Le nouveau president elu Jovenel Moise decide qu'il y aura cette annee le carnaval national aux Cayes, dans le Sud dHaiti, cette annee 2017. Etc...

Lorsque Michel Martelly a pris cette mesure en fevrier 2012, d'organiser le carnaval aux Cayes, le contexte socio- politique global etait bel et bien different que ce que nous vivons actuellement en Haiti. Deja par exemple , avant l'ouragan Matthew qui a massacre en 2016, presque tout le grand sud, on pouvait compter en fevrier 2012, sur la ville des Cayes comme centre du carnaval et aussi sur les villes avoisinantes , peripheriques, Port Salut notamment avec ses infrastructures hotelieres et touristiques) comme sites para logistiques, d'accueil et de decongestion du centre carnavalesque. Michel Martelly lui- meme natif du Grand Sud, malgre le debat a l'epoque de sa nationalite americaine supposee, avait par ailleurs, on dirait, toute une dette envers le Sud qui avait spectaculairement contribue a son election en avril 2011. La mesure prise en 2012 , on s'en souvient bien, n'etait pas... sans provoquer des incidents majeurs , sur la stabilite meme de la capitale, Port au Prince, ou des groupes encadres visiblement par le Senateur Steeven Benois, un passionne de carnaval, avaient alors decide eux aussi, de manifester violemment durant les jours gras aux Cayes. Puis d'agir afin d'empecher que les corteges officiels et les delegations en general , au lendemain du carnaval des Cayes, puissent retourner dans la capitale apres les festivites carnavalesques. J'etais aux Cayes, moi, c'etait la panique. C'est a ce moment la , que Michel Martelly, des Cayes etant, et pour calmer le jeu, a donc pris la decision d'annoncer le fameux carnaval des fleurs a la Capitale. Bref. Pas de doute que le carnaval des Cayea etait une reussite, un vrai succes organisationnel, artistique et logistique, mais la decision politique etait strictement emotionnelle. Un peu comme Jacmel a garde jalousement son carnaval, la ville des Cayes aurait du, aurait pu faire autant, puisque c'etait a n'en pas douter un evenement culturel majeur pour le Sud , mais aussi, l'occasion d'un veritable reveil economique.

Jovenel Moise meme pilote par Michel Martelly , n'a rien a voir avec la grace qui a ete faite a Michel Martelly, l'enfant gate de notre politique cobtemporaine qui a passe sa vie a improviser et a deconstruire nos institutions en tant que president de la republique avec tous les scandales qu'on lui connait lors de son mandat presidentiel, il est bien vivant sous nos yeux...comme tous les autres. Improvisation, blanchiment, massacre des participants au carnaval national, cest des milliards qui sont gaspilles pour un carnaval qui n'a en fait aucune suite. Dans quel cadre politique et technique monsieur Jovenel Moise, a t il pris cette decision de refaire lexploit de la politique du carnaval de Michel Martelly . Le nouveau president elu, a t il deja une politique generale de son premier ministre non encore declare, dailleurs. Quelle est sa politique culturelle. Quelle est sa politique sous sectorielle du carnaval , en dehors, cette fois, de tout cadre emotionnel tel que son mentor, Michel Martelly, a gere ce pays et on a failli toutes et tous, en payer le prix. On en paie encore le prix.

HAITI risque une fois de plus, si Jovenel Moise ne se decide pas a rectifier le tir de ses predecesseurs, Haiti risque de gaspiller ses 5 prochaines annees avec Un Jovenel Moise qui n'ecoute pas, qui dirige sans un bon systeme de conseillers, un Jovenel Moise qui improvise, qui agit en dehors de la loi, et hors de tout cadre politique de developpement. SANS OUBLIER, l''urgence de tenir compte des politiques sectorielles, sous sectorielles, et d'entamer enfin, au moins timidement, la marche vers une decentralisation rationnelle. Car, amener le carnaval national aux Cayes, de cette maniere, l'amener au Cap Haitien, aux Gonaives, de cette maniere, cest creer un fosse regrettable, cest se destabiliser systematiquement sans possibilite de recours, cest un suicide politique et collectif.

