Une réplique corrective de Rassoul Labuchin (Yves Médard)

Il n'est nullement dans mon intention de me lancer dans une polémique qui aurait pour raison d'être une déclaration que j'aurais faite et qui serait fallacieuse, sans fondement, mensongère et fantaisiste.

De quoi s'agissait-il en fait?

Il serait question d'une exagération du nombre de victimes, estimées par moi, à des dizaines de tuées par balles, devant le Fort-Dimanche, par les militaires de Namphy.

C'aurait été lors de la manifestation pacifique des parents et proches, ainsi que d'une légion de sympathisants des disparus de Fort-Dimanche et d'autres prisons de la mort du pays.

Ceci devait remonter au mois d'avril 1986, quand il y eu cette marche historique comme il n'en a jamais autant eu avec une pléthore de patriotes de toutes les nuances épidermiques, de toutes les idéologies politiques, philosophiques ou religieuses, venant de toutes les couches sociales de la nation haïtienne.

En 1986,après la chute de l'héritier de François- le-Sanguinaire, le Baby-tigre, des milliers de citoyens, les partisans de la Paix et du Progrès manifestèrent leur désapprobation de l'ère macabre du Duvaliérisme.

Mes deux enfants Dimitri et Géralda, qui avaient vécu des moments douloureux dans leur tendre enfance, voulaient absolument faire partie des manifestations, chanter et pleurer avec les autres manifestants. Il était question d'une marche pacifique vers le Fort-de-la-mort. Ainsi le surnommait le rescapé Patrick Lemoine, pour ce qu'il y a vécu d'odieux et d'infernal.

Les fameuses pages de son livre sur le Fort, souvenirs indélébiles, nous ont beaucoup appris sur le nazisme noiriste du pouvoir duvaliérien.

En s'approchant des murs à crever ou à escalader, les manifestants, qui étaient, au départ, d'un calme imperturbable pendant la durée de leur parcours, se mirent à pousser de grands cris. Arrivés à proximité du Fort, les pèlerins, comme une seule âme souffrante, lancèrent à ce moment-là des cris stridents pour clamer de vive voix leur revendication, ─ la seule, la principale, consistant pour l'instant, à pénétrer dans le ventre du monstre pour lui enlever les entrailles infectes. Afin d'éviter une catastrophe, les gardiens de ce pénitencier déclenchèrent des tirs à feux nourris pour évacuer une foule en colère et l'éloigner le plus possible des abords du Fort.

C'était, sans doute à leur façon, le moyen de couper court à tout envahissement éventuel d'un lieu réputé dangereux à cause de son office d'entrepôt de matières explosives, selon Prosper Avril. C'est toujours lui qui précise qu'il n'y avait que six morts, dont trois par balles, tandis que les trois autres seraient électrocutés. Un seul mort en serait un de trop pour une manif de patriotes en train de prier et pleurer parents et amis, collègues de travail et camarades de lutte pour le changement, la démocratie et la justice pour tous.

Je comprends fort bien les risques associés à un tel événement, si on n'y mettait pas frein immédiatement, en utilisant les meilleurs moyens possibles ─ sans recourir nécessairement à l'utilisation désastreuse d'armes à feu de gros calibre.

Cette malheureuse après-midi m'est restée dans la mémoire comme un gros nuage gris avant la pluie, ─ en l'occurrence celle des balles tirées pour éviter une fâcheuse catastrophe.

Mes aînés Dimitri et Géralda voulaient absolument faire partie de cette marche glorieuse et somme toute historique.

Les choses avaient-elles changé?

Chemin faisant, nous chantions et pleurions, tandis que nous avancions de pas fermes et décidés vers le Fort-de-la mort. C'est à l'intérieur de ses lugubres enceintes que les plus grands patriotes de la nation haïtienne ─ simples travailleurs et travailleuses, modestes paysans et paysannes, jeunes élèves et laborieux étudiants, tous aspirants de la relève de demain; professionnels de tous les secteurs d'activité, intellectuels de toutes les disciplines littéraires: poètes, écrivains et chroniqueurs; hommes et femmes de théâtre, artistes de toutes expressions; citoyens ordinaires de tous âges, tous sexes confondus; non-croyants et croyants de toutes confessions religieuses ─ ont tous injustement péri, après avoir connu les pires souffrances qui se puissent imaginer dans un pénitencier qui n'avait rien à envier à l'Enfer du diable.

Parmi les assassins les plus notoires de cette institution satanique, on comptait des protestants et autres croyants d'une foi douteuse; des femmes et des pères de familles sans scrupule - des gens issus des classes moyennes politiciennes, ainsi que des artisans, des commerçants et des industriels de tous acabits venus d'autres secteurs de la vie sociale en Haïti.

Au retentissement des tout premiers coups de feu, la foule s'était mise à détaler comme des bêtes effarées qui vidaient les lieux de l'effroi et du désarroi. Moi aussi, de mon côté, je m'étais mis à courir pour essayer de retrouver mes enfants, encore des adolescents curieux de découvrir la nation qui les a vus naître, ainsi que les pays et payses de chez nous.

Je les avais perdus de vue, tandis qu'ils déambulaient à mes côtés au départ. Je les hélais à tue tête, tandis que le rauquement de ma voix devenue incontrôlable, retentissait désespérément à travers une foule en furie. On m'incriminera sans réserve si malheur leur arrive. Parâtre, dira-t-on de moi. Tout le monde me tombera sur le dos à bras raccourcis, et je serai dans une profonde solitude intérieure, en train de porter ma croix tant bien que mal, jusqu'au bout de ma nuit noire. Aucune eau saine ou bénite ne pourra me laver, ni le linge sale de la famille, d'ailleurs. C'est dans pareilles circonstances, à force d'épreuves et d'afflictions, qu'on est contraint de s'améliorer, sans être obligé de prier ni de demander pardon à personne.

J'avais finalement pris un taxi pour me rendre chez tante Mayotte qui avait déjà reçu mes deux aînés. Ils avaient poussé des cris de joie et de soulagement en me voyant arriver, et j'ai pleuré de contentement.

Le bébé Sébastien, qui n'avait pas tout à fait deux ans accomplis, avait l'air joyeux dans les bras chaleureux de tante Mayotte. Tout le monde dit qu'il me ressemble comme deux gouttes de bonheur. Devenu parfait adulte et père réfléchi, Sébastien a nommé son deuxième enfant Noah Yves Médard. C'est sa façon d'ajouter un nouveau maillon sensible à la chaîne de mes rêves de tous les instants.

Il y a des choses qu'on n'arrive pas toujours à expliquer au cours d'une existence humaine. J'estime avoir fait, en grande partie, le tour des croyances religieuses ─ judéo-chrétiennes et anglo-saxonnes ─ pour finalement admettre qu'il doit exister un BON DIEU pour les BONNES ÂMES.

Mon nom est à la une de la presse haïtienne et est cité dans le dernier livre de Prosper Avril, dans le cadre de l'événement du 26 avril 1986, selon ce que m'a appris Maryse C., une intelligente et ravissante jeune dame.

Surprise!

Je comprends fort mal ─ pour revenir à nos moutons ─ comment j'aurais pu, dans une foule en débandade, estimer le nombre de morts à des dizaines de cadavres jonchant la route maudite ...

S'agissait-il d'erreurs commises par les uns et les autres. Je n'en sais rien. De retour au pays natal après notre exil en France, nous avons recommencé à vivre des moments douloureux.

Quelques mois après la marche pacifique interrompue, nous vivions chez les Tardieu, dans une modeste maison de trois pièces au haut de Lafleur-Duchenne.

Dimitri, encore mineur âgé de 14 ans, venait d'être arrêté par les militaires de Jean-Claude Paul qui faisait la pluie et le beau temps sur toute l'étendue du territoire du pays.

J'ai vite appelé aux Casernes Dessalines pour annoncer au militaire de service ma décision de mettre fin à mes jours, publiquement, devant le Palais National, si l'Armée Haïtienne assassinait mon fils mineur après l'avoir cruellement torturé.

Mon entretien au téléphone avec le colonel Jean, le lieutenant du jour, était plutôt positif. Il me fit savoir qu'il était en train de jouer aux échecs avec Dimitri, lequel il me ramènerait tout de suite, afin de calmer mon humeur de désespoir du moment.

Compère Filo l'a interviewé pendant de longues minutes sur l'incident en question. Il a dû certainement en conserver le contenu sur une cassette pour la mémoire de la postérité. Il est dit quelque part dans les média ─ dans la presse parlée, écrite, télévisée et dans le dernier livre de Prosper Avril ─ que j'avais déclaré, dans mon témoignage au Collège Notre-Dame du Cap Haïtien, que les militaires de Namphy avaient tiré sur les manifestants, au cours de leur marche pacifique vers le Fort-de-la-mort.

Je ne regrette pas d'avoir participé à cette rencontre culturelle et politique du Devoir de Mémoire au cours de laquelle j'ai fait la connaissance de nouveaux compatriotes de qualité. Ils marqueront de toute éternité ma mémoire d'homme. Ils m'ont laissé des particules d'espoir dans mes songes lumineux qui avaient commencé à blêmir.

Que de photos de jeunes combattants contre l'opprobre n'ai-je pas vues dans cet immense hall de l'établissement Notre-Dame. Ils sont de toutes les nuances épidermiques, de toutes les couches sociales, de toutes les idéologies politiques et philosophiques.

On comprend dès lors que j'étais en amour, en colère et en folie, tout à la fois, avec ces précieux souvenirs qui faisaient palpiter en moi mes sentiments révolutionnaires que je conserve jalousement dans les profondeurs de mon âme, comme des oiselets blessés en quête de chaleur et de réconfort.

Je veux rester moi-même, mais revu et corrigé, toujours prêt à accomplir mon Devoir de Mémoire, dans l'Amour, et non dans la Haine des Autres.

Il existe encore des gens de bien dans le monde intellectuel haïtien, sans malice: Claude Innocent, Syto Cavé, Anthony Benoît, Lionel Métellus, pour ne citer que ceux-là.

Quant au tout dernier du même calibre, j'ai eu l'opportunité de lire le manuscrit de son premier livre qui, unique en son genre, sortira bientôt aux Éditions CIDICA de Frantz Voltaire. Son nom? Gabriel Nelson. Un cadeau du ciel bleu au monde des Arts et des Lettres, un homme d'une rare honnêteté et d'une grande richesse morale.

Dans le Féminin Pluriel, de belles têtes de femmes ─je ne saurais certainement pas en disconvenir ─ se sont fait remarquer pour ce qu'elles représentent de valeurs humaines, de grandeur morale, de qualités artistiques, de capacités littéraires et de compétences politiques.

Je n'hésite pas à citer certaines d'entre elles qui me sont très proches par le cœur et l'esprit, et par leur vision du futur de notre chère Quisqueya à renaître. Elles ont pour angéliques et magiques prénoms:

Michaële, chantée au temps de ma verte jeunesse, sous ma fenêtre, par des troubadours de l'avant-jour et qui a frôlé de très près les forts de la mort ;

Jasmire, qui n'est autre pour moi qu'une poésie occitane, dans une féérie de merveilleux païen et qui a failli dans son enfance, finir ses jours dans un four à chaux qui lui a servi de refuge, durant des heures interminables, afin d'éviter de se faire attraper par les agents du crime ;

Mozart, une simplicité et une grâce qui coulent douce sous la plume de Lenous, dans un style propre à nos pays et payses, gourmands et assoiffés du beau, du délicat, d'un chambardement à tout casser pour donner à notre Terre sa chance d'un bel avenir;

Marie Cécile, femme du vent et de la lumière, de la pluie et du beau temps, beau bleu de ciel sans nuage. Et j'ose le dire tout haut: une amie, puisque sœur de mon ami, mon camarade de cellule dans la geôle-de-la-honte, fluide de Mille Eaux depuis des temps immémoriaux et des lendemains infinis, cristal de temps et de l'espace; l'éternité, une amitié pure et saine.

Et comment ne pas se souvenir de Laurette Badet, la jeune militante qui a moisi pendant de très longues années dans les cellules de la peur d'un fort de désespoir, et que j'aime d'un Grand Amour révolutionnaire frais et sain.

« Le petit du tigre est un tigre» s’évertuait à répéter Baby-Doc d'une voix nasillarde pour faire savoir à qui veut bien l'entendre qu'il est aussi féroce que François-le-Sanguinaire.

Ce qu'on sait, ─ et il n'y a pas de doute là-dessus ─ c'est que des compatriotes des deux sexes y compris des enfants et des vieillards, de toutes les nuances épidermiques et de cheveux de tous poils, ont été torturés, massacrés, fusillés sans laisser aucune trace de leur passage de martyrs en ce lieu maudit.

En 1986, après la chute de l'héritier de Papa-Criminel, des milliers de citoyens, estimés à 5,000 et plus par Prosper Avril, manifestèrent leur désapprobation de l'ère duvaliériste.

Les citoyens de notre pays croyaient-ils en un changement réel, alors qu'il ne s'agissait que d'un simple passage de la dictature duvaliériste à une démoncratie.

Tout ceci c'est pour arriver à cela: la citation mentionnant mon nom et mon pseudonyme est absolument fausse. Je n'ai jamais fait une telle déclaration concernant les dizaines de cadavres qui jonchaient la route maudite. Ni non plus que les militaires de Namphy avaient ouvert le feu sur les pèlerins désarmés. Tout compte fait, Je n'ai aucune dent contre l'Armée d'Haïti, au contraire de ce que suggérerait Prosper Avril avec la citation me concernant dans son dernier ouvrage.

J'ai dû me battre comme un diable dans un bénitier pour trouver la source d'une telle fausseté, ou erreur ─ en accordant, pour le moins, le bénéfice du doute à son auteur.

Il devait y avoir un déplacement de lieu et de temps, m'étais-je dit. Certains de mes amis, qui avaient mis entre guillemets des soi-disant paroles venant de moi, s'étaient sans nul doute trompés de bonne foi. Un politicien en a profité pour me livrer une petite guerre froide et me faire passer pour quelqu'un qui porte en lui la haine des militaires. Loin de là, je suis plutôt un admirateur passionné des héros de l'Indépendance, des combattants de hauts faits d'armes comme Dessalines et Pétion et de tant d'autres qui avaient toujours lutté la tête altière et hauts les fronts pour la défense de la patrie, contrairement à d'autres qui collaboraient avec les puissances étrangères contre la nation.

L'assassinat de Jacques Stephen Alexis et les coups d'État contre la Démocratie m'ont ouvert les yeux sur bien des choses de la politique de mon pays et des politiciens traditionnels, les chiens couchants des potentats au pouvoir et des superpuissances qui les soutiennent. Je ne me rappelle plus de qui j'ai appris dernièrement que le docteur et professeur de médecine, Hervé Boyer, militaire de surcroît, le plus brillant dans sa spécialité, la dermatologie, s'évertue à lire, à l'âge de cent ans et plus, les plus beaux livres de la fine flore humaine. Il a toujours évité d'être contaminé par le virus macoutique et l'idiocratie duvaliériste.

Il en a été de même pour le colonel Paul Laraque, poète et écrivain dont les beaux poèmes ont été chantés par Martha Jean Claude, une des plus belles voix du terroir haïtien.

J'avais avec lui et Gérard Pierre Charles, organisé un mois de cinéma cubain au Ciné Triomphe, qui a eu un succès fou. Comment oublier le colonel Paul Laraque! Une belle tête militaire, une belle plume d'écrivain, des mains propres et une âme saine.

Les lecteurs se rendront bien compte combien la citation de l'ex-colonel et ex-président Prosper Avril, dans son livre, ne correspond vraiment pas à des sentiments élevés que je nourris en moi à l'égard des géants de la pensée et de l'action dans l'armée haïtienne.

À l'époque coloniale et pendant la guerre de l'indépendance, à la fin du XVIIIe siècle, rares étaient les pays entiers qui produisaient des révolutionnaires d'une si grande capacité de lutte dans la résistance. ceux-ci étonnèrent les historiens des quatre coins de la planète et les écrivains de tous bords: Victor Hugo, Lamartine, pour ne citer que ceux-là.

Après l'indépendance du pays et pendant l'occupation américaine, on y a vu germer de bons grains et de mauvaises herbes.

Il n'était pas question que je pointe du doigt les militaires de Namphy, en ce qui concerne les manifestations pacifiques devant le Fort-Dimanche

Il devait y avoir ─ comme je l'ai déjà mentionné ─ un déplacement de temps, de lieu et d'action, qui est peut-être la source des erreurs commises par ceux, amis et journalistes, qui m'ont cité dans la presse haïtienne, il y a moins d'un mois.

J'adresse d'une manière toute spéciale mes remerciements à Mme Marie-Marguerite B. Clérié, présidente, membre fondatrice de Devoir de Mémoire-Haïti, à M et Mme Jean Sales, à M Dominique Simon, à Mme Sylvie Bajeu de m'avoir invité à participer à cette inoubliable rencontre au Cap-Haïtien sur le Devoir de Mémoire.

Pour boucler le parcours et mettre fin à cette comédie des erreurs, et cette valse des on-dit, je cite un paragraphe d'un journaliste haïtien polyvalent, Robert Lodimus qui avait, lui, dans un long article intitulé «Duvaliérisme: réincarnation du Nazisme», dans lequel on trouve mot pour mot la citation de Prosper Avril, dans son dernier ouvrage en vente au Salon du Livre en Haïti. Je cite le journaliste: «Le 26 avril 1986, la main assassine de Fort-Dimanche frappa à nouveau. Des manifestants, après le départ de Jean-Claude Duvalier, voulaient rendre un premier hommage à leurs martyrs, en se présentant sur les lieux des crimes sordides. Les militaires de Namphy tirèrent sur les pèlerins désarmés. Des dizaines de cadavres jonchèrent la route maudite et vinrent se rajouter sur la liste des 35,000 victimes recensées par les organismes des droits humains à partir des enquêtes et des témoignages fiables.»

Sans une goutte de polémique, je tire avec prudence ma révérence, sans rancune aucune, et à bon entendeur, salut!

Rassoul Labuchin

(Yves Médard)

écrivain, artiste et cinéaste haïtien.

Juillet 2017