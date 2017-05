Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes, S.E.M. Antonio Rodrigue, a effectué une visite de travail à Washington D.C., du 14 au 16 mai 2017, pour solliciter des autorités américaines l’extension du Statut de Protection Temporaire (TPS) dont bénéficient plus de 50.000 Haïtiens aux Etats-Unis. Le Chancelier haïtien, accompagné de l’Ambassadeur d’Haïti aux Etats-Unis, S.E.M. Paul Altidor, s’est entretenu à cet effet avec le Secrétaire à la Sécurité Intérieure (Homeland Security) des Etats-Unis, L’Honorable John Kelly. Le Ministre Rodrigue a, par ailleurs, rencontré des responsables du Département d’Etat pour discuter non seulement du TPS, mais de l’ensemble des relations diplomatiques entre les deux pays.