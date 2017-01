Antoine Lyonel Trouillot

Quand un homme politique, appelé à être au pouvoir, parle de lui à la troisième personne, il est sage d’avoir peur.

Quand les pouvoirs qui relèvent d’institutions supérieures sont usurpés par d’autres institutions, il est sage d’avoir peur.

Quand le même compte est tantôt en gourdes, tantôt en dollars, que le flou règne et que des administrations et des hauts responsables se contredisent, il est sage d’avoir peur.

Quand on se rappelle la « carnavalite » aiguë dont souffrait la présidence de Michel Martelly, présenté par certains médias comme le mentor du président élu, et que la première déclaration d’autorité de l’émule prend forme de remake, il y a de quoi s’inquiéter. Martelly aura bien fait danser les pauvres, dans tous les sens du terme, mais pas l’anse de leur panier, privilège réservé aux parents et amis.

Quand on entend et lit des phrases du genre : « laissez-le faire à sa guise », « l’urgence est de débloquer le pays », d’un déficit de bon sens, de mémoire et d’honnêteté. Et quel sens donner au verbe « débloquer » ?

Présidence à vie, Parlements croupions, mandats prolongés, inféodation des institutions : armée, police, institutions financières, depuis le temps que les exécutifs font et défont à leur guise…

Et débloquer quoi ? Ce verbe est très aimé des affairistes et des néo-libéraux qui réclament le droit de faire des affaires à leur seule convenance, au mépris du respect de règles exigées par l’intérêt général. On a « débloqué » des secteurs de l’industrie et de l’activité économique en général, il reste à faire la preuve que le peuple s’en porte mieux.

Ma sotte espérance pour ne pas croupir dans la peur, quitte à provoquer colère et agacement chez les affairistes pressés, c’est de la vitalité à tout contre-pouvoir aux expressions démocratiques. La ferme volonté de tenter de « bloquer » la mise en œuvre de ce qui leur semblera aller contre l’intérêt général et l’éthique républicaine. La ferme intention de tenter de « bloquer » - ou de manifester leur désaccord avec – toute mesure ou action jugée attentatoire aux libertés et défavorable à la justice. Car c’est cela, la politique.

C’est ce que font les millions de femmes qui manifestent dans le monde contre les mesures annoncées par tel président venant d’entrer en fonction. C’est ce que font les adversaires et défenseurs de telle loi sur le travail ou l’éducation. Les actes politiques signifient et il est normal de se demander quels intérêts ils servent. Et le problème avec les intérêts, c’est leur nature contradictoire.

C’est sans doute une sotte espérance. Car si le pouvoir qui se met en place semble montrer quels intérêts il entend servir à grande vitesse, on ne peut en dire de même de la majorité de l’opposition. Elle devra faire l’effort de convaincre et d’expliquer clairement ses prises de position.

La politique revient toujours à cela : « débloquer » ou « bloquer quoi » dans les intérêts de qui et au nom de quelle éthique.

Dans cette conjoncture, il y a de quoi être partagé entre la crainte et de sottes espérances.

Lyonel Trouillot Source le nouvelliste