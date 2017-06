Quelles peines pour un individu qui abat de sang-froid des pères de familles, des chercheurs de vie, des chauffeurs de bus et les enterrer dans la plus grande indignité sans penser à leurs familles, leurs enfants, leurs histoires ? Quelles peines pour des malfrats qui assassinent sans foi ni loi des jeunes qui décident de rester dans ce pays-enfer malgré les meilleures opportunités ailleurs ?

Hier j’ai regardé le témoignage des individus déclarant avoir assassiné plusieurs chauffeurs de bus « HIACE » pour non seulement emporter les bus mais aussi les revendre en utilisant des duperies dont personne n’est à l’abri. Je n’ai pas remarqué d’amertume ni de regret sur leurs visages ou dans leurs voix et cela m’a fait très mal.

J’ai senti comme une douloureuse étreinte dans ma tête, dans mon estomac. Elle une personne en train de faire un accident cardio vasculaire. J’ai failli vomir. J’ai du arrêter la vidéo pour ne pas pleurer.

En regardant ces hommes qui ont l’air d’être des responsables de familles, j’ai vu l’absence de compassions et d’humanité et de fraternité dans leurs yeux et dans leur être. J’ai vu les effets des opérations « Pè Lebrun » sur les générations post-86 et sur toute la société en général. J’ai vu le mépris pour la vie et l’être humain chez nos frères. J’ai vu, en gros, une société désocialisée, cannibalisée et vampirisée. J’ai vu des vautours, des charognards au visage d’humain joués la vedette à la télévision.

J’ai appelé ma femme. On a discuté. Elle s’est indignée, a exprimé sa peur. J’ai passé la nuit dans la plus grande des frustrations. C’était cauchemardesque car je repensais au fil des heures dans la chambre remplie de ténèbres à ces personnes abattues comme des cochons par des individus qui se vengent de leurs propres semblables, de leurs propres frères, mères, sœurs et enfants.

J’ai revu ces femmes et ces hommes laissés dans leurs sangs sur les trottoirs à la sortie d’un distributeur de billet, d’une succursale de banque. J’ai revu ce joli sourire de Mademoiselle Viau dans son complet blanc. J’ai revu cet assassin déterré les corps de ces chauffeurs de bus à Titayen. J’ai pensé alors qu’ils n’y sont plus et que leurs dépendants seront peut à jamais dans la misère plus atroce des souffrances pour toujours.

Qu’est-ce que ces personnes ont fait de si grave pour mériter un tel sort ? J’ai essayé de fouiller dans ma tête pour trouver des réponses à ma question. La seule qui revient à chaque fois, la seule qui semble plausible est : Par ce qu’elles ont choisi de rester, de venir, de retourner, de rentrer, d’entrer ou de vivre en Haïti. Par ce qu’elles n’ont pas eu le temps d’aller au Brésil, au Chili, en République dominicaine, aux USA, au Mexique ou ailleurs. Par ce qu’elles ont peut-être fait la sourde-oreille ou par ce qu’elles n’ont tout simplement pas eu les moyens de s’organiser.

C’est le devoir de tout citoyen de promouvoir une image positive de son pays. Cependant, peut-on demander à quelqu’un de promouvoir une bonne image d’une république qui assassine ses propres enfants, qui les laisse dans la crasse la plus nocive, dans l’obscurité et le sous-développement les plus honteux, dans l’injustice la plus criante et dans le mépris le plus inimaginable ?

Je me suis alors dit si j’étais un activiste de la société civile, quelles exigences je ferais aux autorités politiques, policières et judiciaires ? Si j’étais le ministre de la justice, comment je dormirais la nuit en pensant à cette société de crimes perpétuels? Si j’étais un parlementaire, quelle réponse législative je donnerais à cette pénible situation. Si j’étais le président du Conseil supérieur de justice, qu’est-ce que je ferais du Code pénal ? Si j’étais le Directeur Central de la police judiciaire, quelles actions immédiates je prendrais ?

Alors je me suis dit que si j’étais parlementaire, je demanderais une réunion d’urgence avec la commission de justice du sénat ou de la chambre des députés pour réexaminer le Code pénal en vue d’intégrer des peines proportionnelles à ces genres de crime. Je commanderais une étude urgente sur les causes de la « criminalisation » de la société haïtienne en impliquant les universitaires et les chercheurs. J’intégrerais une branche dans l’Université d’état d’Haïti pour travailler sur les résultats de ces études et sortir des recommendations de redressement social pour la décennie à venir dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de développement endogène.

En tant que président du Conseil supérieur de justice, je convoquerais une réunion d’urgence, je lancerais des consultations auprès de la société civile, des professionnels du Droit, du secteur privé des affaires, des étudiants, des élèves, des professeurs, des responsables d’universités, des commerçants formels et informels. Je communiquerais à la nation les résultats de ces consultations et les appliquerais sans embage dans un délai record. En tant que premier ministre, je travaillerais avec le ministère de l’intérieur pour créer rapidement un service d’intelligence pour travailler sur le terrain afin de pénétrer les réseaux criminels et prévenir ces atroces assassinats.

En tant qu’activiste de la société civile, j’organiserais des manifestations de protestations devant les bureaux des institutions de justice, je mobiliserais l’opinion publique, j’organiserais des débats, je soumettrais des pétitions, je demanderais des révocations et des comptes.

Même si je ne dormais pas quand je réfléchissais à tout cela, j’ai la regrettable impression qu’aussi réels que ce sont ces assassinats et ces assassins, mes souhaits ne sont que des souhaits. Car dans la vraie vie, Frédérique Viau, ces chauffeurs de bus, ces femmes et ces hommes assassinés sont déjà dans l’oubli et absents des pages des journaux, des salles des nouvelles des stations de radio et de télé, dans les tiroirs de dossiers du commissaire du gouvernement. Je vois la Police nationale présentée son show à la télé et sur les médias sociaux juste pour faire le show. Les assassins quant à eux sont placés en détention , buvant, mangeant, s’éclaircissant la peau dans l’ombre des centres carcéraux aux frais de ces contribuables qu’ils ont éliminés, en attendant la prochaine grande saison d’évasions et la reprise de leurs activités avec grades supérieurs de « federal ».

Aussi absurde que cela puisse paraitre, c’est cela la réalité d’un Etat failli, le nôtre.

Frantzcy Bazelais

@Réflexions pour demain