Par Daly Valet

J'avais salué la victoire de Jovenel Moise le jour de la publication par le CEP des résultats préliminaires pour la présidentielle. Ces résultats préliminaires maintenant confirmés officiellement par le CEP, je formule des voeux de succès à notre Président élu.

J'invite tous les démocrates et les modernes à se rallier dans la paix et la concorde derrière le 58e président de la République d'Haïti en vue de faire, enfin, du pays le lieu de la stabilité politique, du progrès social et de l'avancement économique. M. Jovenel promet de : a) continuer b) corriger c) innover. J'évaluerai son mandat à l'aune de ses trois axes programmatiques. Et j'attends surtout les "États généraux sectoriels " annoncés par le Président élu.

M. Jovenel devra nous gouverner en progressiste visionnaire, en bon citoyen et bon père de famille. Il sera ainsi salué et respecté. S'il choisit plutôt de régner sur nous et notre pays en "bandit légal", il sera correctement combattu. À bon entendeur, salut !

Je sais pourquoi et comment Jovenel Moise a pu gagner l'élection présidentielle. Je sais aussi pourquoi et comment ses concurrents ont échoué à obtenir la faveur de la majorité des votants. Je témoignerai un jour. La leçon du moment à retenir, c'est que nos hommes et femmes politiques traditionnels devront :

1 ) réviser leur façon de faire de la politique;

2) réapprendre à mener une campagne électorale avec des professionnels du métier;

3 ) se présenter en candidats autrement que comme folkloristes et brasseurs de désordre devant un peuple qui semble avoir grandi en maturité politique.

Le processus électoral a eu ses imperfections. Mais beaucoup de candidats ont été encore plus imparfaits et défaillants que le processus électoral dans lequel ils s'étaient engagés. Je pense que, malgré tout, les résultats publiés sont légitimement acceptables. Bien sûr, jusqu'à preuve du contraire.....

Je suis bien placé pour dire qu'une réforme majeure de notre système électoral est à entreprendre. On en parlera plus substantiellement en temps et lieu. Entre-temps, le pays doit aller de l'avant. Alors, allons de l'avant !

Bonne chance, M. Jovenel !

4 Janvier 2017