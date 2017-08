Depuis que Facebook et Whatsapp se sont installés dans notre vie, une vague de nouvelles expressions et des émoticônes n’en finissent pas de se substituer à notre parler habituel. « Lmao, Smhh, Mdr », sont autant d’expressions qui font fureur sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Whatsapp. Ces expressions anodines, à première vue, sont entrées lamentablement dans notre répertoire langagier jusqu’à rendre désuets certains mots qu’on utilisait jadis. Celle qui retient l’attention est la plus connue de toutes : LOL. Oui, LOL. (LOL = Rire, équivalent de Mdr pour les francophones.)

Qui se rappelle de la polémique qui a amené cette expression (LOL) à son apogée à Port-au-Prince et à ses environs? Alors que l’utilisation de téléphones Androïd et de Whatsapp s’intensifiait, l’expression LOL s’est offerte la palme d’or en adoptant

une signification largement répandue par des chrétiens : « LOL= Lucifer Our Lord ». Et comme tout bon chrétien se doit de n’honorer que Dieu, ils ont fabriqué des mécanismes de rejet afin de rendre caduque celle-là. N’est-ce pas à cause de la sottise des uns et des autres si l’on n’a pas pris le soin de faire quelques recherches sur internet pour écarter le malentendu.

Ainsi tout le monde aurait su que LOL est l’acronyme en argot Internet et en langage SMS de l’expression anglaise « Laughing Out Loud » ou « Laugh Out Loud » (mot à mot : rire à voix haute, ce qui peut se traduire par rire aux éclats) d’après Wikipédia.

Tout de même, il faut dire qu’après constat il faudrait revoir la définition attribuée à cette expression, car LOL s’installe de plus en plus dans notre vie de tous les jours et a même remplacé la manifestation d’émotions chez beaucoup de jeunes. L’on comprend enfin pourquoi deux personnes qui s’écrivent l’utilisent incessamment dans leur

échange. C’est le comble de la lolomanie.

Etant considéré comme irascible chez certains, l’on s’amène à se demande si la lolomanie est curable. Ne serait-on plus en mesure de manifester correctement et humainement notre joie ?, s’interrogent certains esprits avisés. De plus, cette tendance ne cesse de prendre de l’ampleur surtout du côté de la gent féminine. Il est à se demander si nous ne sommes pas en train de nous « LOLISER ». Il est permis également de réclamer un rire jet d’eau dans le bassin comme dirait René Philoctète en place et lieu d’un LOL froid sans charme. N’aviez- vous jamais eu envie de voir à quel point vous pouviez être marrant en faisant de l’humour ? Alors essayez et vous comprendrez entre un éclat de rire et un LOL lequel vous informe et vous fait un baume sur le cœur. Oui à l’instantané, non à l’instant gâché !

Wilbert FORTUNÉ - source controverse