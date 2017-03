Il m'appelle toujours au début de chaque année pour m'exprimer ses vœux, cela depuis son deuxième mandat présidentiel. J'ai fait pareil chaque 17 janvier, à l'occasion de son l'anniversaire de sa naissance.

Le président Préval, un monsieur relax. Dans son livre intitulé L'ÉNIGME PRÉVAL, paru aux éditions Henri Deschamps, Claude Roumain l'a décrit comme un personnage difficile à cerner. Claude Roumain, qui a vécu très proche de René Préval au cours de leur jeunesse à l'étranger, est l'une des personnalités les plus avisées les plus habilitées à parler de ce militant dont la simplicité fit son honneur.

À mon avis, René Préval a été celui qui avait le plus maîtrisé la sociologie politique haïtienne. À la fois sympathique et rigide, il choisissait ses amis dans toutes les couches sociales du pays et savait comment entretenir des relations de proximité avec eux. Il n'aimait pas les grands cercles. Il disait souvent que le gouvernement était l'organisation la plus large à laquelle il a participé, en trois (3) occasions: une fois comme Premier ministre et ministre de l'Intérieur et de La Défense nationale, les deux autres comme Président de la République issu d'élections.

René Préval n'était pas un homme d'argent ni de violence. Il s'en foutait du luxe, mais n'était jamais dans la gêne, puisqu'il se contentait de ce qu'il avait pour vivre.

Il était plaisant et utilisait parfois des blagues pour faire passer un message. Il n'était pas poltron, ni intrigant, ni méchant, mais pragmatique.

MES QUATRE (4) DERNIÈRES RENCONTRES AVEC L'ANCIEN PRÉSIDENT RENÉ PRÉVAL

J'avais eu l'occasion de le rencontrer successivement quatre (4) fois ces trois (3) derniers mois:

1.- J'accompagne l'ancien président Michel Joseph Martelly aux funérailles du Commandant Fidel Castro à Santiago de Cuba. Le président Préval faisait partie de la forte délégation haïtienne, subdivisée en plusieurs groupes distincts, dont celui du président en exercice du moment, son Excellence Jocelerme Privert, et sa suite, celui de l'ancien président René Préval, celui d'un groupe de sénateurs, parmi eux, les honorables Jean Renel Sénatus, Jean-Marie Salomon et Ricard Pierre..., celui de l'ancien président Martelly, son épouse Sophia Martelly, l'ambassadeur Guy Noël, son épouse, et moi-même. Le brillant journaliste Frantz Duval du journal Le Nouvelliste et de la Radio Magic 9 assurait la présence symbolique de la presse haïtienne. L'ambassadrice d'Haïti à Cuba, Mme Jerry Benoît, ancienne épouse du président Préval, a démontré ses talents diplomatiques, son sens de responsabilité et d'organisation, en facilitant, conjointement avec les autorités cubaines, le protocole et la logistique nécessaires à la prise en charge d'autant de personnalités en même temps sur deux sites différents à La Havane et à Santiago.

Dans la soirée de ce samedi 3 décembre 2016, à l'issue du grand rassemblement officiel et populaire d'adieu au Commandant Fidel Castro, minutieusement organisé par les autorités cubaines sur la place Antonio Maceo de Santiago, on se retrouvait par la suite à l'hôtel Melia ou séjournaient des grandes figures politiques internationales, tels: les présidents en fonction Rafaël Correa de l'Équateur, Evo Morales de la Bolivie, Nicolas Maduro du Venezuela, Daniel Ortega du Nicaragua, Juan Orlando Hernandez Alvarado du Honduras, Juan Carlos Varela du Panama, Enrique Pena Nieto du Mexique, Juan Manuel Santos de la Colombie, Denis Sassou-Nguesso du Congo Brazzaville...des ex-présidents Lula da Silva et Dilma Rousseff du Brésil, de la vedette du football Diego Armando Maradona de l'Argentine... Le président Préval a été l'initiateur d'une rencontre informelle entre des membres de la délégation haïtienne. Parfois amusant, souvent sérieux, il souhaitait la présence des trois présidents haïtiens qui ont le plus travaillé avec le Commandant Castro, dans le cadre de la très dynamique coopération cubano-haitienne. Il déplorait l'absence remarquable du président Jean-Bertrand Aristide qui avait pourtant rétabli, en 1991, les relations diplomatiques entre Haïti et Cuba au cours de son premier mandat présidentiel inachevé.

2.- Au cours de la soirée d'adieu organisée par le président Jocelerme Privert au Palais national, le samedi 4 février dernier. Je m'asseyais à la même table avec l'ancien président René Préval, l'ancien général président Prosper Avril et son épouse, l'ancien Premier ministre Jean-Max Bellerive, le Premier ministre Énex Jean-Charles et son épouse. Le président Préval, de bonne humeur, s'amusait intensément, en particulier, au moment de la magistrale prestation de la troupe Bacoulou d'Haïti, dirigée par la talentueuse chorégraphe Yvrose Green et le grand musicien Jean Jean Pierre. La troupe Tropicana venant de Cuba avait aussi émerveillé l'assistance.

3.- Dans la cérémonie d'investiture du président Jovenel Moïse, le mardi 7 février dernier, le président Michel Joseph Martelly et son épouse, le général président Prosper Avril et son épouse, le président Préval et son épouse, ces dignitaires s'asseyaient tout près de moi. La personne la plus joviale a été une fois encore le président Préval qui mettait sa mémoire à l'épreuve, en rappelant certaines petites histoires anodines de son expérience politique. Il m'a tellement taquiné que j'ai dû expliquer aux autres personnalités amies participant à la conversation pourquoi je le dénommais Paolo Rossi. Ce dernier fut un footballeur italien qui a marqué les 3 buts occasionnant l'échec de la meilleure équipe du Brésil à la Coupe du monde de 1982 en Espagne . Une façon d'illustrer les grandes percées politiques surprises du président Préval, à l'instar de ce Paolo Rossi qui, sans se faire remarquer, a fait l'essentiel pour marquer son temps, en inscrivant, ce lundi 5 juillet 1982, les trois (3) buts de ce match capital pour son pays. Le Brésil avait besoin d'un match nul. Grâce à Paoli Rossi, l'Italie a gagné 3 buts à 2 en demi-finale et remporté cette Coupe du monde en dominant la finale face à l'Allemagne.

L'exemple de Paolo Rossi (PR), Préval René (PR), correspond à l'image que j'ai faite du président Préval qui a su faire ce qu'il fallait au moment opportun pour s'imposer dans l'histoire. Le président Préval doit être respecté pour ses succès dans l'ART DE LA SUBTILITÉ POLITIQUE, DU SENS DES OPPORTUNITÉS.

4.- C'est en la résidence de mon ami Pierre Richard Casimir que j'ai rencontré le président René Préval pour la dernière fois. Me Pierre Richard Casimir était ministre de la Justice et de la Sécurité Publique au sein du gouvernement que j'ai eu l'honneur de diriger. Il recevait chez lui à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance. D'un élan cordial, aux côtés des époux Casimir, le président Préval, très détendu, m'a accueilli comme si c'était lui l'hôte. Main dans la main, il m'a emmené dans le salon de la sympathique demeure, pour me faire visualiser, avec un air de satisfaction, des petites bouteilles du jus d'orange ainsi que des amplificateurs en bambou qu'il produit à Marmelade. Il fuyait un reporter qui voulait le photographier, tout en faisant une prédiction que je me garde de révéler pour le moment. Le président Préval, apparemment heureux et en bonne santé, a même chanté ce soir-là. Il a brièvement entonné Lina, la chanson du célèbre troubadour Ti Paris, composé en l'honneur de la grande promotrice du folklore haïtien, la défunte Lina Mathon Blanchet. Le talentueux Mario Serena et le Trio Sérénade qui égayaient la fête a bien improvisé l'accompagnement.

C'était un Préval de la joie de vivre qui parlait de ses nouvelles relations avec l'Église. Il racontait sa participation à la messe, quotidiennement, chez Monseigneur Joseph Lafontant non loin de chez lui.

Au moment de passer à table, on lui a naturellement reconnu le droit d'Énex". (expression plaisante du Premier ministre en fonction Enex Jean-Charles qui participait également à cette fête et qui fut un collaborateur avisé du Président René Préval au Palais national). Une façon de dire qu'il reconnaissait le droit d'aînesse, en indiquant le président Préval et moi, plus âgés que lui et l'ayant précédé comme Premiers ministres. A la suite des insistances, le président Préval accept finalement la préséance d'être le premier à passer à table. Il a mangé très peu et n'a pas consommé d'alcool, refusant de boire même le vin, juste très peu de champagne.

Les invités du ministre Pierre Richard Casimir pour la plupart, les époux Dyna et Fernand Sajous de Abaka Bay de l'Ile-à-Vache, les anciens ministres Michel Brunache, Yves Germain Joseph et Alix Baptiste, M. Daly Valet, Me Yves Marie Sévère, Mme Marie Medrick Barbot, les docteurs Harry Joseph, Marjorie Joseph et Hugues Henrys, l'ancien commissaire du gouvernement Ocnam Daméus, l'ancien DG de la PNH Godson Aurélus ont tous été impressionnés par le comportement relax d'un président Préval, gentilhomme, affichant une posture naturelle d'humilité durant toute la soirée.

LA TRISTE NOUVELLE DE LA MORT SUBITE DU PRÉSIDENT RENÉ PRÉVAL

Je me suis réveillé ce vendredi 3 mars avec une sensation d'angoisse qui se manifeste en moi à chaque fois qu'il va se produire un événement douloureux. Je me suis rendu à l'aéroport pour mon bref voyage à l'étranger prévu pour le début d'après-midi. C'est la directrice du salon diplomatique de l'aéroport international Toussaint Louverture, la distinguée Mme Fayimie Hakim, visiblement sous le choc, qui m'a annoncé la mauvaise nouvelle. Il était 12h50 environ. La confirmation arriva tout de suite à travers la presse et les réseaux sociaux.

En instance de départ à l'aéroport, la radio Vision 2000 m'a appelé pour une réaction à chaud par téléphone. Spontanément, j'ai salué la mémoire d'un ancien Président qui est le seul à avoir complété deux mandats présidentiels constitutionnels de cinq (5) ans chacun au service du pays (1996-2001) (2006-2011).

Je suis indigné de la propagation sur les réseaux sociaux de la photo de son cadavre, allongé torse nu sur une civière à l'hôpital Dash Ste-Claire de Laboule. J'avais vigoureusement protesté contre la publication de l'image de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide à l'hôpital Justinien, au moment de son malaise, le 16 septembre 2016 au Cap-Haïtien.

Sachant que nous sommes tous mortels et attendons chacun fébrilement notre tour, face à la mort, nous devons faire preuve d'humanisme, en manifestant notre indulgence avec respect. Soyons sensibles et non impénitents à l'égard de nos semblables, accidentés ou décédés. Nous devons cesser de cracher sur des cadavres. Il ne nous appartient point de juger les morts. Nous devons résolument pardonner les fautes de tous ceux qui nous précèdent vers l'au-delà et méditer humblement sur leur passage dans cette vie d'épreuves, de médisances et de tourments à laquelle nous appartenons.

La mémoire du président René Préval est respectueusement saluée par le président François Hollande de la France et l'ancien président Leonel Fernandez de la République dominicaine, entre autres. Quelles que soient nos opinions le concernant, pour avoir présidé à la destinée de notre pays pendant dix (10) ans, en tant qu'Haïtiens, nous lui devons du respect. Je félicite toutes les personnes physiques et morales haïtiennes qui se sont déjà manifestées en la circonstance et remercie les dignitaires internationaux qui lui ont reconnu des qualités d'un homme de paix.

J'ai personnellement beaucoup appris du président Préval. Je ressens aujourd'hui le regret du fait qu'en certaines circonstances, il m'a été obligé d'exprimer publiquement nos divergences inhérentes aux aléas des contradictions de la très grave crise de société qui ronge encore notre pays. Je garde le meilleur souvenir des longues heures de discussion, tantôt en groupe, tantôt seul à seul avec lui, souvent fort tard dans la nuit, au cours de son second mandat à la présidence du pays.

Dans le cadre des efforts visant à l'apaisement social du pays, en ma qualité de secrétaire général du Parti Konvansyon Inite Demokratik (KID) que j'ai dirigé pendant plus de vingt (20) ans, je participai à deux occasions, aux dialogues qui ont abouti à l'intégration de certains partis politiques, dont le mien à l'administration du président René Préval. Ainsi, respectivement, à travers l'ing. Max Alcé et le défunt Dr Jean Ronald Joseph, le ministère des travaux publics, Transports et Communications et la secrétairerie d'État au Travail ont été confiés à la KID au cours du premier mandat du Président Préval en 1999. Dans une autre conjoncture, toujours dans la même dynamique, au début de son second mandat en 2006, Mme Maguy Durcé est devenue par l'intermédiaire du KID/Alliance Démocratique, ministre du Commerce et de l'Industrie.

Le président Préval était un monsieur fidèle à ses amis. Je me rappelle combien il a été choqué à la suite du vote de censure du Parlement à l'encontre de son ministre de la Culture, le très respectable architecte Daniel Élie.

Le Président Préval s'est toujours montré soucieux de la situation personnelle de ses collaborateurs. Il évitait autant que possible de les lâcher complètement. À chaque fois qu'il devait effectuer un changement au sein du pouvoir, il se préoccupait le plus souvent à identifier une fonction alternative pour confier au grand commis de l'État affecté par sa décision. Cela pour les préserver d'être soudainement du jour au lendemain au chômage après avoir servi le pays au plus haut sommet de l'État. Cela en fonction de la logique: l'honnêteté est la règle, la corruption l'exception. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'anciens hauts responsables de l'État qui confrontent de très graves problèmes économiques, à la suite de leur départ d'un poste de grande responsabilité tant au niveau de l'exécutif, du législatif que du judiciaire. Voilà pourquoi le président Préval s'était montré très attentionné aux conditions de vie du président Boniface Alexandre après l'avoir succédé au pouvoir en 2006. Le présent Martelly s'est comporté de la même manière vis-à-vis de lui. Au cours de notre dernière conversation, en présence des anciens hauts dignitaires de l'État, participant au dîner d'anniversaire du ministre Casimir, nous avions souligné avec consternation la situation du général Hérard Abraham qui reçoit pour sa retraite une pension dérisoire de treize mille (13 000) gourdes. Le général Abraham est le seul officier militaire avoir parcouru tous les grades de notre armée démobilisée. En plus d'avoir été plusieurs fois ministres, il a assuré la présidence intérimaire du pays pendant quelques jours, après le renversement du général Prosper Avril en mars 1990.

Promoteur des relations de convivialité avec ses collègues anciens présidents, le président Préval entretenait de très bonnes relations, notamment avec le président Boniface Alexandre, le président Michel Martelly dont il a vanté les actions en support à ses activités socioéconomiques à Marmelade. Il s'entendait à merveille avec le président Privert qui fut membre de son cabinet au cours de son second mandat.

Le président Préval était également un personnage mystérieux. Toujours ponctuel, comme à l'école, la porte de la salle du Conseil des ministres est fermée à l'heure convenue par la tenue de ses assises. Il a même acheté une montre de cinquante (50) gourdes pour offrir à l'un de ses ministres, arrivé en retard à une réunion au palais national. Il portait rarement veston et cravate, mais exigeait à ses ministres et collaborateurs de s'habiller convenablement, à l'exception de son bon ami Robert Manuel.

Réputé alcoolique (sauf à l'occasion du naufrage du bateau Fierté Gonavienne, faisant plus de quatre cents (400) morts en septembre 1997), je n'ai jamais vu le président Préval consommer de l'alcool, voire perdre son contrôle.

Apparemment timide, il cultivait la simplicité et était très sympathique. Il voulait du bien pour le pays et pour le peuple, mais ne partageait pas sa vision en public.

Je ne saurais oublier l'engagement personnel du militant René Préval dans le cadre de la mobilisation citoyenne pour la libération des prisonniers de la Toussaint, à la suite de l'arrestation musclée de mes camarades Jean Auguste Mesyeux, Marino Étienne et moi-même, le 1er novembre 1989. Le citoyen René Préval et d'autres personnalités de premier plan du secteur démocratique ont observé une grève de faim en cascade, pour sensibiliser l'opinion et porter les autorités du pouvoir militaire présidé par le général Prosper Avril à nous relâcher. Je suis très reconnaissant à l'égard de tous ceux, camarades de lutte, parents et amis, qui s'étaient risqués pour me protéger. Parmi eux, l'ancien secrétaire d'État Wilfrid St-Juste, feu Dr Louis Roy, feu père Antoine Adrien, père Jean-Bertrand Aristide, M. René Préval, etc...

De plus, dans le cadre de ma nomination en décembre 2014, comme Premier ministre par le président Michel Martelly (envers qui je suis très reconnaissant), le président Préval, l'OPL, Me Jean Henry Céant, INITE et autres personnalités agissant en toute discrétion m'avaient exprimé sans mesquinerie ni marchandage leur support.

Le président Préval est décédé dans un moment où le pays est affecté par la mort soudaine de l'ancien sénateur Julio Larosilière, du patron du rhum Barbancourt, Thierry Gardère, et du grand animateur de musique Joe Damas. Je partage la douleur des parents et des proches de ces personnalités de notre société qui viennent de nous quitter au cours d'une même semaine. Ils ont tous marqué notre existence et méritent que leur mémoire soit honorée.

Le départ pour l'éternité du président René Préval, ce vendredi 3 mars 2017, laisse certainement un vide dans les affaires politiques du pays. Aussi ferai-je le devoir d'exprimer mes sincères condoléances à son épouse, à ses ex-épouses, à ses enfants, à ses petits-enfants, à sa sœur, à ses parents, à ses proches camarades, à ses amis et à ses partisans, au peuple haïtien qui l'a élu distinctement en deux fois et à la population de Marmelade en particulier.

Ému, j'ai participé, en début de soirée de ce vendredi 9 mars, à l'hôtel Karibe, à une rencontre funèbre de réconfort à la famille du président Préval. C'était un moment de réminiscences et de retrouvailles de vieux camarades de la très longue lutte pour l'instauration de la démocratie en Haïti. De Kiki Vorbe de la nouvelle génération, aux anciens ministres Paul Gustave Magloire, Ariel Henry et Pierre Richard Casimir, cette réunion privée à la mémoire du président Préval a bien inauguré la série d'activités prévues dans le cadre de ses funérailles.

Sur fond musical de l'immortel Jazz des Jeunes, dirigé par le maestro Marc Lamarre avec le support de l'infatigable Dr Jean Molière, des jeunes musiciens dans la vingtaine interprètent les chefs-d'œuvre de René St-Aude, d'Antalcidas Murat et de Gérard Dupervil. Après des dizaines d'années de dysfonctionnement, le Super Jazz des Jeunes est relancé au cours du second mandat du président Préval. Cet orchestre légendaire de la musique haïtienne est fondé en 1943, le président Préval a pris naissance au début de cette même année. Préval, qui n'aimait pas qu'on l'appelât «Ti René» et n'avait pas de deuxième prénom «Garcia» pourtant très répandu, jouait au football dans son équipe universitaire en Belgique. Ces liens avec la musique et le sport reflètent les subtilités de ses surprenantes performances au cours de sa trajectoire politique.

Le président Préval a bien vécu son temps, il appartient désormais à l'histoire!

Par Evans Paul