelle, il était dans l’embarras du choix. Il a composé pour la Faculté de Médecine et bizarrement pour la Faculté des Sciences Humaines aussi, malheureusement il a essuyé des échecs lors de ces concours.

Et depuis lors il a décidé d’étudier le journalisme à l’institut Francophone de Journalisme.

Son parcours à la radio

Il a commencé très tôt à la radio, dans la ville de Gonaïves il a suivi un stage de trois mois à Sensation FM.

De retour à Port-Au-Prince, sa carrière va prendre une autre tournure.De Sensation FM à Espace FM, Peterson commence à découvrir c’est quoi exactement le journaliste professionnel. Après la mort du très regretté Dully Lambert, Radio Ibo était à la recherche d’un journaliste,après avoir passé un test, Peterson a intégré la salle des nouvelles de cette station en 2013.

Pour Peterson Chery, Radio Ibo c’était une école, il a appri beaucoup de choses sous la baguette de Marie Raphaëlle Pierre ( Directrice de la salle des nouvelles).Au cours de son passage à Radio Ibo, il était présentateur du journal de 17 heures.

« Radio Télévision Caraïbes est comme les grandes équipes de foot européennes, difficile de la refuser.qui n’a pas envie de travailler dans cette institution lorsque son PDG fait appel à vous pour votre talent,votre voix, votre façon d’écrire et de faire les reportages? “. C’est pour vous dire chers lecteurs,pendant son parcours à Ibo, l’équipe de la RTVC gardait toujours un oeil sur ce jeune talent en herbe, sans tarder le PDG Patrick Moussignac a fait appel à lui, et depuis il s’installe dans la « Caraïbes » et continue son mode de gradation dans ce métier. À RTVC il s’est focalisé sur les reportages des relations Haïtiano-Dominicaines, sans oublier qu’il est aussi coprésentateur avec Ganito François du journal créole « bon pawòl ”diffusé du lundi au vendredi chaque 15 heures.

Peterson Chery qui a comme modèle les journalistes Edmond Sadaka et Benjamin Damade va de gradation en gradation, le meilleur est à venir.

Par Charles Dimitry